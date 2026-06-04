https://crimea.ria.ru/20260604/sevastopolskie-sadovody-poluchat-56-milliona-rubley-1156595127.html

Севастопольские садоводы получат 5,6 миллиона рублей

Севастопольские садоводы получат 5,6 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Севастопольские садоводы получат 5,6 миллиона рублей

Садоводам Севастополя предоставят субсидию на закладку многолетних насаждений. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T21:21

2026-06-04T21:21

2026-06-04T21:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Садоводам Севастополя предоставят субсидию на закладку многолетних насаждений. Об этом сообщили в правительстве города.Там уточнили, что средства компенсируют до 80% затрат на закладку семечковых, косточковых и орехоплодных культур. По данным правительства Севастополя, 2025 году благодаря такой поддержке заложили почти 11 гектаров новых садов.Ранее сообщалось, что в Крыму в отрасль садоводства направят свыше 361 млн рублей поддержки. Средства пойдут на закладку садов и уход за многолетними насаждениями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на развитие агропроизводств ветеранов СВО выделили 4 миллионаВ Крыму выросли площади под посевами50% компенсации за ущерб от возвратных заморозков: кого коснется выплата

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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