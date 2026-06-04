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Севастопольские садоводы получат 5,6 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Севастопольские садоводы получат 5,6 миллиона рублей
Севастопольские садоводы получат 5,6 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Севастопольские садоводы получат 5,6 миллиона рублей
Садоводам Севастополя предоставят субсидию на закладку многолетних насаждений. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T21:21
2026-06-04T21:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Садоводам Севастополя предоставят субсидию на закладку многолетних насаждений. Об этом сообщили в правительстве города.Там уточнили, что средства компенсируют до 80% затрат на закладку семечковых, косточковых и орехоплодных культур. По данным правительства Севастополя, 2025 году благодаря такой поддержке заложили почти 11 гектаров новых садов.Ранее сообщалось, что в Крыму в отрасль садоводства направят свыше 361 млн рублей поддержки. Средства пойдут на закладку садов и уход за многолетними насаждениями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на развитие агропроизводств ветеранов СВО выделили 4 миллионаВ Крыму выросли площади под посевами50% компенсации за ущерб от возвратных заморозков: кого коснется выплата
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Севастопольские садоводы получат 5,6 миллиона рублей

В Севастополе выделят 5,6 миллиона рублей на закладку новых садов

21:21 04.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкПерсиковые сады в Бахчисарайском районе Крыма
Персиковые сады в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Садоводам Севастополя предоставят субсидию на закладку многолетних насаждений. Об этом сообщили в правительстве города.
"Садоводы Севастополя получат 5,6 миллиона рублей на закладку новых садов. Для этого аграриям нужно поучаствовать в конкурсе департамента сельского хозяйства - заявки принимают до 15 июня", - отметили в правительстве.
Там уточнили, что средства компенсируют до 80% затрат на закладку семечковых, косточковых и орехоплодных культур. По данным правительства Севастополя, 2025 году благодаря такой поддержке заложили почти 11 гектаров новых садов.
Ранее сообщалось, что в Крыму в отрасль садоводства направят свыше 361 млн рублей поддержки. Средства пойдут на закладку садов и уход за многолетними насаждениями.
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