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Россия скоро погасит свой внешний долг – Силуанов - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Россия скоро погасит свой внешний долг – Силуанов
Россия скоро погасит свой внешний долг – Силуанов - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Россия скоро погасит свой внешний долг – Силуанов
Россия с точки зрения финансов достигла абсолютного суверенитета, внешний долг страны скоро будет погашен. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T10:36
2026-06-04T10:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Россия с точки зрения финансов достигла абсолютного суверенитета, внешний долг страны скоро будет погашен. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Он отметил, что РФ также не зависит от внешней финансовой инфраструктуры, несмотря на все сложности и изменения глобального мира."Мы принимаем собственные решения и с точки зрения бюджетных вопросов абсолютно самостоятельно, исходя из тех потребностей, которые есть в стране, и приоритетов, которые есть в стране. И несмотря на все, что сейчас происходит, уже не первый год мы видим, что у нас с точки зрения финансов низкий долг", - добавил министр.Глава Минфина также напомнил, что Россия входит в пятерку стран G20 с самым низким дефицитом бюджета.Силуанов подчеркнул, что страна живет сегодня в условиях отсутствия внешних притоков инвестиций, полностью рассчитывая на себя и используя внутренние финансовые возможности.Он добавил, что сейчас конъюнктура позволяет перейти к накоплению Фонда национального благосостояния, чтобы использовать его ресурсы, помогать бюджету и меньше давить на финансовый рынок.Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. В нем принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Триллион инвестиций в Крым: какие отрасли послужат драйверами развития Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме Инвестиции на 30 миллиардов: Крым подпишет меморандум на ПМЭФ
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антон силуанов, минфин россии, россия, экономика, новости, пмэф
Россия скоро погасит свой внешний долг – Силуанов

Россия достигла финансового суверенитета и скоро погасит внешний долг – Силуанов

10:36 04.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Россия с точки зрения финансов достигла абсолютного суверенитета, внешний долг страны скоро будет погашен. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Мы не зависим от решений третьих стран, дадут ли нам деньги или нет. Как некоторые страны и сегодня до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда или Мирового банка. У нас этого нет и у нас внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим и, надеюсь, что никаких долгов не останется", – цитирует Силуанова РИА Новости.
Он отметил, что РФ также не зависит от внешней финансовой инфраструктуры, несмотря на все сложности и изменения глобального мира.
"Мы принимаем собственные решения и с точки зрения бюджетных вопросов абсолютно самостоятельно, исходя из тех потребностей, которые есть в стране, и приоритетов, которые есть в стране. И несмотря на все, что сейчас происходит, уже не первый год мы видим, что у нас с точки зрения финансов низкий долг", - добавил министр.
Глава Минфина также напомнил, что Россия входит в пятерку стран G20 с самым низким дефицитом бюджета.
Силуанов подчеркнул, что страна живет сегодня в условиях отсутствия внешних притоков инвестиций, полностью рассчитывая на себя и используя внутренние финансовые возможности.
Он добавил, что сейчас конъюнктура позволяет перейти к накоплению Фонда национального благосостояния, чтобы использовать его ресурсы, помогать бюджету и меньше давить на финансовый рынок.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. В нем принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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