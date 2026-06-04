Рейтинг@Mail.ru
Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана - Путин - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260604/rossiya-i-kazakhstan-prodolzhat-sovmestnuyu-dobychu-urana---putin-1156608144.html
Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана - Путин
Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана - Путин - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана - Путин
Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T20:03
2026-06-04T20:03
владимир путин (политик)
россия
казахстан
экономика
политика
пмэф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/01/1154818820_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_e55c53d9eb38a6a5ab83aa4b56653242.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана, заявил президент РФ Владимир Путин.Также президент заявил, что Россия и Казахстан связаны многовековой историей взаимоотношений."Общая цель одна - развитие и повышение благосостояния граждан Казахстана и России. Мы хорошо это понимаем и знаем: нас связывает многовековая история, без всякого преувеличения. И у нас есть известные определенные преимущества, которые достались нам со времен, когда мы находились в составе единого государства", - отметил Путин.Преимуществом президент назвал кооперацию. Стороны обладают едиными транспортными связями, говорят на одном языке и понимают друг друга.Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
казахстан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/01/1154818820_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_ee5801ce2c4af63ab319e95dac0c82a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, казахстан, экономика, политика, пмэф
Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана - Путин

Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана - Путин

20:03 04.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с новым составом ЦИК
Президент Владимир Путин провел встречу с новым составом ЦИК - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уран добываем совместно, как я уже сказал, и будем продолжать это делать", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Также президент заявил, что Россия и Казахстан связаны многовековой историей взаимоотношений.
"Общая цель одна - развитие и повышение благосостояния граждан Казахстана и России. Мы хорошо это понимаем и знаем: нас связывает многовековая история, без всякого преувеличения. И у нас есть известные определенные преимущества, которые достались нам со времен, когда мы находились в составе единого государства", - отметил Путин.
Преимуществом президент назвал кооперацию. Стороны обладают едиными транспортными связями, говорят на одном языке и понимают друг друга.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)РоссияКазахстанЭкономикаПолитикаПМЭФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:10В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
20:03Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана - Путин
19:41Режим ЧС в Крыму – власти опровергли фейк
19:38В Судаке два десятка улиц останутся без воды
19:33Избавиться от очередей за бензином: в Севастополе прорабатывают механизм
19:27В Крыму аферисты похитили у пенсионеров 5 миллионов рублей – приговор суда
19:17Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
18:59Какие города Крыма выбирают россияне для отдыха в этом году
18:45Никто не забыт: крымские подпольщики корейцы братья Ким
18:41ВСУ нанесли массированный удар по территории Запорожской атомной станции
18:27Азовское кольцо: когда начнется ремонт дороги между Чонгаром и Джанкоем
18:15На 10 предприятиях Севастополя нашли опасные продукты
18:01В Феодосии устранили аварию на водоводе - когда дадут воду
17:56300 рублей за литр бензина: в Севастополе полиция задержали спекулянта
17:48На "Тавриде" столкнулись легковушка и грузовик - водителя зажало в салоне
17:39Поезд из Севастополя в Москву отклонится от расписания на семь часов
17:23В Киеве снесли памятник Булгакову
17:17Крымчанин пойдет под суд за попытку задушить мужчину
17:04Когда в Судаке откроют набережную
16:51Власти Севастополя переходят на дистант из-за дефицита топлива
Лента новостейМолния