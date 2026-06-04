https://crimea.ria.ru/20260604/rossiya-i-kazakhstan-prodolzhat-sovmestnuyu-dobychu-urana---putin-1156608144.html

Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана - Путин

Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана - Путин - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана - Путин

Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T20:03

2026-06-04T20:03

2026-06-04T20:03

владимир путин (политик)

россия

казахстан

экономика

политика

пмэф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана, заявил президент РФ Владимир Путин.Также президент заявил, что Россия и Казахстан связаны многовековой историей взаимоотношений."Общая цель одна - развитие и повышение благосостояния граждан Казахстана и России. Мы хорошо это понимаем и знаем: нас связывает многовековая история, без всякого преувеличения. И у нас есть известные определенные преимущества, которые достались нам со времен, когда мы находились в составе единого государства", - отметил Путин.Преимуществом президент назвал кооперацию. Стороны обладают едиными транспортными связями, говорят на одном языке и понимают друг друга.Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, казахстан, экономика, политика, пмэф