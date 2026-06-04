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Режим ЧС в Крыму – власти опровергли фейк
Режим ЧС в Крыму – власти опровергли фейк - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Режим ЧС в Крыму – власти опровергли фейк
Информация о введении режима чрезвычайной ситуации в Крыму является фейком. Об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T19:41
2026-06-04T19:41
2026-06-04T19:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Информация о введении режима чрезвычайной ситуации в Крыму является фейком. Об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.По его данным, на Крым обрушилась массированная информационная атака, которую сопровождают ложными указами якобы главы региона и муниципальных органов власти о "введении чрезвычайного положения и закрытии железной дороги". Власти Крыма призывают жителей и гостей региона доверять только официальными источниками информации.Ранее в четверг крымчан предупредили о распространении фейковых распоряжений Совмина РК и муниципальных властей.Также сообщалось, что враг подделывает с помощью искусственного интеллекта видео крымских и федеральных чиновников, жителей полуострова просят не поддаваться на провокации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Режим ЧС в Крыму – власти опровергли фейк
В Крыму опровергли фейк о введении чрезвычайной ситуации
19:41 04.06.2026 (обновлено: 19:42 04.06.2026)