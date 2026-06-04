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Режим ЧС в Крыму – власти опровергли фейк - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Режим ЧС в Крыму – власти опровергли фейк
Режим ЧС в Крыму – власти опровергли фейк - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Режим ЧС в Крыму – власти опровергли фейк
Информация о введении режима чрезвычайной ситуации в Крыму является фейком. Об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T19:41
2026-06-04T19:42
крым
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фейк
режим чс
новости крыма
общество
безопасность республики крым и севастополя
атака всу на крым 4 июня 2026 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Информация о введении режима чрезвычайной ситуации в Крыму является фейком. Об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.По его данным, на Крым обрушилась массированная информационная атака, которую сопровождают ложными указами якобы главы региона и муниципальных органов власти о "введении чрезвычайного положения и закрытии железной дороги". Власти Крыма призывают жителей и гостей региона доверять только официальными источниками информации.Ранее в четверг крымчан предупредили о распространении фейковых распоряжений Совмина РК и муниципальных властей.Также сообщалось, что враг подделывает с помощью искусственного интеллекта видео крымских и федеральных чиновников, жителей полуострова просят не поддаваться на провокации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Режим ЧС в Крыму – власти опровергли фейк

В Крыму опровергли фейк о введении чрезвычайной ситуации

19:41 04.06.2026 (обновлено: 19:42 04.06.2026)
 
Фейк
Фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Информация о введении режима чрезвычайной ситуации в Крыму является фейком. Об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
По его данным, на Крым обрушилась массированная информационная атака, которую сопровождают ложными указами якобы главы региона и муниципальных органов власти о "введении чрезвычайного положения и закрытии железной дороги".

"Параллельно с ударами по инфраструктуре и железнодорожной инфраструктуре Крыма враг начал информационную атаку. Вкидываются фейковые указы главы Республики Крым и распоряжения глав муниципалитетов о том, что закрыта железная дорога, о введении чрезвычайного положения", - цитирует Крючкова РИА Новости.

Власти Крыма призывают жителей и гостей региона доверять только официальными источниками информации.
Ранее в четверг крымчан предупредили о распространении фейковых распоряжений Совмина РК и муниципальных властей.
Также сообщалось, что враг подделывает с помощью искусственного интеллекта видео крымских и федеральных чиновников, жителей полуострова просят не поддаваться на провокации.
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