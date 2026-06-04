Реконструкция очистных для Евпатории – когда закончат работы
Канализационные очистные сооружения для Евпатории готовы на 20 процентов
© Минстрой КрымаРеконструкция канализационных очистных сооружений в Сакском районе
© Минстрой Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Канализационные очистные сооружения для Евпатории, расположенные на территории Уютненского сельского поселения в Сакском районе полуострова, готовы более чем на 20 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе минстроя Крыма.
"Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) продолжается, производительность КОС – 63 тысячи кубометров в сутки. Строительная готовность – 20,4%", - говорится в сообщении.
По информации профильного ведомства, сейчас рабочие выполняют армирование плит фундамента насосной станции ливневых вод и стен вторичных отстойников. Также идет работа на площадках стабилизации и обезвоживания - там устраивают щебеночное основания и армируют стены.
© Минстрой КрымаРеконструкция канализационных очистных сооружений в Сакском районе
© Минстрой Крыма
Реконструкция канализационных очистных сооружений в Сакском районе
Помимо этого специалисты монтируют напорный трубопровод опорожнения и устанавливают металлические конструкции здания механической очистки.
Стоимость работ по госконтракту превышает 8 млн рублей. На объекте работает 220 человек и 29 единиц техники.
Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – конец 2028 года, добавили в пресс-службе минстроя.
© Минстрой КрымаРеконструкция канализационных очистных сооружений в Сакском районе
© Минстрой Крыма
Реконструкция канализационных очистных сооружений в Сакском районе
Ранее сообщалось, что в Евпатории планируется возведение современной станции водоочистки, проект предусматривает строительство двух очередей мощностью по 45 тысяч кубометров.
Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, в республике до 2030 года планируется построить и реконструировать 24 канализационных очистных сооружений (КОС), на данный момент на восьми из них работы уже завершены.
© Минстрой КрымаРеконструкция канализационных очистных сооружений в Сакском районе
© Минстрой Крыма
Реконструкция канализационных очистных сооружений в Сакском районе
Читайте также на РИА Новости Крым: