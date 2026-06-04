https://crimea.ria.ru/20260604/rekonstruktsiya-ochistnykh-dlya-evpatorii--kogda-zakonchat-raboty-1156598512.html

Реконструкция очистных для Евпатории – когда закончат работы

Реконструкция очистных для Евпатории – когда закончат работы - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Реконструкция очистных для Евпатории – когда закончат работы

Канализационные очистные сооружения для Евпатории, расположенные на территории Уютненского сельского поселения в Сакском районе полуострова, готовы более чем на РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T16:27

2026-06-04T16:27

2026-06-04T16:27

крым

евпатория

строительство кос в крыму

канализационные очистные сооружения «южные»

очистные сооружения

новости крыма

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Канализационные очистные сооружения для Евпатории, расположенные на территории Уютненского сельского поселения в Сакском районе полуострова, готовы более чем на 20 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе минстроя Крыма.По информации профильного ведомства, сейчас рабочие выполняют армирование плит фундамента насосной станции ливневых вод и стен вторичных отстойников. Также идет работа на площадках стабилизации и обезвоживания - там устраивают щебеночное основания и армируют стены. Помимо этого специалисты монтируют напорный трубопровод опорожнения и устанавливают металлические конструкции здания механической очистки.Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – конец 2028 года, добавили в пресс-службе минстроя.Ранее сообщалось, что в Евпатории планируется возведение современной станции водоочистки, проект предусматривает строительство двух очередей мощностью по 45 тысяч кубометров. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, в республике до 2030 года планируется построить и реконструировать 24 канализационных очистных сооружений (КОС), на данный момент на восьми из них работы уже завершены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очистную станцию Керчи готовят к сезону: на день снизят давление водыСтроительство КОС в Крыму - в будущем году откроют еще 7 объектовВ Саках хотят увеличить мощность очистных сооружений на 10 тысяч "кубов"

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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