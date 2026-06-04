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Реконструкция очистных для Евпатории – когда закончат работы - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Реконструкция очистных для Евпатории – когда закончат работы
Реконструкция очистных для Евпатории – когда закончат работы - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Реконструкция очистных для Евпатории – когда закончат работы
Канализационные очистные сооружения для Евпатории, расположенные на территории Уютненского сельского поселения в Сакском районе полуострова, готовы более чем на РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T16:27
2026-06-04T16:27
крым
евпатория
строительство кос в крыму
канализационные очистные сооружения «южные»
очистные сооружения
новости крыма
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Канализационные очистные сооружения для Евпатории, расположенные на территории Уютненского сельского поселения в Сакском районе полуострова, готовы более чем на 20 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе минстроя Крыма.По информации профильного ведомства, сейчас рабочие выполняют армирование плит фундамента насосной станции ливневых вод и стен вторичных отстойников. Также идет работа на площадках стабилизации и обезвоживания - там устраивают щебеночное основания и армируют стены. Помимо этого специалисты монтируют напорный трубопровод опорожнения и устанавливают металлические конструкции здания механической очистки.Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – конец 2028 года, добавили в пресс-службе минстроя.Ранее сообщалось, что в Евпатории планируется возведение современной станции водоочистки, проект предусматривает строительство двух очередей мощностью по 45 тысяч кубометров. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, в республике до 2030 года планируется построить и реконструировать 24 канализационных очистных сооружений (КОС), на данный момент на восьми из них работы уже завершены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очистную станцию Керчи готовят к сезону: на день снизят давление водыСтроительство КОС в Крыму - в будущем году откроют еще 7 объектовВ Саках хотят увеличить мощность очистных сооружений на 10 тысяч "кубов"
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, евпатория, строительство кос в крыму, канализационные очистные сооружения «южные», очистные сооружения, новости крыма, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
Реконструкция очистных для Евпатории – когда закончат работы

Канализационные очистные сооружения для Евпатории готовы на 20 процентов

16:27 04.06.2026
 
© Минстрой КрымаРеконструкция канализационных очистных сооружений в Сакском районе
Реконструкция канализационных очистных сооружений в Сакском районе
© Минстрой Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Канализационные очистные сооружения для Евпатории, расположенные на территории Уютненского сельского поселения в Сакском районе полуострова, готовы более чем на 20 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе минстроя Крыма.
"Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) продолжается, производительность КОС – 63 тысячи кубометров в сутки. Строительная готовность – 20,4%", - говорится в сообщении.
По информации профильного ведомства, сейчас рабочие выполняют армирование плит фундамента насосной станции ливневых вод и стен вторичных отстойников. Также идет работа на площадках стабилизации и обезвоживания - там устраивают щебеночное основания и армируют стены.
© Минстрой КрымаРеконструкция канализационных очистных сооружений в Сакском районе
Реконструкция канализационных очистных сооружений в Сакском районе
© Минстрой Крыма
Реконструкция канализационных очистных сооружений в Сакском районе
Помимо этого специалисты монтируют напорный трубопровод опорожнения и устанавливают металлические конструкции здания механической очистки.
Стоимость работ по госконтракту превышает 8 млн рублей. На объекте работает 220 человек и 29 единиц техники.
Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – конец 2028 года, добавили в пресс-службе минстроя.
© Минстрой КрымаРеконструкция канализационных очистных сооружений в Сакском районе
Реконструкция канализационных очистных сооружений в Сакском районе
© Минстрой Крыма
Реконструкция канализационных очистных сооружений в Сакском районе
Ранее сообщалось, что в Евпатории планируется возведение современной станции водоочистки, проект предусматривает строительство двух очередей мощностью по 45 тысяч кубометров.
Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, в республике до 2030 года планируется построить и реконструировать 24 канализационных очистных сооружений (КОС), на данный момент на восьми из них работы уже завершены.
© Минстрой КрымаРеконструкция канализационных очистных сооружений в Сакском районе
Реконструкция канализационных очистных сооружений в Сакском районе
© Минстрой Крыма
Реконструкция канализационных очистных сооружений в Сакском районе
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