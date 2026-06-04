Реальные доходы россиян выросли на 28%
"Слухи о моей смерти сильно преувеличены": Путин об устойчивости экономики РФ
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Москва сознательно пошла на "охлаждение" экономики, чтобы сохранить ее здоровье, при этом реальные доходы населения продолжают расти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Продолжает расти промышленное производство, продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то под 28%. Мы сознательно пошли на охлаждение экономики. Можно говорить, что переохладили, можно говорить, что еще не все сделано в этом направлении, но это сознательные шаги", - отметил президент.
Российский лидер добавил, что экономика страны сегодня занимает четвертое место в мире по паритету покупательной способности после Китая, США и Индии, обогнав по этому показателю все страны Европы и Японию.
"Что касается экономики, как сказал Марк Твен: "слухи о моей смерти сильно преувеличены". Как-то он однажды пошутил", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, выстоит ли в текущей ситуации российская экономика.