https://crimea.ria.ru/20260604/realnye-dokhody-rossiyan-vyrosli-na-28-1156610220.html

Реальные доходы россиян выросли на 28%

Реальные доходы россиян выросли на 28% - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Реальные доходы россиян выросли на 28%

Москва сознательно пошла на "охлаждение" экономики, чтобы сохранить ее здоровье, при этом реальные доходы населения продолжают расти. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T21:44

2026-06-04T21:44

2026-06-04T21:44

владимир путин (политик)

россия

экономика

новости

пмэф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Москва сознательно пошла на "охлаждение" экономики, чтобы сохранить ее здоровье, при этом реальные доходы населения продолжают расти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер добавил, что экономика страны сегодня занимает четвертое место в мире по паритету покупательной способности после Китая, США и Индии, обогнав по этому показателю все страны Европы и Японию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, экономика, новости, пмэф