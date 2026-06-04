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Разлив нефти в Черном море: владелец иностранного судна оплатил ущерб - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Разлив нефти в Черном море: владелец иностранного судна оплатил ущерб
Разлив нефти в Черном море: владелец иностранного судна оплатил ущерб - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Разлив нефти в Черном море: владелец иностранного судна оплатил ущерб
Владелец судна Hanuman под флагом Республики Сьерра-Леоне оплатил более 40 млн рублей за загрязнение акватории Черного моря в порту Новороссийск, не дожидаясь... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T10:13
2026-06-04T10:13
россия
новости
краснодарский край
разлив нефтепродуктов в черном море
новороссийск
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Владелец судна Hanuman под флагом Республики Сьерра-Леоне оплатил более 40 млн рублей за загрязнение акватории Черного моря в порту Новороссийск, не дожидаясь решения суда. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.Инцидент с разливом нефтепродуктов произошел 26 марта. Ущерб окружающей среде оценили более чем в 40 млн рублей. В адрес иностранной компании-судовладельца было направлено требование о добровольном возмещении вреда. По требованию Росприроднадзора капитан порта Новороссийск запретил иностранному судну покидать морскую гавань.Уточняется, что причиной аварии стало попадание части нефтепродуктов в балластную систему судна. Загрязнение нефтепродуктами акватории Черного моря произошло в районе причала № 2 Нефтегавани Шесхарис морского порта Новороссийск.В апреле суд арестовал судно Hanuman в порту Новороссийска за неуплату ущерба в размере 40 млн рублей. Арест был применен в качестве предварительных обеспечительных мер из-за разлива нефтепродуктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как перезимовала экосистема Черного моря – биологВ Туапсе на месте разлива нефти установили ловушки и дополнительные боныНефтяное пятно площадью 10 тысяч "квадратов" обнаружено в Черном море
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россия, новости, краснодарский край, разлив нефтепродуктов в черном море, новороссийск, роспотребнадзор
Разлив нефти в Черном море: владелец иностранного судна оплатил ущерб

Владелец иностранного судна Hanuman оплатил 40 млн рублей за загрязнение Черного моря

10:13 04.06.2026
 
© Оперштаб Краснодарский крайРазлив мазута в Краснодарском крае
Разлив мазута в Краснодарском крае
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Владелец судна Hanuman под флагом Республики Сьерра-Леоне оплатил более 40 млн рублей за загрязнение акватории Черного моря в порту Новороссийск, не дожидаясь решения суда. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.
Инцидент с разливом нефтепродуктов произошел 26 марта. Ущерб окружающей среде оценили более чем в 40 млн рублей. В адрес иностранной компании-судовладельца было направлено требование о добровольном возмещении вреда. По требованию Росприроднадзора капитан порта Новороссийск запретил иностранному судну покидать морскую гавань.
"Не дожидаясь решения суда, компания полностью оплатила сумму причиненного вреда", –сказано в сообщении.
Уточняется, что причиной аварии стало попадание части нефтепродуктов в балластную систему судна. Загрязнение нефтепродуктами акватории Черного моря произошло в районе причала № 2 Нефтегавани Шесхарис морского порта Новороссийск.
В апреле суд арестовал судно Hanuman в порту Новороссийска за неуплату ущерба в размере 40 млн рублей. Арест был применен в качестве предварительных обеспечительных мер из-за разлива нефтепродуктов.
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РоссияНовостиКраснодарский крайРазлив нефтепродуктов в Черном мореНовороссийскРоспотребнадзор
 
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