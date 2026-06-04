https://crimea.ria.ru/20260604/razliv-nefti-v-chernom-more-vladelets-inostrannogo-sudna-oplatil-uscherb-1156580156.html

Разлив нефти в Черном море: владелец иностранного судна оплатил ущерб

Разлив нефти в Черном море: владелец иностранного судна оплатил ущерб - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Разлив нефти в Черном море: владелец иностранного судна оплатил ущерб

Владелец судна Hanuman под флагом Республики Сьерра-Леоне оплатил более 40 млн рублей за загрязнение акватории Черного моря в порту Новороссийск, не дожидаясь... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T10:13

2026-06-04T10:13

2026-06-04T10:13

россия

новости

краснодарский край

разлив нефтепродуктов в черном море

новороссийск

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Владелец судна Hanuman под флагом Республики Сьерра-Леоне оплатил более 40 млн рублей за загрязнение акватории Черного моря в порту Новороссийск, не дожидаясь решения суда. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.Инцидент с разливом нефтепродуктов произошел 26 марта. Ущерб окружающей среде оценили более чем в 40 млн рублей. В адрес иностранной компании-судовладельца было направлено требование о добровольном возмещении вреда. По требованию Росприроднадзора капитан порта Новороссийск запретил иностранному судну покидать морскую гавань.Уточняется, что причиной аварии стало попадание части нефтепродуктов в балластную систему судна. Загрязнение нефтепродуктами акватории Черного моря произошло в районе причала № 2 Нефтегавани Шесхарис морского порта Новороссийск.В апреле суд арестовал судно Hanuman в порту Новороссийска за неуплату ущерба в размере 40 млн рублей. Арест был применен в качестве предварительных обеспечительных мер из-за разлива нефтепродуктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как перезимовала экосистема Черного моря – биологВ Туапсе на месте разлива нефти установили ловушки и дополнительные боныНефтяное пятно площадью 10 тысяч "квадратов" обнаружено в Черном море

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краснодарский край

новороссийск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, краснодарский край, разлив нефтепродуктов в черном море, новороссийск, роспотребнадзор