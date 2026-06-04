https://crimea.ria.ru/20260604/putin-rasskazal-ob-udare-oreshnikom-po-ukraine-1156608533.html

Путин рассказал об ударе "Орешником" по Украине

Путин рассказал об ударе "Орешником" по Украине - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Путин рассказал об ударе "Орешником" по Украине

Президент России Владимир Путин назвал важными состоявшиеся удары "Орешником" для будущего полноформатного применения комплекса по назначаемым целям. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T20:32

2026-06-04T20:32

2026-06-04T20:46

ракетная система средней дальности "орешник"

владимир путин (политик)

украина

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал важными состоявшиеся удары "Орешником" для будущего полноформатного применения комплекса по назначаемым целям.Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщили ранее в министерстве обороны РФ.После применения "Орешника" по Белой церкви на Украине туда залетели дроны, чтобы посмотреть на результаты, заявил Владимир Путин.Ни одного боевого применения "Орешника" по Украине не было, напомнил президент РФ."Мы подобные системы испытывали на полигонах - "Орешник" мы испытывали. Это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения "Орешника", - сказал глава государства.Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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ракетная система средней дальности "орешник", владимир путин (политик), украина, новости сво, армия и флот, новости, вооруженные силы россии