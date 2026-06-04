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Путин рассказал об ударе "Орешником" по Украине
Путин рассказал об ударе "Орешником" по Украине - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Путин рассказал об ударе "Орешником" по Украине
Президент России Владимир Путин назвал важными состоявшиеся удары "Орешником" для будущего полноформатного применения комплекса по назначаемым целям. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T20:32
2026-06-04T20:32
2026-06-04T20:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал важными состоявшиеся удары "Орешником" для будущего полноформатного применения комплекса по назначаемым целям.Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщили ранее в министерстве обороны РФ.После применения "Орешника" по Белой церкви на Украине туда залетели дроны, чтобы посмотреть на результаты, заявил Владимир Путин.Ни одного боевого применения "Орешника" по Украине не было, напомнил президент РФ."Мы подобные системы испытывали на полигонах - "Орешник" мы испытывали. Это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения "Орешника", - сказал глава государства.Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ракетная система средней дальности "орешник", владимир путин (политик), украина, новости сво, армия и флот, новости, вооруженные силы россии
Путин рассказал об ударе "Орешником" по Украине
Путин рассказал подробности об ударе "Орешником" по Украине
20:32 04.06.2026 (обновлено: 20:46 04.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал важными состоявшиеся удары "Орешником" для будущего полноформатного применения комплекса по назначаемым целям.
Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщили ранее в министерстве обороны РФ.
"Ударили туда, где было удобно посмотреть результат. ... Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении "Орешника" по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки", - сказал Путин.
После применения "Орешника" по Белой церкви на Украине туда залетели дроны, чтобы посмотреть на результаты, заявил Владимир Путин.
"Если это касается Белой Церкви… у нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра", - сказал Путин в ходе встречи.
Ни одного боевого применения "Орешника" по Украине не было, напомнил президент РФ.
"Мы подобные системы испытывали на полигонах - "Орешник" мы испытывали. Это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения "Орешника", - сказал глава государства.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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