https://crimea.ria.ru/20260604/putin-ozvuchil-kolossalnye-poteri-vsu-1156608650.html

Путин озвучил колоссальные потери ВСУ

Путин озвучил колоссальные потери ВСУ - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Путин озвучил колоссальные потери ВСУ

Ежемесячные потери ВСУ достигают 40 тысяч человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств в рамках ПМЭФ. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T20:34

2026-06-04T20:34

2026-06-04T20:34

владимир путин (политик)

пмэф

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Ежемесячные потери ВСУ достигают 40 тысяч человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств в рамках ПМЭФ.Путин отметил, что на Украине людей "на улице ловят как собак бездомных и силой запихивают в армию"."Принудительная мобилизация (на Украине – ред.) дает примерно 15-16 тысяч в месяц, где-то 14 тысяч примерно возвращается из госпиталей после ранения. Таким образом, каждый месяц примерно минус 10 тысяч человек, плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. С начала этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Мотивации нет никакой. Воевать никто не хочет. <…> Возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство", - сказал Путин.По словам российского президента, Украина продолжает терять территории."За последнее время примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит ежедневно.<…> Российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль и поставила под свой контроль свыше 85 процентов территории ДНР. Совсем еще недавно Украина контролировала где-то процентов 25, сейчас уже меньше 15 процентов <...>. И этот процесс продолжается в ежедневном режиме", - завил российский президент.Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск, отметил Путин.Ранее в Минобороны сообщили, что потери ВСУ в зоне специальной военной операции за минувшую неделю составили 8130 боевиков убитыми и ранеными, уничтожены более 120 бронемашин, 55 орудий полевой артиллерии и свыше 2600 дронов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Танкисты сорвали ротацию ВСУ на важном участке фронта в Запорожской областиСВО закончится до конца дня: в Кремле назвали условие окончания конфликта

https://crimea.ria.ru/20260604/putin-rasskazal-ob-udare-oreshnikom-po-ukraine-1156608533.html

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