https://crimea.ria.ru/20260604/putin-nazval-edinstvennyy-sposob-ostanovit-voynu-na-ukraine-1156610685.html

Путин назвал единственный способ остановить войну на Украине

Путин назвал единственный способ остановить войну на Украине - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Путин назвал единственный способ остановить войну на Украине

Украина хочет приостановки продвижения российских войск, но лучше остановить войну в целом, согласившись на компромиссы, которые были достигнуты в Анкоридже. Об РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T22:30

2026-06-04T22:30

2026-06-04T22:30

владимир путин (политик)

россия

украина

новости сво

политика

внешняя политика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156132361_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_6d5c675942a3a338e18a8bdf75408c71.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Украина хочет приостановки продвижения российских войск, но лучше остановить войну в целом, согласившись на компромиссы, которые были достигнуты в Анкоридже. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин."Для того, чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. И у нас были переговоры. И боевые действия не останавливались", - сказал он.Президент добавил, что российские войска каждый день наступают в зоне проведения специальной военной операции, под контроль ВС РФ перешло уже почти 2500 квадратных километров территории.Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины поставлены на паузу, договоренностей о следующем раунде пока не достигнуто.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, украина, новости сво, политика, внешняя политика