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Путин назвал единственный способ остановить войну на Украине
Путин назвал единственный способ остановить войну на Украине - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Путин назвал единственный способ остановить войну на Украине
Украина хочет приостановки продвижения российских войск, но лучше остановить войну в целом, согласившись на компромиссы, которые были достигнуты в Анкоридже. Об РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T22:30
2026-06-04T22:30
2026-06-04T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Украина хочет приостановки продвижения российских войск, но лучше остановить войну в целом, согласившись на компромиссы, которые были достигнуты в Анкоридже. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин."Для того, чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. И у нас были переговоры. И боевые действия не останавливались", - сказал он.Президент добавил, что российские войска каждый день наступают в зоне проведения специальной военной операции, под контроль ВС РФ перешло уже почти 2500 квадратных километров территории.Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины поставлены на паузу, договоренностей о следующем раунде пока не достигнуто.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, украина, новости сво, политика, внешняя политика
Путин назвал единственный способ остановить войну на Украине
Путин посоветовал Киеву пойти на компромиссы для завершения войны в целом
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Украина хочет приостановки продвижения российских войск, но лучше остановить войну в целом, согласившись на компромиссы, которые были достигнуты в Анкоридже. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Для того, чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. И у нас были переговоры. И боевые действия не останавливались", - сказал он.
Президент добавил, что российские войска каждый день наступают в зоне проведения специальной военной операции, под контроль ВС РФ перешло уже почти 2500 квадратных километров территории.
"Естественно, в этих условиях украинская сторона хотела бы, чтобы мы приостановили движение российских войск. <…> Но лучше не это останавливать, а лучше остановить войну в целом, согласившись с теми компромиссами, которые обсуждались в Анкоридже", - сказал президент.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил
, что трехсторонние переговоры России, США и Украины поставлены на паузу, договоренностей о следующем раунде пока не достигнуто.
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