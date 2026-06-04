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Путин и Мирзиеев дали старт строительству АЭС в Узбекистане

Путин и Мирзиеев дали старт строительству АЭС в Узбекистане - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Путин и Мирзиеев дали старт строительству АЭС в Узбекистане

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев по видеосвязи из Константиновского дворца приняли участие в церемонии старта строительства... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T23:11

2026-06-04T23:11

2026-06-04T23:14

владимир путин (политик)

шавкат мирзиеев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев по видеосвязи из Константиновского дворца приняли участие в церемонии старта строительства интегрированной АЭС в Узбекистане.Узбекский лидер стал одним из зарубежных гостей Петербургского международного экономического форума, который в эти дни принимает северная столица. Лидеры двух стран встретились в Константиновском дворце в Стрельне. В рамках встречи они по видеосвязи приняли участие в церемонии запуска строительства первого энергоблока интегрированной АЭС в Джизакской области Узбекистана.Создание интегрированной АЭС - флагманский проект России и Узбекистана. Он уникален тем, что впервые на одной площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности. В состав интегрированной станции войдут два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 и энергоблок в составе двух реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.1 мая сообщалось, что первый энергоблок реактора ВВЭР-ТОИ Курской АЭС-2 начал поставлять электроэнергию в рамках Единой энергосистемы страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), шавкат мирзиеев, узбекистан, россия, новости, аэс, атомная энергетика, новости