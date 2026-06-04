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Путин и Мирзиеев дали старт строительству АЭС в Узбекистане - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Путин и Мирзиеев дали старт строительству АЭС в Узбекистане
Путин и Мирзиеев дали старт строительству АЭС в Узбекистане - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Путин и Мирзиеев дали старт строительству АЭС в Узбекистане
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев по видеосвязи из Константиновского дворца приняли участие в церемонии старта строительства... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T23:11
2026-06-04T23:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев по видеосвязи из Константиновского дворца приняли участие в церемонии старта строительства интегрированной АЭС в Узбекистане.Узбекский лидер стал одним из зарубежных гостей Петербургского международного экономического форума, который в эти дни принимает северная столица. Лидеры двух стран встретились в Константиновском дворце в Стрельне. В рамках встречи они по видеосвязи приняли участие в церемонии запуска строительства первого энергоблока интегрированной АЭС в Джизакской области Узбекистана.Создание интегрированной АЭС - флагманский проект России и Узбекистана. Он уникален тем, что впервые на одной площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности. В состав интегрированной станции войдут два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 и энергоблок в составе двух реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.1 мая сообщалось, что первый энергоблок реактора ВВЭР-ТОИ Курской АЭС-2 начал поставлять электроэнергию в рамках Единой энергосистемы страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), шавкат мирзиеев, узбекистан, россия, новости, аэс, атомная энергетика, новости
Путин и Мирзиеев дали старт строительству АЭС в Узбекистане

Путин и Мирзиеев приняли участие в церемонии начала строительства АЭС в Узбекистане

23:11 04.06.2026 (обновлено: 23:14 04.06.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкЦеремония начала строительства в Узбекистане блока №1 АЭС малой мощности
Церемония начала строительства в Узбекистане блока №1 АЭС малой мощности
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев по видеосвязи из Константиновского дворца приняли участие в церемонии старта строительства интегрированной АЭС в Узбекистане.
"После ввода в строй станция ежегодно будет производить порядка 17 миллиардов киловатт-часов энергии, обеспечивая до 15% энергопотребления Узбекистана, что станет реальным вкладом в укрепление энергетической безопасности и республики, и всей Центральной Азии в целом", - сказал Путин на церемонии заливки бетона на первой АЭС в Узбекистане.
Узбекский лидер стал одним из зарубежных гостей Петербургского международного экономического форума, который в эти дни принимает северная столица. Лидеры двух стран встретились в Константиновском дворце в Стрельне. В рамках встречи они по видеосвязи приняли участие в церемонии запуска строительства первого энергоблока интегрированной АЭС в Джизакской области Узбекистана.
"Важно отметить, что этот проект не имеет аналогов, как уже отметил Владимир Владимирович (Путин - ред.), в мире", - сказал Мирзиеев в ходе церемонии.
Создание интегрированной АЭС - флагманский проект России и Узбекистана. Он уникален тем, что впервые на одной площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности. В состав интегрированной станции войдут два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 и энергоблок в составе двух реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.
1 мая сообщалось, что первый энергоблок реактора ВВЭР-ТОИ Курской АЭС-2 начал поставлять электроэнергию в рамках Единой энергосистемы страны.
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Владимир Путин (политик)Шавкат МирзиеевУзбекистанРоссияНовостиАЭСАтомная энергетикаНовости
 
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