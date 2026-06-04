https://crimea.ria.ru/20260604/put-samounichtozheniya-v-krymu-otsenili-snos-pamyatnika-bulgakovu-v-kieve-1156607750.html

Путь самоуничтожения: в Крыму оценили снос памятника Булгакову в Киеве

Путь самоуничтожения: в Крыму оценили снос памятника Булгакову в Киеве - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Путь самоуничтожения: в Крыму оценили снос памятника Булгакову в Киеве

Уничтожая все, что связано с русской культурой и историей, Украина идет по пути самоуничтожения. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T22:50

2026-06-04T22:50

2026-06-04T22:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Уничтожая все, что связано с русской культурой и историей, Украина идет по пути самоуничтожения. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева, комментируя снос памятника Михаилу Булгакову в Киеве.В четверг в украинский столице демонтировали памятник русскому писателю, драматургу и театральному режиссеру Михаилу Булгакову. Решение о сносе монумента в декабре 2025 года принял Киевсовет, посчитавший его "элементом пропаганды российской имперской политики".Киселева отметила, что, помимо бескомпромиссной борьбы со всем русским, у украинских неонацистов имеется личный "счет" к Булгакову, который и в своих произведениях, и в жизни нелицеприятно высказывался об украинских "самостийниках" (украинском движении сторонников отделения от России) и националистах-петлюровцах. Поэтому при этой власти монумент Булгакову был обречен, констатировала эксперт.Западные политики при этом продолжат закрывать на это глаза, поскольку ради нанесения поражения России они будут поддерживать неонацистский режим до последнего украинца, считает аналитик.При этом говорить о культурном наследии Украины отдельно от России говорить не приходится, поскольку его просто нет, подчеркнула Киселева. А нового ничего нет и не может быть, потому что в государствах с нацистским режимом, как доказывает история, не может быть великой культуры. Страны с этим режимом не способны внести какой-либо, даже незначительный, вклад копилку ценностей человечества, отметила социолог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев "декоммунизировал" улицы в Чернобыле Махнут не глядя: в Одессе хотят заменить бюст Пушкина на памятник Трампу На Украине убрали имя Чайковского из названия Национальной музакадемии

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украина, в мире, декоммунизация, мнения, михаил булгаков, памятники, наталья киселева