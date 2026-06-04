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При массированном ударе по Севастополю сбили более 50 воздушных целей
При массированном ударе по Севастополю сбили более 50 воздушных целей - РИА Новости Крым, 04.06.2026
При массированном ударе по Севастополю сбили более 50 воздушных целей
При отражении очередной массированной атаки ВСУ на Севастополь сбили 52 беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T11:19
2026-06-04T11:19
2026-06-04T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. При отражении очередной массированной атаки ВСУ на Севастополь сбили 52 беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, зафиксированы повреждения трех частных домов. Люди не пострадали.Ранее сообщалось, что средства ПВО ВС РФ в ночь на четверг перехватили и уничтожили 272 беспилотника ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.В Симферополе в результате вражеского удара по нежилым объектам три человека погибли, еще семь получили ранения. Также украинский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. В результате один человек погиб и трое ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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При массированном ударе по Севастополю сбили более 50 воздушных целей
Над Севастополем сбили более 500 воздушных целей при отражении удара ВСУ в ночь на четверг
11:19 04.06.2026 (обновлено: 11:37 04.06.2026)