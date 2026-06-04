https://crimea.ria.ru/20260604/pri-massirovannom-udare-po-sevastopolyu-sbili-bolee-50-vozdushnykh-tseley-1156584012.html

При массированном ударе по Севастополю сбили более 50 воздушных целей

При массированном ударе по Севастополю сбили более 50 воздушных целей - РИА Новости Крым, 04.06.2026

При массированном ударе по Севастополю сбили более 50 воздушных целей

При отражении очередной массированной атаки ВСУ на Севастополь сбили 52 беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T11:19

2026-06-04T11:19

2026-06-04T11:37

новости севастополя

атака всу на крым 4 июня 2026 года

срочные новости крыма

севастополь

крым

михаил развожаев

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111792/35/1117923577_298:401:2773:1793_1920x0_80_0_0_65d67e1d9a82c00d7455397ab0802616.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. При отражении очередной массированной атаки ВСУ на Севастополь сбили 52 беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, зафиксированы повреждения трех частных домов. Люди не пострадали.Ранее сообщалось, что средства ПВО ВС РФ в ночь на четверг перехватили и уничтожили 272 беспилотника ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.В Симферополе в результате вражеского удара по нежилым объектам три человека погибли, еще семь получили ранения. Также украинский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. В результате один человек погиб и трое ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, атака всу на крым 4 июня 2026 года, срочные новости крыма, севастополь, крым, михаил развожаев, новости