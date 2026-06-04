https://crimea.ria.ru/20260604/poezd-v-sankt-peterburg-iz-evpatorii-otmenili-1156591287.html

Поезд в Санкт-Петербург из Евпатории отменили

Поезд в Санкт-Петербург из Евпатории отменили - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Поезд в Санкт-Петербург из Евпатории отменили

Отправка поезда №180 Евпатория - Санкт-Петербург отправлением 4 июня отменяется, пассажирам предложат альтернативный вариант проезда к месту назначения. Об этом РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T14:37

2026-06-04T14:37

2026-06-04T15:01

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санкт-петербург

железная дорога

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Отправка поезда №180 Евпатория - Санкт-Петербург отправлением 4 июня отменяется, пассажирам предложат альтернативный вариант проезда к месту назначения. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Пассажиров указанного состава доставят из Евпатории до Симферополя на автобусах, где можно будет пересесть на поезд №068 Симферополь – Москва. Планируемое отправление поезда – в 19.50, уточняет перевозчик."Автобусы будут ждать в Евпатории на привокзальной площади. Отправление – в 17.00. Просим прибывать на посадку заблаговременно. Сориентироваться по посадке в автобусы помогут сотрудники "Гранд Сервис Экспресс", – проинформировали в компании.Также приехать на вокзал Симферополя для посадки в поезд №68 Симферополь –– Москва можно самостоятельно. Посадку будет производится по билетам на поезд №180. Для этого можно обратиться к проводнику любого вагона."Для пассажиров, которые следуют до Санкт-Петербурга, на станции Придача (Воронеж-Южный) будет организована пересадка на другой поезд", – подчеркнули в пресс-службе. И добавили, что билеты можно вернуть без взимания сборов.Поезд №464С Феодосия-Москва в четверг отправится со станции с опозданием, пассажиры состава №316 Адлер – Симферополь направлены в крымскую столицу автобусом, информировала ранее пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 12 часов дня в четверг также задерживались двенадцать поездов "Таврия", следующих в Крым и на материковую часть страны после приостановки движения на Крымском мосту в ночь на четверг. Крымский мост был перекрыт в четверг около трех часов ночи в целях безопасности. Движение по транспортному переходу было возобновлено около десяти часов утра. Также утром в четверг 13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении приостанавливали движение из-за авиационной беспилотной опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали поезд в Крыму – один человек погиб и трое раненыВ Крыму частично возобновили курсирование электричекВСУ атаковали следующий из Луганска поезд

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новости крыма, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, евпатория, санкт-петербург, железная дорога, происшествия