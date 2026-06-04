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Поезд в Санкт-Петербург из Евпатории отменили
Поезд в Санкт-Петербург из Евпатории отменили - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Поезд в Санкт-Петербург из Евпатории отменили
Отправка поезда №180 Евпатория - Санкт-Петербург отправлением 4 июня отменяется, пассажирам предложат альтернативный вариант проезда к месту назначения. Об этом РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T14:37
2026-06-04T14:37
2026-06-04T15:01
новости крыма
поезд "таврия"
гранд сервис экспресс
евпатория
санкт-петербург
железная дорога
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Отправка поезда №180 Евпатория - Санкт-Петербург отправлением 4 июня отменяется, пассажирам предложат альтернативный вариант проезда к месту назначения. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Пассажиров указанного состава доставят из Евпатории до Симферополя на автобусах, где можно будет пересесть на поезд №068 Симферополь – Москва. Планируемое отправление поезда – в 19.50, уточняет перевозчик."Автобусы будут ждать в Евпатории на привокзальной площади. Отправление – в 17.00. Просим прибывать на посадку заблаговременно. Сориентироваться по посадке в автобусы помогут сотрудники "Гранд Сервис Экспресс", – проинформировали в компании.Также приехать на вокзал Симферополя для посадки в поезд №68 Симферополь –– Москва можно самостоятельно. Посадку будет производится по билетам на поезд №180. Для этого можно обратиться к проводнику любого вагона."Для пассажиров, которые следуют до Санкт-Петербурга, на станции Придача (Воронеж-Южный) будет организована пересадка на другой поезд", – подчеркнули в пресс-службе. И добавили, что билеты можно вернуть без взимания сборов.Поезд №464С Феодосия-Москва в четверг отправится со станции с опозданием, пассажиры состава №316 Адлер – Симферополь направлены в крымскую столицу автобусом, информировала ранее пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 12 часов дня в четверг также задерживались двенадцать поездов "Таврия", следующих в Крым и на материковую часть страны после приостановки движения на Крымском мосту в ночь на четверг. Крымский мост был перекрыт в четверг около трех часов ночи в целях безопасности. Движение по транспортному переходу было возобновлено около десяти часов утра. Также утром в четверг 13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении приостанавливали движение из-за авиационной беспилотной опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали поезд в Крыму – один человек погиб и трое раненыВ Крыму частично возобновили курсирование электричекВСУ атаковали следующий из Луганска поезд
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новости крыма, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, евпатория, санкт-петербург, железная дорога, происшествия
Поезд в Санкт-Петербург из Евпатории отменили
В Крыму отменили поезд в Санкт-Петербург из Евпатории
14:37 04.06.2026 (обновлено: 15:01 04.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Отправка поезда №180 Евпатория - Санкт-Петербург отправлением 4 июня отменяется, пассажирам предложат альтернативный вариант проезда к месту назначения. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"По указанию владельца инфраструктуры поезд "Таврия" №180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением сегодня, 4 июня, отменяется", – сказано в сообщении.
Пассажиров указанного состава доставят из Евпатории до Симферополя на автобусах, где можно будет пересесть на поезд №068 Симферополь – Москва. Планируемое отправление поезда – в 19.50, уточняет перевозчик.
"Автобусы будут ждать в Евпатории на привокзальной площади. Отправление – в 17.00. Просим прибывать на посадку заблаговременно. Сориентироваться по посадке в автобусы помогут сотрудники "Гранд Сервис Экспресс", – проинформировали в компании.
Также приехать на вокзал Симферополя для посадки в поезд №68 Симферополь –– Москва можно самостоятельно. Посадку будет производится по билетам на поезд №180. Для этого можно обратиться к проводнику любого вагона.
"Для пассажиров, которые следуют до Санкт-Петербурга, на станции Придача (Воронеж-Южный) будет организована пересадка на другой поезд", – подчеркнули в пресс-службе. И добавили, что билеты можно вернуть без взимания сборов.
Поезд №464С Феодосия-Москва
в четверг отправится со станции с опозданием, пассажиры состава №316 Адлер – Симферополь направлены в крымскую столицу автобусом, информировала ранее пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".
По состоянию на 12 часов дня в четверг также задерживались двенадцать поездов
"Таврия", следующих в Крым и на материковую часть страны после приостановки движения на Крымском мосту в ночь на четверг. Крымский мост был перекрыт
в четверг около трех часов ночи в целях безопасности. Движение по транспортному переходу было возобновлено около десяти часов утра. Также утром в четверг 13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении приостанавливали движение из-за авиационной беспилотной опасности
.
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