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Поезд из Севастополя в Москву отклонится от расписания на семь часов - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Поезд из Севастополя в Москву отклонится от расписания на семь часов
Поезд из Севастополя в Москву отклонится от расписания на семь часов - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Поезд из Севастополя в Москву отклонится от расписания на семь часов
Поезд №092 Севастополь – Москва, который отправляется из города-героя вечером в четверг, 4 июня, меняет график движения. Об этом сообщили в компании "Гранд... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T17:39
2026-06-04T17:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Поезд №092 Севастополь – Москва, который отправляется из города-героя вечером в четверг, 4 июня, меняет график движения. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".На момент отправления из крымской столицы указанный состав будет следовать с опозданием около семи часов. Далее время задержки может измениться, добавил перевозчик.Крымский мост был перекрыт в четверг около трех часов ночи в целях безопасности. Движение по транспортному переходу было возобновлено около десяти часов утра. Также утром в четверг 13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении приостанавливали движение из-за авиационной беспилотной опасности.Поезд №464С Феодосия-Москва в четверг отправится со станции с опозданием, пассажиры состава №316 Адлер – Симферополь направлены в крымскую столицу автобусом.После обеда перевозчик сообщал, что ряд поездов "Таврия" 4 и 5 июня будут оправляться из Крыма с задержками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Станция Джанкой становится технической - поезда следует новым маршрутомПоезда "Таврия" отправятся из Крыма с опозданиемПоезд в Санкт-Петербург из Евпатории отменили
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Поезд из Севастополя в Москву отклонится от расписания на семь часов

Поезд Севастополь-Москва отправится из Симферополя утром 5 июня – перевозчик

17:39 04.06.2026 (обновлено: 17:48 04.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоезд на вокзале в Симферополе
Поезд на вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Поезд №092 Севастополь – Москва, который отправляется из города-героя вечером в четверг, 4 июня, меняет график движения. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".

"4 июня поезд №092 отправится из Севастополя графиком, в 20:55 и далее проследует графиком до Симферополя. От станции Симферополь этот поезд отправится 5 июня в 06:00", - уточнили в компании.

На момент отправления из крымской столицы указанный состав будет следовать с опозданием около семи часов. Далее время задержки может измениться, добавил перевозчик.
Крымский мост был перекрыт в четверг около трех часов ночи в целях безопасности. Движение по транспортному переходу было возобновлено около десяти часов утра. Также утром в четверг 13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении приостанавливали движение из-за авиационной беспилотной опасности.
Поезд №464С Феодосия-Москва в четверг отправится со станции с опозданием, пассажиры состава №316 Адлер – Симферополь направлены в крымскую столицу автобусом.
После обеда перевозчик сообщал, что ряд поездов "Таврия" 4 и 5 июня будут оправляться из Крыма с задержками.
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