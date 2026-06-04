https://crimea.ria.ru/20260604/poezd-iz-sevastopolya-v-moskvu-otklonitsya-ot-raspisaniya-na-sem-chasov-1156603502.html

Поезд из Севастополя в Москву отклонится от расписания на семь часов

Поезд из Севастополя в Москву отклонится от расписания на семь часов - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Поезд из Севастополя в Москву отклонится от расписания на семь часов

Поезд №092 Севастополь – Москва, который отправляется из города-героя вечером в четверг, 4 июня, меняет график движения. Об этом сообщили в компании "Гранд... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T17:39

2026-06-04T17:39

2026-06-04T17:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Поезд №092 Севастополь – Москва, который отправляется из города-героя вечером в четверг, 4 июня, меняет график движения. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".На момент отправления из крымской столицы указанный состав будет следовать с опозданием около семи часов. Далее время задержки может измениться, добавил перевозчик.Крымский мост был перекрыт в четверг около трех часов ночи в целях безопасности. Движение по транспортному переходу было возобновлено около десяти часов утра. Также утром в четверг 13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении приостанавливали движение из-за авиационной беспилотной опасности.Поезд №464С Феодосия-Москва в четверг отправится со станции с опозданием, пассажиры состава №316 Адлер – Симферополь направлены в крымскую столицу автобусом.После обеда перевозчик сообщал, что ряд поездов "Таврия" 4 и 5 июня будут оправляться из Крыма с задержками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Станция Джанкой становится технической - поезда следует новым маршрутомПоезда "Таврия" отправятся из Крыма с опозданиемПоезд в Санкт-Петербург из Евпатории отменили

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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