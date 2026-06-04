https://crimea.ria.ru/20260604/pavodki-v-krasnodarskom-krae-proizoshli-proryvy-damb-1156582878.html

Паводки в Краснодарском крае: произошли прорывы дамб

Паводки в Краснодарском крае: произошли прорывы дамб - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Паводки в Краснодарском крае: произошли прорывы дамб

В Краснодарском крае произошли незначительные прорывы дамб в двух районах, в результате затоплены сельхозугодья. Об этом сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T10:59

2026-06-04T10:59

2026-06-04T10:59

краснодарский край

подтопления

происшествия

кубань

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае произошли незначительные прорывы дамб в двух районах, в результате затоплены сельхозугодья. Об этом сообщает региональный оперштаб."Произошли незначительные прорывы дамб вблизи хутора Западный Крымского района и хутора Соболевский Славянского района. В результате подтоплены сельхозугодья", - говорится в сообщении.Подтоплений домовладений нет, угроза жителям отсутствует. Уровень воды в реках начал снижаться, добавили в оперштабе. В превентивных целях продолжают укреплять дамбу в районе станицы Троицкая.В Крымском и Славянском районах в работах по ликвидации ЧС и укреплению дамб задействовано около 500 человек и 62 единиц техники. Жители в данных районах были заблаговременно эвакуированы.В пунктах временного размещения на данный момент находятся 56 человек, добавили в оперштабе.Накануне в ряде муниципальных образований Краснодарского края ввели режим ЧС из-за перелива воды из русла реки Кубань.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за разлива КубаниКубанским чиновникам запретили выезжать из регионаНа Кубани из-за проливных дождей из берегов вышла река

краснодарский край

кубань

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, подтопления, происшествия, кубань, новости