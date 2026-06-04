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Паводки в Краснодарском крае: произошли прорывы дамб - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Паводки в Краснодарском крае: произошли прорывы дамб
Паводки в Краснодарском крае: произошли прорывы дамб - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Паводки в Краснодарском крае: произошли прорывы дамб
В Краснодарском крае произошли незначительные прорывы дамб в двух районах, в результате затоплены сельхозугодья. Об этом сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T10:59
2026-06-04T10:59
краснодарский край
подтопления
происшествия
кубань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае произошли незначительные прорывы дамб в двух районах, в результате затоплены сельхозугодья. Об этом сообщает региональный оперштаб."Произошли незначительные прорывы дамб вблизи хутора Западный Крымского района и хутора Соболевский Славянского района. В результате подтоплены сельхозугодья", - говорится в сообщении.Подтоплений домовладений нет, угроза жителям отсутствует. Уровень воды в реках начал снижаться, добавили в оперштабе. В превентивных целях продолжают укреплять дамбу в районе станицы Троицкая.В Крымском и Славянском районах в работах по ликвидации ЧС и укреплению дамб задействовано около 500 человек и 62 единиц техники. Жители в данных районах были заблаговременно эвакуированы.В пунктах временного размещения на данный момент находятся 56 человек, добавили в оперштабе.Накануне в ряде муниципальных образований Краснодарского края ввели режим ЧС из-за перелива воды из русла реки Кубань.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за разлива КубаниКубанским чиновникам запретили выезжать из регионаНа Кубани из-за проливных дождей из берегов вышла река
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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краснодарский край, подтопления, происшествия, кубань, новости
Паводки в Краснодарском крае: произошли прорывы дамб

В Краснодарском крае затопило сельхозугодья после прорыва дамб - оперштаб

10:59 04.06.2026
 
© Оперштаб Краснодарский крайВ муниципалитетах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за перелива воды из русла Кубани
В муниципалитетах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за перелива воды из русла Кубани
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае произошли незначительные прорывы дамб в двух районах, в результате затоплены сельхозугодья. Об этом сообщает региональный оперштаб.
"Произошли незначительные прорывы дамб вблизи хутора Западный Крымского района и хутора Соболевский Славянского района. В результате подтоплены сельхозугодья", - говорится в сообщении.
Подтоплений домовладений нет, угроза жителям отсутствует. Уровень воды в реках начал снижаться, добавили в оперштабе. В превентивных целях продолжают укреплять дамбу в районе станицы Троицкая.
В Крымском и Славянском районах в работах по ликвидации ЧС и укреплению дамб задействовано около 500 человек и 62 единиц техники. Жители в данных районах были заблаговременно эвакуированы.
В пунктах временного размещения на данный момент находятся 56 человек, добавили в оперштабе.
Накануне в ряде муниципальных образований Краснодарского края ввели режим ЧС из-за перелива воды из русла реки Кубань.
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