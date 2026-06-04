https://crimea.ria.ru/20260604/pavodki-v-krasnodarskom-krae-proizoshli-proryvy-damb-1156582878.html
Паводки в Краснодарском крае: произошли прорывы дамб
Паводки в Краснодарском крае: произошли прорывы дамб - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Паводки в Краснодарском крае: произошли прорывы дамб
В Краснодарском крае произошли незначительные прорывы дамб в двух районах, в результате затоплены сельхозугодья. Об этом сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T10:59
2026-06-04T10:59
2026-06-04T10:59
краснодарский край
подтопления
происшествия
кубань
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156523999_0:470:1080:1078_1920x0_80_0_0_2d82d77740fd9344219fb0fd4cf7a257.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае произошли незначительные прорывы дамб в двух районах, в результате затоплены сельхозугодья. Об этом сообщает региональный оперштаб."Произошли незначительные прорывы дамб вблизи хутора Западный Крымского района и хутора Соболевский Славянского района. В результате подтоплены сельхозугодья", - говорится в сообщении.Подтоплений домовладений нет, угроза жителям отсутствует. Уровень воды в реках начал снижаться, добавили в оперштабе. В превентивных целях продолжают укреплять дамбу в районе станицы Троицкая.В Крымском и Славянском районах в работах по ликвидации ЧС и укреплению дамб задействовано около 500 человек и 62 единиц техники. Жители в данных районах были заблаговременно эвакуированы.В пунктах временного размещения на данный момент находятся 56 человек, добавили в оперштабе.Накануне в ряде муниципальных образований Краснодарского края ввели режим ЧС из-за перелива воды из русла реки Кубань.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за разлива КубаниКубанским чиновникам запретили выезжать из регионаНа Кубани из-за проливных дождей из берегов вышла река
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156523999_0:435:1080:1245_1920x0_80_0_0_a310df8f728c6bfc0f03bde25bfea8ea.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, подтопления, происшествия, кубань, новости
Паводки в Краснодарском крае: произошли прорывы дамб
В Краснодарском крае затопило сельхозугодья после прорыва дамб - оперштаб
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае произошли незначительные прорывы дамб в двух районах, в результате затоплены сельхозугодья. Об этом сообщает региональный оперштаб.
"Произошли незначительные прорывы дамб вблизи хутора Западный Крымского района и хутора Соболевский Славянского района. В результате подтоплены сельхозугодья", - говорится в сообщении.
Подтоплений домовладений нет, угроза жителям отсутствует. Уровень воды в реках начал снижаться, добавили в оперштабе. В превентивных целях продолжают укреплять дамбу в районе станицы Троицкая.
В Крымском и Славянском районах в работах по ликвидации ЧС и укреплению дамб задействовано около 500 человек и 62 единиц техники. Жители в данных районах были заблаговременно эвакуированы.
В пунктах временного размещения на данный момент находятся 56 человек, добавили в оперштабе.
Накануне в ряде муниципальных образований Краснодарского края ввели режим ЧС
из-за перелива воды из русла реки Кубань.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: