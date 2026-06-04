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Опыт Гитлера: Германия превращается в самую опасную страну для Европы

Опыт Гитлера: Германия превращается в самую опасную страну для Европы - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Опыт Гитлера: Германия превращается в самую опасную страну для Европы

Германия идет по пути опыта кайзера Вильгельма и Адольфа Гитлера, ее превращение в ведущую военную державу Европы опасно не только для России, но и для Европы и РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T15:37

2026-06-04T15:37

2026-06-04T15:37

алексей пушков

мнения

германия

европа

политика

фридрих мерц

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Германия идет по пути опыта кайзера Вильгельма и Адольфа Гитлера, ее превращение в ведущую военную державу Европы опасно не только для России, но и для Европы и самой ФРГ. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.Он отметил, что уже в 2027 году военный бюджет Германии будет превышать военные бюджеты Британии и Франции вместе взятых. При взятых при Мерце высоких темпах милитаризации цель создать самую сильную конвенциональную армию в Европе будет достигнута к 2030 году, считает политик.По словам сенатора, в Британии и Франции, и Польше надеются удержать "возрождающегося немецкого военно-промышленного монстра" в рамках евроинтеграции, поставив его на службу всей Европе. Однако в итоге Европа, в которой будет ослаблено военное присутствие США, скорее всего, в итоге перейдет под военный контроль Германии, полагает Пушков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бункеры и мобильные лазареты: Германия потратит миллиарды на подготовку к войнеГотовы платить больше: ФРГ будут договариваться с США о "Томагавках" Средство от политической деменции: в России дали совет Мерцу

германия

европа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей пушков, мнения, германия, европа, политика, фридрих мерц