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Опыт Гитлера: Германия превращается в самую опасную страну для Европы - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Опыт Гитлера: Германия превращается в самую опасную страну для Европы
Опыт Гитлера: Германия превращается в самую опасную страну для Европы - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Опыт Гитлера: Германия превращается в самую опасную страну для Европы
Германия идет по пути опыта кайзера Вильгельма и Адольфа Гитлера, ее превращение в ведущую военную державу Европы опасно не только для России, но и для Европы и РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T15:37
2026-06-04T15:37
алексей пушков
мнения
германия
европа
политика
фридрих мерц
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Германия идет по пути опыта кайзера Вильгельма и Адольфа Гитлера, ее превращение в ведущую военную державу Европы опасно не только для России, но и для Европы и самой ФРГ. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.Он отметил, что уже в 2027 году военный бюджет Германии будет превышать военные бюджеты Британии и Франции вместе взятых. При взятых при Мерце высоких темпах милитаризации цель создать самую сильную конвенциональную армию в Европе будет достигнута к 2030 году, считает политик.По словам сенатора, в Британии и Франции, и Польше надеются удержать "возрождающегося немецкого военно-промышленного монстра" в рамках евроинтеграции, поставив его на службу всей Европе. Однако в итоге Европа, в которой будет ослаблено военное присутствие США, скорее всего, в итоге перейдет под военный контроль Германии, полагает Пушков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бункеры и мобильные лазареты: Германия потратит миллиарды на подготовку к войнеГотовы платить больше: ФРГ будут договариваться с США о "Томагавках" Средство от политической деменции: в России дали совет Мерцу
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алексей пушков, мнения, германия, европа, политика, фридрих мерц
Опыт Гитлера: Германия превращается в самую опасную страну для Европы

Милитаризация Германии опасна для Европы и самой ФРГ – сенатор Пушков

15:37 04.06.2026
 
© РИА Новости . Савельев Виталий / Перейти в фотобанкБундестаг
Бундестаг - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Савельев Виталий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Германия идет по пути опыта кайзера Вильгельма и Адольфа Гитлера, ее превращение в ведущую военную державу Европы опасно не только для России, но и для Европы и самой ФРГ. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.

"Уже очевидно, что Германия вновь – уже в третий раз за последние 120 лет – превращается в ведущую военную державу Европы. Дважды это превращение вело к мировым войнам и катастрофам, как для Европы, так и для самой Германии. Создается ощущение, что канцлер (Фридрих) Мерц и стоящие за ним силы твердо намерены перенимать опыт кайзера Вильгельма и Гитлера", – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что уже в 2027 году военный бюджет Германии будет превышать военные бюджеты Британии и Франции вместе взятых. При взятых при Мерце высоких темпах милитаризации цель создать самую сильную конвенциональную армию в Европе будет достигнута к 2030 году, считает политик.
По словам сенатора, в Британии и Франции, и Польше надеются удержать "возрождающегося немецкого военно-промышленного монстра" в рамках евроинтеграции, поставив его на службу всей Европе. Однако в итоге Европа, в которой будет ослаблено военное присутствие США, скорее всего, в итоге перейдет под военный контроль Германии, полагает Пушков.

"Избавляясь от политических и военных ограничений, наложенных на нее после поражения во Второй мировой войне, Германия рискует вновь превратиться не только в самую вооруженную, но и самую опасную страну Европы. Самую опасную не только для России, но и для Европы и, в конечном счете, для самой себя", – подытожил сенатор.

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Алексей ПушковМненияГерманияЕвропаПолитикаФридрих Мерц
 
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