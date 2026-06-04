Рейтинг@Mail.ru
Новости Крыма: что происходит на полуострове после ночной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260604/novosti-kryma-chto-proiskhodit-na-poluostrove-posle-nochnoy-ataki-vsu--1156579773.html
Новости Крыма: что происходит на полуострове после ночной атаки ВСУ
Новости Крыма: что происходит на полуострове после ночной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Новости Крыма: что происходит на полуострове после ночной атаки ВСУ
В Крыму продолжают ликвидировать последствия ночной атаки ВСУ, в результате которой погибли четыре человека и ранены 10. Экстренные службы работают на местах... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T09:57
2026-06-04T09:57
крым
новости крыма
срочные новости крыма
атаки всу на крым
атака всу на крым 4 июня 2026 года
севастополь
новости севастополя
сергей аксенов
михаил развожаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_2f4ba60b55ee3b88a83d8a737e30c46f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Крыму продолжают ликвидировать последствия ночной атаки ВСУ, в результате которой погибли четыре человека и ранены 10. Экстренные службы работают на местах. Подробнее – в нашем материале.ВСУ ударили по СимферополюВ ночь на 4 июня украинские боевики атаковали крымскую столицу. В районе полуночи были слышны звуки взрывов, работало ПВО. При атаке погибли и пострадали люди, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он призвал жителей и гостей региона доверять только официальной информации.В четверг утром стало известно, что ВСУ атаковали и электричку на востоке Крыма.Экстренные оперативные службы также работают на месте.Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего, пообещал оказать им всю необходимую помощь и поддержку.Атака ВСУ на СевастопольТакже в ночь на 4 июня военные отразили атаку на Севастополь, губернатор региона Михаил Развожаев сообщил о сбитии более 20 украинских дронов - в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана.Движение поездов и электричек в Крыму11 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, приостановили движение. Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", остановка связана с авиационной беспилотной опасностью.Также остановлены все пригородные поезда.О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, уточняет перевозчик.Прокуратуры Крыма и Севастополя контролируют соблюдение прав пассажиров. Организована горячая линия для пострадавших. Также Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в связи с происшествием на железной дороге.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260604/nalet-vsu-na-simferopol-troe-pogibli-i-semero-raneny---aksenov-1156573264.html
https://crimea.ria.ru/20260604/v-krymu-priostanovleno-dvizhenie-passazhirskikh-poezdov-iz-za-aviatsionnoy-opasnosti-1156576468.html
https://crimea.ria.ru/20260604/udar-vsu-po-simferopolyu--organizovana-goryachaya-liniya-dlya-postradavshikh-1156575035.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_0b6dd0d425bab56eff28fc13c970abfe.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, срочные новости крыма, атаки всу на крым, атака всу на крым 4 июня 2026 года, севастополь, новости севастополя, сергей аксенов, михаил развожаев
Новости Крыма: что происходит на полуострове после ночной атаки ВСУ

Новости Крыма: что происходит после атаки ВСУ на Симферополь и поезд в Керчи

09:57 04.06.2026
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Крыму продолжают ликвидировать последствия ночной атаки ВСУ, в результате которой погибли четыре человека и ранены 10. Экстренные службы работают на местах. Подробнее – в нашем материале.
ВСУ ударили по Симферополю
В ночь на 4 июня украинские боевики атаковали крымскую столицу. В районе полуночи были слышны звуки взрывов, работало ПВО. При атаке погибли и пострадали люди, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения. На месте работают экстренные оперативные службы", – написал он в своем канале в МАКС.
Он призвал жителей и гостей региона доверять только официальной информации.
Боец СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
01:52
Налет ВСУ на Симферополь: трое погибли и семеро ранены – Аксенов
В четверг утром стало известно, что ВСУ атаковали и электричку на востоке Крыма.
"Один человек погиб и еще трое были ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь", – проинформировал Аксенов.
Экстренные оперативные службы также работают на месте.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего, пообещал оказать им всю необходимую помощь и поддержку.
Атака ВСУ на Севастополь
Также в ночь на 4 июня военные отразили атаку на Севастополь, губернатор региона Михаил Развожаев сообщил о сбитии более 20 украинских дронов - в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана.
"Есть информация о повреждениях: на Северной стороне в одном из СНТ упали обломки сбитого дрона, в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома", - обозначил губернатор.
Движение поездов и электричек в Крыму
11 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, приостановили движение. Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", остановка связана с авиационной беспилотной опасностью.
"В связи с авиационной опасностью (БПЛА) Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на ряде участков. Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы", – сказано в сообщении.
Двухэтажный поезд Таврия
07:47
Движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено из-за авиационной опасности
Также остановлены все пригородные поезда.
"По техническим причинам временно приостановлено движение всех пригородных поездов", – сказано в сообщении на официальном сайте компании.
О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, уточняет перевозчик.
Прокуратуры Крыма и Севастополя контролируют соблюдение прав пассажиров. Организована горячая линия для пострадавших. Также Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в связи с происшествием на железной дороге.
Прокуратура Республики Крым - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
06:37
Удар ВСУ по Симферополю – организована горячая линия для пострадавших
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаАтаки ВСУ на КрымАтака ВСУ на Крым 4 июня 2026 годаСевастопольНовости СевастополяСергей АксеновМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:47Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено: в пути задерживаются 12 составов
10:42В Крыму трое туристок застряли в горах
10:36Россия скоро погасит свой внешний долг – Силуанов
10:25В Крыму частично возобновили курсирование электричек
10:20В Минстрое назвали срок окончания реставрации дачи Стамболи в Феодосии
10:13Разлив нефти в Черном море: владелец иностранного судна оплатил ущерб
10:11Следил за военными и их семьями: в Крыму задержали севастопольца за госизмену
09:57Новости Крыма: что происходит на полуострове после ночной атаки ВСУ
09:48Крымский мост сейчас: обстановка после 7-часового перекрытия
09:45И грянет шторм: облака плазмы несут к Земле мощную магнитную бурю
09:34В Крыму призвали уничтожить нацистов на Украине за удар по полуострову
09:26В Севастополе прекратили свободную продажу бензина
09:20В Крыму объявили отбой беспилотной опасности – тревога действовала всю ночь
09:20Двое подростков спасли маму и маленьких детей на пожаре
09:07В Запорожской области сорвана ротация ВСУ
08:52ВСУ атаковали поезд в Крыму – один человек погиб и трое ранены
08:40В Крыму приостановлено движение всех пригородных поездов
08:21272 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и еще 10 регионов России
08:11В Севастополе арестован шпион СБУ
07:47Движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено из-за авиационной опасности
Лента новостейМолния