Новости Крыма: что происходит на полуострове после ночной атаки ВСУ
Новости Крыма: что происходит после атаки ВСУ на Симферополь и поезд в Керчи
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Крыму продолжают ликвидировать последствия ночной атаки ВСУ, в результате которой погибли четыре человека и ранены 10. Экстренные службы работают на местах. Подробнее – в нашем материале.
ВСУ ударили по Симферополю
В ночь на 4 июня украинские боевики атаковали крымскую столицу. В районе полуночи были слышны звуки взрывов, работало ПВО. При атаке погибли и пострадали люди, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения. На месте работают экстренные оперативные службы", – написал он в своем канале в МАКС.
Он призвал жителей и гостей региона доверять только официальной информации.
В четверг утром стало известно, что ВСУ атаковали и электричку на востоке Крыма.
"Один человек погиб и еще трое были ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь", – проинформировал Аксенов.
Экстренные оперативные службы также работают на месте.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего, пообещал оказать им всю необходимую помощь и поддержку.
Атака ВСУ на Севастополь
Также в ночь на 4 июня военные отразили атаку на Севастополь, губернатор региона Михаил Развожаев сообщил о сбитии более 20 украинских дронов - в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана.
"Есть информация о повреждениях: на Северной стороне в одном из СНТ упали обломки сбитого дрона, в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома", - обозначил губернатор.
Движение поездов и электричек в Крыму
11 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, приостановили движение. Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", остановка связана с авиационной беспилотной опасностью.
"В связи с авиационной опасностью (БПЛА) Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на ряде участков. Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы", – сказано в сообщении.
"По техническим причинам временно приостановлено движение всех пригородных поездов", – сказано в сообщении на официальном сайте компании.
О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, уточняет перевозчик.
Прокуратуры Крыма и Севастополя контролируют соблюдение прав пассажиров. Организована горячая линия для пострадавших. Также Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в связи с происшествием на железной дороге.