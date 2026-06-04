https://crimea.ria.ru/20260604/novosti-kryma-chto-proiskhodit-na-poluostrove-posle-nochnoy-ataki-vsu--1156579773.html

Новости Крыма: что происходит на полуострове после ночной атаки ВСУ

Новости Крыма: что происходит на полуострове после ночной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Новости Крыма: что происходит на полуострове после ночной атаки ВСУ

В Крыму продолжают ликвидировать последствия ночной атаки ВСУ, в результате которой погибли четыре человека и ранены 10. Экстренные службы работают на местах... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T09:57

2026-06-04T09:57

2026-06-04T09:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Крыму продолжают ликвидировать последствия ночной атаки ВСУ, в результате которой погибли четыре человека и ранены 10. Экстренные службы работают на местах. Подробнее – в нашем материале.ВСУ ударили по СимферополюВ ночь на 4 июня украинские боевики атаковали крымскую столицу. В районе полуночи были слышны звуки взрывов, работало ПВО. При атаке погибли и пострадали люди, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он призвал жителей и гостей региона доверять только официальной информации.В четверг утром стало известно, что ВСУ атаковали и электричку на востоке Крыма.Экстренные оперативные службы также работают на месте.Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего, пообещал оказать им всю необходимую помощь и поддержку.Атака ВСУ на СевастопольТакже в ночь на 4 июня военные отразили атаку на Севастополь, губернатор региона Михаил Развожаев сообщил о сбитии более 20 украинских дронов - в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана.Движение поездов и электричек в Крыму11 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, приостановили движение. Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", остановка связана с авиационной беспилотной опасностью.Также остановлены все пригородные поезда.О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, уточняет перевозчик.Прокуратуры Крыма и Севастополя контролируют соблюдение прав пассажиров. Организована горячая линия для пострадавших. Также Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в связи с происшествием на железной дороге.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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