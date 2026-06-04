https://crimea.ria.ru/20260604/nikto-ne-zabyt-krymskie-podpolschiki-koreytsy-bratya-kim-1156566751.html

Никто не забыт: крымские подпольщики корейцы братья Ким

Никто не забыт: крымские подпольщики корейцы братья Ким - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Никто не забыт: крымские подпольщики корейцы братья Ким

Их было четыре брата. Четверо сыновей Екатерины Хван погибли за Отечество. Андрей и Алексей – ушли на фронт и пропали без вести. Александр и Антон – стали... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T18:45

2026-06-04T18:45

2026-06-04T18:45

крым

раздольненский район крыма

великая отечественная война

партизанское движение в крыму

крымское подполье в годы вов

севастополь

александр и антон ким

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Их было четыре брата. Четверо сыновей Екатерины Хван погибли за Отечество. Андрей и Алексей – ушли на фронт и пропали без вести. Александр и Антон – стали крымскими подпольщиками и погибли от рук фашистов в тылу. Рожденные в Хабаровском крае и Приморье, советские корейцы Ким, как и представители сотни других национальностей, достойно защищали, а затем и освобождали Крым от фашистов. Как гласит книга историка Дмитрия Шина "Советские корейцы на фронтах Великой Отечественной войны", большинство корейцев ушли на фронты добровольцами, из них по статистике четверо были призваны в Крымской АССР.Как оказалась корейская многодетная семья Ким в Крыму – сейчас уже неизвестно. Может быть, верных комсомольцев братьев Ким отправили трудиться на производствах, может, семья искала лучшей жизни в теплом Крыму. Но к тому времени, как Кимы очутились на полуострове, отца у них уже не было – он погиб на лесоповале, мать Екатерина Хван воспитывала детей одна. Много их у нее было: Александр, Алексей, Андрей, Антон и Арсен (родившийся уже в Севастополе), Татьяна и Мария.Ко времени начала войны самый старший, Алексей, жил отдельно от большой семьи в Симферополе, откуда и был призван. За старшего оставался Александр, он после окончания летной школы в Чкалове служил летчиком гидроавиации в Севастополе. Антон в Севастополе ходил заниматься в вечернюю школу, а днем работал на заводе никелировщиком. Перед самой войной Александр ушел в запас по состоянию здоровья, семья Кимов перебралась в нынешний Раздольненский район, где Александр работал инспектором управления статистики.В оккупации в КрымуОсенью 1941 года фашистская оккупация докатилась и до Крыма. В это же время в оккупированной части страны пропал без вести Андрей Ким, который служил срочную службу в армии. Семья Ким, как и сотни тысяч других крымчан, осталась в оккупации.Статистика на оккупированных территориях фашистам оказалась не нужна и Александр становится заведующим пунктом по переработке молока в деревне Садыр, сейчас Славянское. Он сначала затаился и по заданию командования ожидал связного для начала подпольной работы.Говоря языком военных историков, Александр Ким принимал участие в объединении разрозненных партизанских отрядов Ак-Шеихского (Раздольненского) района, организовывал снабжение отрядов боеприпасами, переправу советского десанта на оккупированную территорию, сбор и передачу разведданных для армии.Активно подпольщики стали действовать по мере приближения освободительного фронта. В октябре 1943 года оперативная группа партизанского движения при военном совете 51-й армии перебросила в северную часть Крыма из числа резерва расформированного отряда имени Богдана Хмельницкого Ивановского района Запорожской области организаторскую группу.Разведка и диверсииМладшего брата Александр посвящать в дела партизан-подпольщиков сначала не хотел, хотя Антон и догадывался о том, что в селе действует подпольная группа, а однажды заявил, что если Саша не даст ему задания, то он сбежит к партизанам. И с ноября 1943 года Антон стал участником партизанского объединенного отряда им. Чапаева № 1.Также братьям Ким на молокопункте помогали Григорий Руденко из села Стерегущее, работники пункта Алевтина Маслова и еще одна медсестра, которая смогла выбраться из осажденного Севастополя.Антон Ким дважды пробирался на лодке через Каркинитский залив за линию фронта, отвозил разведданные. Назад возвращался с оружием и боеприпасами. Также однажды для того, чтобы успешно работать в подполье, Антона Кима переправили на плацдарм Красной армии на подходах к Крыму, где он два месяца учился всем премудростям диверсионной работы, а затем он также морем, на лодке, вернулся на территорию Крыма.Параллельные истории братьев КимПока Антон учился, его брата Александра и Григория Руденко в феврале 1944 года по доносу предателя схватили и отправили в гестапо. Пленников содержали в здании немецкого пограничного поста в селе Стерегущее, потом увезли в нынешнее Новоселовское, на полпути между Раздольным и Евпаторией. Судьба Григория и Александра стала известна благодаря переписке школьников села Славянское и подпольщицы Алевтины Масловой, которая после войны стала преподавателем вуза в Челябинске:"В тяжелые для нашей страны годы мне довелось участвовать в боях на южном фронте, потом пережить тяжелые месяцы обороны Севастополя, где служила медсестрой полевого передвижного госпиталя № 76. Эвакуировавшись из Севастополя, я прибыла в село Садырь (Славянское), устроилась работать на молокопункте, помогала подпольщикам", - написала она еще в советское время, когда школьники активно занимались поисками любой информации о крымских подпольщиках-корейцах.Лодка вернувшегося в Крым Антона из-за шторма и плохой видимости причалила прямо почти у самого немецкого погранпоста, подпольщики привезли с того берега много оружия и зимнего обмундирования. Водрузив большой груз на плечи, партизаны двинулись к маленькой деревне Огни по непролазной грязи. Из-за грязи и тяжести ноши к селу подошли практически на рассвете. Тогда старший по группе Антон Ким вооружил своих товарищей по максимуму, а сам направился прямиком к старосте села Жарко."Угрожая пистолетом, Антон приказывает старосте организовать подводу, но тому удается ускакать на погранпост к немцам, якобы на конюшню самому лично пригнать подводу. Ким А.П. поверил этому негодяю. По всем гарнизонам поднялась тревога. Ким понял, что его обманул староста, запряг лошадь в бедарку и поехал по непролазной грязи в Ах-Шеих (сейчас Раздольное). Уже наступил рассвет, когда он принял решение ехать в д. Нурали (сейчас исчезнувшая), почти совсем разваленную. Здесь они обнаружили колодец, куда и сгрузили оружие. [Ким], оставив для себя один автомат и два диска, гранаты, разложил их по карманам, тщательно замаскировал место и направился в д. Кукуш (Кукушкино), которая находится в 6 км от д. Садыр (Славянское), куда он должен сдать срочный пакет в штаб соединения, выполняя особое задание оперотдела 51 Армии 4-го Украинского фронта", - гласят о дальнейшем воспоминания партизана Стальбовского."Не моя сына"На окраине деревни Антон остановился у землянки крестьянина Абисова, где и был убит окружившими его фашистами."Согнали народ, но никто из жителей д. Кукуш не выдал отважного партизана, зная, что это младший брат Александра Петровича Кима, заведующего Садырским сепараторным пунктом, куда они сдавали молоко. Немец, обыскав Антона Кима, вынул из кармана мятого кожушка оставшуюся гранату и удостоверение красноармейца монгольской национальности. Вся толпа облегченно вздохнула, когда доброволец татарин из погранпоста д. Бешпилав (исчезнувшая) Османов прочитал удостоверение. Подошла телега, труп бросили на нее и повезли на погранпост Бакал", - рассказывает дальнейшее Стальбовский.По пути комендант остановил поводу в деревне Садыр для опознания, но никто не выдал Антона. На погранпосте в Бакале труп отважного партизана еще раз обыскали, нашли пакет с донесением и снова стали приводить людей для опознания. Но никто снова не сказал, что знает подпольщика. Выдал его староста села Огни.Во время этих событий на Бакальском погранпосте сидел за решеткой взятый по подозрению старший брат Антона Александр. Он ничего не знал о гибели брата и ждал допроса. Тело же Антона выкинули на свалку. Партизаны под покровом ночи выкрали его, но смогли ползком дотащить только до старого окопа из-за того, что немцы подняли тревогу."Осторожно положили на дно, покрыв лицо кожушком, нагорнули землю в окоп и замаскировали бурьяном — так был похоронен наш товарищ", - пишет Стальбовский.Семью Ким подпольщики хотели тайно вывезти и спрятать в надежном месте, но Екатерина Хван категорически отказалась, ожидая, что из гестапо выпустят ее первенца Александра, прямых улик на которого первоначально не было.Чаяниям ее сбыться было не суждено. Александра Кима после опознания тела Антона как брата партизана перевели в концлагерь, а затем и казнили, живым сбросив в старый колодец.Корейцы на защите КрымаАпрель 1944 года принес на крымскую землю долгожданное освобождение. После того, как советская армия зашла в Раздольненский район, тело Антона Кима переложили в гроб, обитый красной материей, и торжественно захоронили в селе Стерегущее.Именем Антона Кима названы улицы в селах Раздольное, Славянское и Огни. В середине 80-х годов учащиеся одной из школ Раздольного внесли предложение лучшей комсомольской организации класса по итогам учебного года присваивать имя Антона Кима, а также сдали макулатуру и металлолом, и полученные деньги перечислили на сооружение памятника геройски погибшему корейскому комсомольцу.Пятиконечную звезду в честь Антона Кима установили в поле в Раздольненском районе. В 2020 году средства на ремонт памятника собрали многочисленные потомки семьи Ким, которые сейчас живут на просторах России – от Симферополя до Уссурийска, от Москвы до Краснодара.Братья Ким – не единственные корейцы, кто принимал участие в обороне и освобождении Крыма. Лян Ен Бом из Приморья работал в Севастополе и оборонял Крым, был ранен под Бахчисараем, был эвакуирован в Поти и, подлечившись в госпитале, заново прошел пол России и Европы, встретив Победу в Берлине.С октября 1941 г. и по июнь 1942 г. принимал участие в обороне Севастополя кадровый военный, лейтенант Иван Яковлевич Пак. 30 июня 1942 г. при падении обороны Севастополя он был захвачен в плен в эвакогоспитале в бухте Камышовая, был контужен, находился в немецком плену, но выжил. Скончался он только спустя 30 лет после Победы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воля к жизни: хрестоматийная судьба Алексея МаресьеваОтряд "дяди Володи" – данные ФСБ о расстреле подпольщиков в КрымуНарод СССР спас весь мир от нацизма – Путин

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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