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Налет ВСУ на Симферополь: трое погибли и семеро ранены - Аксенов - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Налет ВСУ на Симферополь: трое погибли и семеро ранены - Аксенов
Налет ВСУ на Симферополь: трое погибли и семеро ранены - Аксенов - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Налет ВСУ на Симферополь: трое погибли и семеро ранены - Аксенов
При атаке ВСУ на Крым вечером 3 июня в Сифмерополе погибли и пострадали люди. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T01:52
2026-06-04T02:26
сергей аксенов
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новости крыма
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атаки всу на крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Крым вечером 3 июня в Сифмерополе погибли и пострадали люди. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма также выразил соболезнования родным и близким погибших. "Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Со своей стороны власти Республики Крым окажут всю возможную помощь и поддержку. Прошу крымчан и гостей республики доверять только официальным источникам информации", - заключил он.Беспилотная опасность была объявлена в Крыму в 20.20. К этому часу она сохраняется. Также в ночь на 4 июня военные продолжают отражать атаку на Севастополь, губернатор города сообщил о сбитии более 20 дронов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260603/ataka-vsu-na-sevastopol---chto-izvestno-1156572853.html
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Налет ВСУ на Симферополь: трое погибли и семеро ранены - Аксенов

Налет ВСУ на Симферополь: трое погибли и семеро ранены - Аксенов

01:52 04.06.2026 (обновлено: 02:26 04.06.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоец СВО
Боец СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Крым вечером 3 июня в Сифмерополе погибли и пострадали люди. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения. На месте работают экстренные оперативные службы", - написал он в своем канале в МАКС.
Глава Крыма также выразил соболезнования родным и близким погибших.
"Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Со своей стороны власти Республики Крым окажут всю возможную помощь и поддержку. Прошу крымчан и гостей республики доверять только официальным источникам информации", - заключил он.
Беспилотная опасность была объявлена в Крыму в 20.20. К этому часу она сохраняется. Также в ночь на 4 июня военные продолжают отражать атаку на Севастополь, губернатор города сообщил о сбитии более 20 дронов ВСУ.
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МЧС - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Вчера, 23:03
Атака ВСУ на Севастополь - что известно
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Заголовок открываемого материала
02:06Атака ВСУ на Крым: над Севастополем уничтожены более 20 беспилотников
01:52Налет ВСУ на Симферополь: трое погибли и семеро ранены - Аксенов
00:01Тепло и без дождей: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 4 июня
23:03Атака ВСУ на Севастополь - что известно
22:37В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - сбиты два дрона
22:33Удар по автобусу в Крым и атака ВСУ на Петербург – главное за день
22:15По сценарию отдыха: как малый и средний бизнес Крыма подготовился к сезону
22:08В Севастополе объявили воздушную тревогу
21:51Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько это стоит
21:39Назван срок внедрения единого контура ударных комплексов в зоне СВО
21:31Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР увеличилось до 12
21:22В Крыму пересчитали пляжи к сезону
21:05В Крыму отмечается рост бешенства у животных
20:43Деньги из тумбочки: в Севастополе у подростка выманили 1 миллион рублей
20:3582 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
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20:19В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
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