https://crimea.ria.ru/20260604/nalet-vsu-na-simferopol-troe-pogibli-i-semero-raneny---aksenov-1156573264.html

Налет ВСУ на Симферополь: трое погибли и семеро ранены - Аксенов

Налет ВСУ на Симферополь: трое погибли и семеро ранены - Аксенов - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Налет ВСУ на Симферополь: трое погибли и семеро ранены - Аксенов

При атаке ВСУ на Крым вечером 3 июня в Сифмерополе погибли и пострадали люди. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T01:52

2026-06-04T01:52

2026-06-04T02:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Крым вечером 3 июня в Сифмерополе погибли и пострадали люди. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма также выразил соболезнования родным и близким погибших. "Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Со своей стороны власти Республики Крым окажут всю возможную помощь и поддержку. Прошу крымчан и гостей республики доверять только официальным источникам информации", - заключил он.Беспилотная опасность была объявлена в Крыму в 20.20. К этому часу она сохраняется. Также в ночь на 4 июня военные продолжают отражать атаку на Севастополь, губернатор города сообщил о сбитии более 20 дронов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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