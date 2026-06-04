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Налет ВСУ на Симферополь и открытое письмо Зеленского Путину – главное - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Налет ВСУ на Симферополь и открытое письмо Зеленского Путину – главное
Налет ВСУ на Симферополь и открытое письмо Зеленского Путину – главное - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Налет ВСУ на Симферополь и открытое письмо Зеленского Путину – главное
Дроны ВСУ атаковали Крым и Севастополь, погибли люди. В Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС за наличный расчет. Станция Джанкой станет технической РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T22:55
2026-06-04T23:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Дроны ВСУ атаковали Крым и Севастополь, погибли люди. В Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС за наличный расчет. Станция Джанкой станет технической – поезда будут следовать новым маршрутом. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев дали старт строительству уникальной АЭС в Узбекистане. Владимир Зеленский предложил закончить конфликт и снова попросил встречи с российским лидером.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ атаковали Симферополь и СевастопольВ Симферополе после удара ВСУ по нежилым объектам три человека погибли, еще семь получили ранения. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, один человек погиб и трое ранены при атаке беспилотника на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь.Над Севастополем за ночь сбили 52 дрона ВСУ. Зафиксированы повреждения трех частных домов. Люди не пострадали.Дефицит бензина в КрымуВ Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС за наличный расчет, это связано с дефицитом бензина, сообщил глава республики Сергей Аксенов.При этом общественный транспорт в Симферополе полностью обеспечен топливом, все маршруты укомплектованы, прямых проблем с отгрузкой топлива нет, сообщили в управлении транспорта администрации Симферополя.В Севастополе отменили свободную продажу топлива на АЗС "ТЭС". ГАИ призвала водителей воздержаться от стихийных очередей возле автозаправочных станций во избежание аварийных ситуаций. Из-за дефицита бензина ряд сотрудников правительства Севастополя переводят на дистанционный режим работы. В городе разработают систему учета и продажи топлива на городских АЗС. Задержки поездов и электричек в КрымуПосле перекрытия Крымского моста в ночь на четверг в течение всего дня ряд поездов следует с опозданиями. также 4 июня было приостановлено движение всех электричек. Курсирование пригородных поездов затем частично возобновили.По данным на 22:00 в пути до 11 часов опаздывают 10 пассажирских поездов дальнего следования в Крым и из Крыма.Станция Джанкой станет техническойСтанция Джанкой становится технической, теперь крымские поезда следуют новым маршрутом, сообщает "Гранд Сервис Экспресс".Старт строительства уникальной АЭС в УзбекистанеПрезиденты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев вечером в четверг приняли участие в церемонии старта строительства интегрированной АЭС в Узбекистане.По словам президента РФ, после ввода в строй станция ежегодно будет производить порядка 17 миллиардов киловатт-часов энергии, обеспечивая до 15% энергопотребления Узбекистана, что станет реальным вкладом в укрепление энергетической безопасности и республики, и всей Центральной Азии в целом.Как добавил Мирзиеев, этот проект не имеет аналогов в мире.Зеленский написал открытое письмо ПутинуГлава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с предложением закончить конфликт и предложил российскому лидеру провести встречу в третьей стране. Он также заявил, что Киев готов к обмену военнопленными по принципу "всех на всех".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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4.7
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главное за день, общество, новости, крым, украина, россия, в мире, политика, атаки всу, севастополь, топливо
Налет ВСУ на Симферополь и открытое письмо Зеленского Путину – главное

Атака ВСУ на Симферополь и новая просьба Зеленского о встрече с Путиным – главное за день

22:55 04.06.2026 (обновлено: 23:23 04.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Дроны ВСУ атаковали Крым и Севастополь, погибли люди. В Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС за наличный расчет. Станция Джанкой станет технической – поезда будут следовать новым маршрутом. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев дали старт строительству уникальной АЭС в Узбекистане. Владимир Зеленский предложил закончить конфликт и снова попросил встречи с российским лидером.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

ВСУ атаковали Симферополь и Севастополь

В Симферополе после удара ВСУ по нежилым объектам три человека погибли, еще семь получили ранения. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Кроме того, один человек погиб и трое ранены при атаке беспилотника на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь.
Над Севастополем за ночь сбили 52 дрона ВСУ. Зафиксированы повреждения трех частных домов. Люди не пострадали.
Фейк
Вчера, 19:41
Режим ЧС в Крыму – власти опровергли фейк

Дефицит бензина в Крыму

В Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС за наличный расчет, это связано с дефицитом бензина, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
При этом общественный транспорт в Симферополе полностью обеспечен топливом, все маршруты укомплектованы, прямых проблем с отгрузкой топлива нет, сообщили в управлении транспорта администрации Симферополя.
В Севастополе отменили свободную продажу топлива на АЗС "ТЭС". ГАИ призвала водителей воздержаться от стихийных очередей возле автозаправочных станций во избежание аварийных ситуаций.
Из-за дефицита бензина ряд сотрудников правительства Севастополя переводят на дистанционный режим работы. В городе разработают систему учета и продажи топлива на городских АЗС.
В Севастополе полицейские пресекли незаконную продажу бензина
Вчера, 17:56
300 рублей за литр бензина: в Севастополе полиция задержали спекулянта

Задержки поездов и электричек в Крыму

После перекрытия Крымского моста в ночь на четверг в течение всего дня ряд поездов следует с опозданиями. также 4 июня было приостановлено движение всех электричек. Курсирование пригородных поездов затем частично возобновили.
По данным на 22:00 в пути до 11 часов опаздывают 10 пассажирских поездов дальнего следования в Крым и из Крыма.
Поезд на вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Вчера, 17:39
Поезд из Севастополя в Москву отклонится от расписания на семь часов

Станция Джанкой станет технической

Станция Джанкой становится технической, теперь крымские поезда следуют новым маршрутом, сообщает "Гранд Сервис Экспресс".
"По решению владельца инфраструктуры станция Джанкой становится технической. Сегодня, 4 июня, и в последующие даты поезда "Таврия" будут следовать от Севастополя, Симферополя и Евпатории на материк, а также в обратном направлении, минуя станцию Джанкой и не останавливаясь на станции Урожайная", - говорится в сообщении.
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Вчера, 15:58
Экс-главу Минобороны Британии будут судить за призывы разрушить Крымский мост

Старт строительства уникальной АЭС в Узбекистане

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев вечером в четверг приняли участие в церемонии старта строительства интегрированной АЭС в Узбекистане.
По словам президента РФ, после ввода в строй станция ежегодно будет производить порядка 17 миллиардов киловатт-часов энергии, обеспечивая до 15% энергопотребления Узбекистана, что станет реальным вкладом в укрепление энергетической безопасности и республики, и всей Центральной Азии в целом.
Как добавил Мирзиеев, этот проект не имеет аналогов в мире.
Президент Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ
Вчера, 20:32
Путин рассказал об ударе "Орешником" по Украине

Зеленский написал открытое письмо Путину

Глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с предложением закончить конфликт и предложил российскому лидеру провести встречу в третьей стране. Он также заявил, что Киев готов к обмену военнопленными по принципу "всех на всех".
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Вчера, 22:30
Путин назвал единственный способ остановить войну на Украине
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 5 июня
23:11Путин и Мирзиеев дали старт строительству АЭС в Узбекистане
22:55Налет ВСУ на Симферополь и открытое письмо Зеленского Путину – главное
22:50Путь самоуничтожения: в Крыму оценили снос памятника Булгакову в Киеве
22:39Задержка поездов в Крым и из Крыма: актуальные данные
22:30Путин назвал единственный способ остановить войну на Украине
22:16Какие значимые законы приняла Госдума в мае
21:58Киев предлагает закончить конфликт - Зеленский написал открытое письмо Путину
21:44Реальные доходы россиян выросли на 28%
21:36"Ставки очень высоки": ВСУ с поля боя переходят на теракты
21:22Хоть завтра: Россия готова поставлять газ по "Северному потоку"
21:21Севастопольские садоводы получат 5,6 миллиона рублей
20:53Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
20:51Киев не готов к миру – Путин
20:48В школах и детских садах Севастополя нашли опасные продукты
20:34Путин озвучил колоссальные потери ВСУ
20:32Путин рассказал об ударе "Орешником" по Украине
20:10В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
20:03Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана - Путин
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