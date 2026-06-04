https://crimea.ria.ru/20260604/nalet-vsu-na-simferopol-i-otkrytoe-pismo-zelenskogo-putinu--glavnoe-1156607139.html

Налет ВСУ на Симферополь и открытое письмо Зеленского Путину – главное

Налет ВСУ на Симферополь и открытое письмо Зеленского Путину – главное - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Налет ВСУ на Симферополь и открытое письмо Зеленского Путину – главное

Дроны ВСУ атаковали Крым и Севастополь, погибли люди. В Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС за наличный расчет. Станция Джанкой станет технической РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T22:55

2026-06-04T22:55

2026-06-04T23:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Дроны ВСУ атаковали Крым и Севастополь, погибли люди. В Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС за наличный расчет. Станция Джанкой станет технической – поезда будут следовать новым маршрутом. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев дали старт строительству уникальной АЭС в Узбекистане. Владимир Зеленский предложил закончить конфликт и снова попросил встречи с российским лидером.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ атаковали Симферополь и СевастопольВ Симферополе после удара ВСУ по нежилым объектам три человека погибли, еще семь получили ранения. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, один человек погиб и трое ранены при атаке беспилотника на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь.Над Севастополем за ночь сбили 52 дрона ВСУ. Зафиксированы повреждения трех частных домов. Люди не пострадали.Дефицит бензина в КрымуВ Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС за наличный расчет, это связано с дефицитом бензина, сообщил глава республики Сергей Аксенов.При этом общественный транспорт в Симферополе полностью обеспечен топливом, все маршруты укомплектованы, прямых проблем с отгрузкой топлива нет, сообщили в управлении транспорта администрации Симферополя.В Севастополе отменили свободную продажу топлива на АЗС "ТЭС". ГАИ призвала водителей воздержаться от стихийных очередей возле автозаправочных станций во избежание аварийных ситуаций. Из-за дефицита бензина ряд сотрудников правительства Севастополя переводят на дистанционный режим работы. В городе разработают систему учета и продажи топлива на городских АЗС. Задержки поездов и электричек в КрымуПосле перекрытия Крымского моста в ночь на четверг в течение всего дня ряд поездов следует с опозданиями. также 4 июня было приостановлено движение всех электричек. Курсирование пригородных поездов затем частично возобновили.По данным на 22:00 в пути до 11 часов опаздывают 10 пассажирских поездов дальнего следования в Крым и из Крыма.Станция Джанкой станет техническойСтанция Джанкой становится технической, теперь крымские поезда следуют новым маршрутом, сообщает "Гранд Сервис Экспресс".Старт строительства уникальной АЭС в УзбекистанеПрезиденты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев вечером в четверг приняли участие в церемонии старта строительства интегрированной АЭС в Узбекистане.По словам президента РФ, после ввода в строй станция ежегодно будет производить порядка 17 миллиардов киловатт-часов энергии, обеспечивая до 15% энергопотребления Узбекистана, что станет реальным вкладом в укрепление энергетической безопасности и республики, и всей Центральной Азии в целом.Как добавил Мирзиеев, этот проект не имеет аналогов в мире.Зеленский написал открытое письмо ПутинуГлава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с предложением закончить конфликт и предложил российскому лидеру провести встречу в третьей стране. Он также заявил, что Киев готов к обмену военнопленными по принципу "всех на всех".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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https://crimea.ria.ru/20260604/poezd-iz-sevastopolya-v-moskvu-otklonitsya-ot-raspisaniya-na-sem-chasov-1156603502.html

https://crimea.ria.ru/20260604/eks-glavu-minoborony-britanii-budut-sudit-za-prizyvy-razrushit-krymskiy-most-1156598313.html

https://crimea.ria.ru/20260604/putin-rasskazal-ob-udare-oreshnikom-po-ukraine-1156608533.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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