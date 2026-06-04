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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Новая воздушная атака на Крым и приграничье России отражена силами ПВО. Об этом сообщили в Миноброны. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T20:53
2026-06-04T20:53
2026-06-04T21:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Новая воздушная атака на Крым и приграничье России отражена силами ПВО. Об этом сообщили в Миноброны.Удары отражены в период с 8 утра до 20:00 четверга.Вечером в четверг в Крыму объявлена беспилотная опасность - над регионом работает ПВО.ВСУ атаковали Крым в ночь на 4 июня. В Симферополе из-за удара по нежилым объектам три человека погибли, еще семь получили ранения. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Также украинский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. В результате один человек погиб и трое ранены.В Севастополе при отражении очередной массированной атаки сбили 52 БПЛА. По данным губернатора Михаила Развожаева, зафиксированы повреждения трех частных домов. Люди не пострадали.Ранее сообщалось, что средства ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 272 беспилотника ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом, Черным морем и приграничьем сбили 19 беспилотников ВСУ
20:53 04.06.2026 (обновлено: 21:01 04.06.2026)