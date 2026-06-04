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На "Тавриде" столкнулись легковушка и грузовик - водителя зажало в салоне - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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На "Тавриде" столкнулись легковушка и грузовик - водителя зажало в салоне
На "Тавриде" столкнулись легковушка и грузовик - водителя зажало в салоне - РИА Новости Крым, 04.06.2026
На "Тавриде" столкнулись легковушка и грузовик - водителя зажало в салоне
В ДТП с грузовиком и легковушкой на трассе "Таврида" в Крыму пострадал один человек. Об этом сообщили в МЧС республики. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T17:48
2026-06-04T17:48
ситуация на дорогах крыма
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трасса таврида
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В ДТП с грузовиком и легковушкой на трассе "Таврида" в Крыму пострадал один человек. Об этом сообщили в МЧС республики. Авария произошла в четверг днем в районе села Добролюбовка. Столкнулись легковой автомобиль Skoda Superb и ГАЗель NEXT, в результате чего водитель легкового авто оказался зажат в салоне. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП под Симферополем погиб 14-летний подросток Двое детей на самокате попали под машину в ФеодосииЗа неделю в ДТП на крымских дорогах погибли два человека и 26 пострадали
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, дтп в крыму и севастополе, трасса таврида, мчс крыма
На "Тавриде" столкнулись легковушка и грузовик - водителя зажало в салоне

В ДТП с грузовиком и легковушкой на трассе "Таврида" в Крыму пострадал один человек

17:48 04.06.2026
 
© МЧС Республики КрымВодителя зажало в салоне иномарки после столкновения с ГАЗелью на трассе "Таврида" в Крыму
Водителя зажало в салоне иномарки после столкновения с ГАЗелью на трассе Таврида в Крыму
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В ДТП с грузовиком и легковушкой на трассе "Таврида" в Крыму пострадал один человек. Об этом сообщили в МЧС республики.
Авария произошла в четверг днем в районе села Добролюбовка. Столкнулись легковой автомобиль Skoda Superb и ГАЗель NEXT, в результате чего водитель легкового авто оказался зажат в салоне. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.
© МЧС Республики КрымВодителя зажало в салоне иномарки после столкновения с ГАЗелью на трассе "Таврида" в Крыму
Водителя зажало в салоне иномарки после столкновения с ГАЗелью на трассе Таврида в Крыму
© МЧС Республики Крым
Водителя зажало в салоне иномарки после столкновения с ГАЗелью на трассе "Таврида" в Крыму
"Огнеборцы при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего и передали его медработникам", - проинформировали в ведомстве.
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