https://crimea.ria.ru/20260604/na-tavride-stolknulis-legkovushka-i-gruzovik---voditelya-zazhalo-v-salone-1156604263.html
На "Тавриде" столкнулись легковушка и грузовик - водителя зажало в салоне
На "Тавриде" столкнулись легковушка и грузовик - водителя зажало в салоне - РИА Новости Крым, 04.06.2026
На "Тавриде" столкнулись легковушка и грузовик - водителя зажало в салоне
В ДТП с грузовиком и легковушкой на трассе "Таврида" в Крыму пострадал один человек. Об этом сообщили в МЧС республики. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T17:48
2026-06-04T17:48
2026-06-04T17:48
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
дтп в крыму и севастополе
трасса таврида
мчс крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/04/1156603136_0:555:1440:1365_1920x0_80_0_0_3eced910d8ed336ddbfd5673a36ccc9b.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В ДТП с грузовиком и легковушкой на трассе "Таврида" в Крыму пострадал один человек. Об этом сообщили в МЧС республики. Авария произошла в четверг днем в районе села Добролюбовка. Столкнулись легковой автомобиль Skoda Superb и ГАЗель NEXT, в результате чего водитель легкового авто оказался зажат в салоне. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП под Симферополем погиб 14-летний подросток Двое детей на самокате попали под машину в ФеодосииЗа неделю в ДТП на крымских дорогах погибли два человека и 26 пострадали
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/04/1156603136_0:420:1440:1500_1920x0_80_0_0_bb44a66c93950299c81d62b2c97e1641.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, дтп в крыму и севастополе, трасса таврида, мчс крыма
На "Тавриде" столкнулись легковушка и грузовик - водителя зажало в салоне
В ДТП с грузовиком и легковушкой на трассе "Таврида" в Крыму пострадал один человек