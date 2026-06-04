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На 10 предприятиях Севастополя нашли опасные продукты - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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На 10 предприятиях Севастополя нашли опасные продукты
На 10 предприятиях Севастополя нашли опасные продукты - РИА Новости Крым, 04.06.2026
На 10 предприятиях Севастополя нашли опасные продукты
В работе 10 севастопольских предприятий по производству пищевой продукции выявлены нарушения. Об этом сообщили в природоохранной прокуратуре Севастополя. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T18:15
2026-06-04T18:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В работе 10 севастопольских предприятий по производству пищевой продукции выявлены нарушения. Об этом сообщили в природоохранной прокуратуре Севастополя.Также выявлено более 448 кг продукции животного происхождения без маркировки, 155 кг - без ветеринарных сопроводительных документов, более 267 кг - с истекшим сроком годности.По итогам проверки возбуждено 16 дел об административных правонарушениях за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, ветеринарно-санитарных правил, а также технических регламентов. Внесено 4 представления, они находятся на рассмотрении.Ранее сообщалось, что в Севастополе нарастили проверки рыбной продукции, которую завозят в город. За первые месяцы этого года госветслужба провела в два раза больше исследований, чем за весь прошлый год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на поддержку пищевой промышленности направят 40 млн рублейВ севастопольской школе выявлены грубые нарушения организации питанияВ Крыму растет производство мясной и молочной продукции
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, продукты, природоохранная прокуратура
На 10 предприятиях Севастополя нашли опасные продукты

На 10 предприятиях Севастополя выявили опасную пищевую продукцию - прокуратура

18:15 04.06.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяВ Севастополе выявили опасную мясную продукцию
В Севастополе выявили опасную мясную продукцию
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В работе 10 севастопольских предприятий по производству пищевой продукции выявлены нарушения. Об этом сообщили в природоохранной прокуратуре Севастополя.

"Инвентарь, используемый в процессе производства, не соответствует требованиям, предъявляемым к контактирующим с пищевой продукцией материалам. У работников предприятий отсутствовали медицинские книжки, не надлежащим образом проводится мойка и дезинфекция тары для перевозки продуктов", - рассказали в ведомстве.

Также выявлено более 448 кг продукции животного происхождения без маркировки, 155 кг - без ветеринарных сопроводительных документов, более 267 кг - с истекшим сроком годности.
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяВ Севастополе выявили опасную мясную продукцию
В Севастополе выявили опасную мясную продукцию
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
В Севастополе выявили опасную мясную продукцию
По итогам проверки возбуждено 16 дел об административных правонарушениях за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, ветеринарно-санитарных правил, а также технических регламентов. Внесено 4 представления, они находятся на рассмотрении.
Ранее сообщалось, что в Севастополе нарастили проверки рыбной продукции, которую завозят в город. За первые месяцы этого года госветслужба провела в два раза больше исследований, чем за весь прошлый год.
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СевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаПродуктыПриродоохранная прокуратура
 
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