https://crimea.ria.ru/20260604/na-10-predpriyatiyakh-sevastopolya-nashli-opasnye-produkty-1156605534.html

На 10 предприятиях Севастополя нашли опасные продукты

На 10 предприятиях Севастополя нашли опасные продукты - РИА Новости Крым, 04.06.2026

На 10 предприятиях Севастополя нашли опасные продукты

В работе 10 севастопольских предприятий по производству пищевой продукции выявлены нарушения. Об этом сообщили в природоохранной прокуратуре Севастополя. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T18:15

2026-06-04T18:15

2026-06-04T18:15

севастополь

новости севастополя

крым

новости крыма

продукты

природоохранная прокуратура

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/04/1156602504_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_5dda3ec9b3fe03dc5cd13027f20f6ae0.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В работе 10 севастопольских предприятий по производству пищевой продукции выявлены нарушения. Об этом сообщили в природоохранной прокуратуре Севастополя.Также выявлено более 448 кг продукции животного происхождения без маркировки, 155 кг - без ветеринарных сопроводительных документов, более 267 кг - с истекшим сроком годности.По итогам проверки возбуждено 16 дел об административных правонарушениях за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, ветеринарно-санитарных правил, а также технических регламентов. Внесено 4 представления, они находятся на рассмотрении.Ранее сообщалось, что в Севастополе нарастили проверки рыбной продукции, которую завозят в город. За первые месяцы этого года госветслужба провела в два раза больше исследований, чем за весь прошлый год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на поддержку пищевой промышленности направят 40 млн рублейВ севастопольской школе выявлены грубые нарушения организации питанияВ Крыму растет производство мясной и молочной продукции

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, продукты, природоохранная прокуратура