Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост перекрыт - что происходит - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260604/krymskiy-most-zakryt-1156498382.html
Крымский мост перекрыт - что происходит
Крымский мост перекрыт - что происходит - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Крымский мост перекрыт - что происходит
Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T02:38
2026-06-04T02:48
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155353146_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_0bcd0b949a5c7b554a3f71089e82a3bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260604/nalet-vsu-na-simferopol-troe-pogibli-i-semero-raneny---aksenov-1156573264.html
https://crimea.ria.ru/20260604/ataka-vsu-na-krym-nad-sevastopolem-unichtozheny-bolee-20-bespilotnikov-1156573502.html
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155353146_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_38ecbbb7a18a148502de27e152724693.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, безопасность республики крым и севастополя
Крымский мост перекрыт - что происходит

Крымский мост закрыт для проезда

02:38 04.06.2026 (обновлено: 02:48 04.06.2026)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.
Боец СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
01:52
Налет ВСУ на Симферополь: трое погибли и семеро ранены - Аксенов
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
02:06
Атака ВСУ на Крым: над Севастополем уничтожены более 20 беспилотников
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспортБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:52В Севастополе отменили воздушную тревогу
02:38Крымский мост перекрыт - что происходит
02:06Атака ВСУ на Крым: над Севастополем уничтожены более 20 беспилотников
01:52Налет ВСУ на Симферополь: трое погибли и семеро ранены - Аксенов
00:01Тепло и без дождей: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 4 июня
23:03Атака ВСУ на Севастополь - что известно
22:37В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - сбиты два дрона
22:33Удар по автобусу в Крым и атака ВСУ на Петербург – главное за день
22:15По сценарию отдыха: как малый и средний бизнес Крыма подготовился к сезону
22:08В Севастополе объявили воздушную тревогу
21:51Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько это стоит
21:39Назван срок внедрения единого контура ударных комплексов в зоне СВО
21:31Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР увеличилось до 12
21:22В Крыму пересчитали пляжи к сезону
21:05В Крыму отмечается рост бешенства у животных
20:43Деньги из тумбочки: в Севастополе у подростка выманили 1 миллион рублей
20:3582 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
20:31Смертельное ДТП на Фиоленте в Крыму: один человек погиб и трое пострадали
20:19В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
Лента новостейМолния