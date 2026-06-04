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Крымский мост перекрыт - что происходит
Крымский мост перекрыт - что происходит - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Крымский мост перекрыт - что происходит
Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T02:38
2026-06-04T02:38
2026-06-04T02:48
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, безопасность республики крым и севастополя
Крымский мост перекрыт - что происходит
Крымский мост закрыт для проезда
02:38 04.06.2026 (обновлено: 02:48 04.06.2026)