Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: обстановка после 7-часового перекрытия - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260604/krymskiy-most-seychas-obstanovka-posle-7-chasovogo-perekrytiya-1156423795.html
Крымский мост сейчас: обстановка после 7-часового перекрытия
Крымский мост сейчас: обстановка после 7-часового перекрытия - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Крымский мост сейчас: обстановка после 7-часового перекрытия
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили, транспортный переход через Керченский пролив был закрыт в течение семи часов. Об этом сообщает канал... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T09:48
2026-06-04T09:51
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155353114_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_ec5ae2cecf6c33e2cd78570512682c5d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили, транспортный переход через Керченский пролив был закрыт в течение семи часов. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.Мост перекрыли около трех часов ночи в целях безопасности. С вечера среды в Крыму была объявлена беспилотная опасность. В Симферополе в результате вражеского удара по нежилым объектам три человека погибли, еще семь получили ранения. Также украинский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. В результате один человек погиб и трое ранены. В Севастополе ночью также отражали атаку ВСУ. Над городом уничтожены более 20 беспилотников.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Ограничения на Крымском мостуС 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155353114_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_865ec688500e33f5877e1d3038fe28e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост сейчас: обстановка после 7-часового перекрытия

Крымский мост сейчас - обстановка после 7-часового перекрытия

09:48 04.06.2026 (обновлено: 09:51 04.06.2026)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили, транспортный переход через Керченский пролив был закрыт в течение семи часов. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Мост перекрыли около трех часов ночи в целях безопасности. С вечера среды в Крыму была объявлена беспилотная опасность.
В Симферополе в результате вражеского удара по нежилым объектам три человека погибли, еще семь получили ранения. Также украинский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. В результате один человек погиб и трое ранены. В Севастополе ночью также отражали атаку ВСУ. Над городом уничтожены более 20 беспилотников.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.

Ограничения на Крымском мосту

С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:47Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено: в пути задерживаются 12 составов
10:42В Крыму трое туристок застряли в горах
10:36Россия скоро погасит свой внешний долг – Силуанов
10:25В Крыму частично возобновили курсирование электричек
10:20В Минстрое назвали срок окончания реставрации дачи Стамболи в Феодосии
10:13Разлив нефти в Черном море: владелец иностранного судна оплатил ущерб
10:11Следил за военными и их семьями: в Крыму задержали севастопольца за госизмену
09:57Новости Крыма: что происходит на полуострове после ночной атаки ВСУ
09:48Крымский мост сейчас: обстановка после 7-часового перекрытия
09:45И грянет шторм: облака плазмы несут к Земле мощную магнитную бурю
09:34В Крыму призвали уничтожить нацистов на Украине за удар по полуострову
09:26В Севастополе прекратили свободную продажу бензина
09:20В Крыму объявили отбой беспилотной опасности – тревога действовала всю ночь
09:20Двое подростков спасли маму и маленьких детей на пожаре
09:07В Запорожской области сорвана ротация ВСУ
08:52ВСУ атаковали поезд в Крыму – один человек погиб и трое ранены
08:40В Крыму приостановлено движение всех пригородных поездов
08:21272 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и еще 10 регионов России
08:11В Севастополе арестован шпион СБУ
07:47Движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено из-за авиационной опасности
Лента новостейМолния