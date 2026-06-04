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Крымский мост сейчас: обстановка после 7-часового перекрытия
Крымский мост сейчас: обстановка после 7-часового перекрытия - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Крымский мост сейчас: обстановка после 7-часового перекрытия
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили, транспортный переход через Керченский пролив был закрыт в течение семи часов. Об этом сообщает канал... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T09:48
2026-06-04T09:48
2026-06-04T09:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили, транспортный переход через Керченский пролив был закрыт в течение семи часов. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.Мост перекрыли около трех часов ночи в целях безопасности. С вечера среды в Крыму была объявлена беспилотная опасность. В Симферополе в результате вражеского удара по нежилым объектам три человека погибли, еще семь получили ранения. Также украинский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. В результате один человек погиб и трое ранены. В Севастополе ночью также отражали атаку ВСУ. Над городом уничтожены более 20 беспилотников.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Ограничения на Крымском мостуС 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост сейчас: обстановка после 7-часового перекрытия
Крымский мост сейчас - обстановка после 7-часового перекрытия
09:48 04.06.2026 (обновлено: 09:51 04.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили, транспортный переход через Керченский пролив был закрыт в течение семи часов. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Мост перекрыли около трех часов ночи в целях безопасности. С вечера среды в Крыму была объявлена беспилотная опасность.
В Симферополе в результате вражеского удара по нежилым объектам три человека погибли
, еще семь получили ранения. Также украинский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. В результате один человек погиб и трое ранены.
В Севастополе ночью также отражали атаку ВСУ. Над городом уничтожены более 20 беспилотников.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
Ограничения на Крымском мосту
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Кроме того, действуют ограничения
на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь
проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра
у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
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