https://crimea.ria.ru/20260604/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-16-chasov-1156598905.html
Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов
Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов
На Крымском мосту в очереди находится 98 автомобилей с керченской стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T16:16
2026-06-04T16:16
2026-06-04T16:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди находится 98 автомобилей с керченской стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе в МАКС.Ранее сообщалось, что сразу после открытия движения, по состоянию на 11 часов четверга, на Крымском мосту проезда ожидали свыше 800 автомобилей.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действует также альтернативный маршрут через новые регионы РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260604/eks-glavu-minoborony-britanii-budut-sudit-za-prizyvy-razrushit-krymskiy-most-1156598313.html
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РИА Новости Крым
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новости, очереди на крымском мосту, крымский мост, крым, керченский пролив, керчь
Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов
Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди находится 98 автомобилей с керченской стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе в МАКС.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 98 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось
, что сразу после открытия движения, по состоянию на 11 часов четверга, на Крымском мосту проезда ожидали свыше 800 автомобилей.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения
перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Кроме того, действует также альтернативный маршрут через новые регионы РФ.
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