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Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда в очереди на досмотр - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда в очереди на досмотр
Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда в очереди на досмотр - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда в очереди на досмотр
На Крымском мосту после открытия движения проезда ждут более 800 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T11:05
2026-06-04T11:05
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту после открытия движения проезда ждут более 800 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе в МАКС.Мост через Керченский пролив закрыли для движения транспорта в половине третьего утра в четверг и открыли в 9:45 – ограничение продлилось более семи часов.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Существует также альтернативный маршрут через новые регионы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост
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керчь
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда в очереди на досмотр

Крымский мост сейчас – проезда ждут более 800 авто с обеих сторон

11:05 04.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту после открытия движения проезда ждут более 800 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе в МАКС.
Мост через Керченский пролив закрыли для движения транспорта в половине третьего утра в четверг и открыли в 9:45 – ограничение продлилось более семи часов.

"По состоянию на 11 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении.

Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Существует также альтернативный маршрут через новые регионы.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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