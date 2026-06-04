https://crimea.ria.ru/20260604/krymskiy-most-posle-otkrytiya-dvizheniya-skolko-zhdat-proezda-v-ocheredi-na-dosmotr-1156576278.html

Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда в очереди на досмотр

Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда в очереди на досмотр - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда в очереди на досмотр

На Крымском мосту после открытия движения проезда ждут более 800 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T11:05

2026-06-04T11:05

2026-06-04T11:05

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту после открытия движения проезда ждут более 800 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе в МАКС.Мост через Керченский пролив закрыли для движения транспорта в половине третьего утра в четверг и открыли в 9:45 – ограничение продлилось более семи часов.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Существует также альтернативный маршрут через новые регионы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260507/krymskiy-most--s-kakim-bagazhom-otpravyat-na-ruchnoy-dosmotr-1155827063.html

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крым

керчь

тамань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт