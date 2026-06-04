https://crimea.ria.ru/20260604/krymskiy-most--skolko-zhdat-proezda-seychas-1156606976.html

Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас

Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас

К вечеру четверга у Крымского моста растет очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T19:17

2026-06-04T19:17

2026-06-04T19:17

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

керчь

тамань

транспорт

логистика

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689112_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_2f41203684fd15b834273f405b32aeda.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. К вечеру четверга у Крымского моста растет очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе в МАКС.Крымский мост был перекрыт в четверг около трех часов ночи в целях безопасности. Движение по транспортному переходу было возобновлено около десяти часов утра. Сразу после открытия движения, по состоянию на 11 часов четверга, на Крымском мосту проезда ожидали свыше 800 автомобилей. К 16:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 98 машин.При этом со стороны Тамани проезд свободен - очередей перед пунктами досмотра нет.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действует также альтернативный маршрут через новые регионы РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, транспорт, логистика, новости, новости крыма