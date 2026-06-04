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Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
К вечеру четверга у Крымского моста растет очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T19:17
2026-06-04T19:17
2026-06-04T19:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. К вечеру четверга у Крымского моста растет очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе в МАКС.Крымский мост был перекрыт в четверг около трех часов ночи в целях безопасности. Движение по транспортному переходу было возобновлено около десяти часов утра. Сразу после открытия движения, по состоянию на 11 часов четверга, на Крымском мосту проезда ожидали свыше 800 автомобилей. К 16:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 98 машин.При этом со стороны Тамани проезд свободен - очередей перед пунктами досмотра нет.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действует также альтернативный маршрут через новые регионы РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
У Крымского моста сейчас проезда со стороны Керчи ждут 150 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. К вечеру четверга у Крымского моста растет очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе в МАКС.
Крымский мост был перекрыт
в четверг около трех часов ночи в целях безопасности. Движение по транспортному переходу было возобновлено около десяти часов утра. Сразу после открытия движения, по состоянию на 11 часов четверга, на Крымском мосту проезда ожидали
свыше 800 автомобилей. К 16:00 в очереди
на ручной досмотр со стороны Керчи находились 98 машин.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 150 транспортных средств", - говорится в сообщении с данными на 19:00.
При этом со стороны Тамани проезд свободен - очередей перед пунктами досмотра нет.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения
перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Кроме того, действует также альтернативный маршрут через новые регионы РФ.
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