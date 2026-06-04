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Крымские врачи провели уникальную операцию пациентке с онкологией - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Крымские врачи провели уникальную операцию пациентке с онкологией
Крымские врачи провели уникальную операцию пациентке с онкологией - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Крымские врачи провели уникальную операцию пациентке с онкологией
Врачи Крымского республиканского онкодиспансера имени Ефетова провели уникальную операцию пациентке с раком головки поджелудочной железы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T15:21
2026-06-04T15:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Врачи Крымского республиканского онкодиспансера имени Ефетова провели уникальную операцию пациентке с раком головки поджелудочной железы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Крыма.В Минздраве уточнили, что дополнительная сложность операции заключалась в индивидуальных особенностях пациентки. Была задействована команда хирургов, анестезиологов-реаниматологов, медсестер, специалистов лучевой и лабораторной диагностики. Проводившие хирургическое вмешательство врачи проходили обучение и стажировки в ведущих медицинских центрах России и Китая."Постоянное совершенствование профессиональных навыков, обмен опытом с ведущими российскими и зарубежными коллегами позволяют внедрять в практику современные технологии и повышать доступность высокотехнологичной онкологической помощи для жителей Республики Крым", - подчеркнули в ведомстве.Ранее сообщалось, что в Крыму молодой строитель случайно выстрелил себе в голову из гвоздезабивного пистолета. Спасли его местные врачи, проведя уникальную операцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь 24/7: как работает Республиканская детская клиническая больница - главврачВ Севастополе онкологи внедрили уникальную методику лечения ракаВ Севастополе хирурги спасли проглотившего магнитные шарики 6-летнего мальчика
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крым, минздрав крыма, новости крыма, онкология, здравоохранение в крыму и севастополе
Крымские врачи провели уникальную операцию пациентке с онкологией

В Крыму провели уникальную операцию пациентке с раком головки поджелудочной железы

15:21 04.06.2026
 
© Пресс-служба минздрава РККрымские врачи провели уникальную операцию пациентке с онкологией
Крымские врачи провели уникальную операцию пациентке с онкологией
© Пресс-служба минздрава РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Врачи Крымского республиканского онкодиспансера имени Ефетова провели уникальную операцию пациентке с раком головки поджелудочной железы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Крыма.
"Хирургическая бригада успешно провела лапароскопическую панкреатодуоденальную резекцию - одно из наиболее сложных вмешательств в абдоминальной онкологии. Традиционно такие операции выполняются через большой разрез передней брюшной стенки, однако в данном случае вмешательство было проведено малоинвазивным способом - через несколько небольших проколов", - отметили в ведомстве.
В Минздраве уточнили, что дополнительная сложность операции заключалась в индивидуальных особенностях пациентки. Была задействована команда хирургов, анестезиологов-реаниматологов, медсестер, специалистов лучевой и лабораторной диагностики. Проводившие хирургическое вмешательство врачи проходили обучение и стажировки в ведущих медицинских центрах России и Китая.
"Постоянное совершенствование профессиональных навыков, обмен опытом с ведущими российскими и зарубежными коллегами позволяют внедрять в практику современные технологии и повышать доступность высокотехнологичной онкологической помощи для жителей Республики Крым", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Крыму молодой строитель случайно выстрелил себе в голову из гвоздезабивного пистолета. Спасли его местные врачи, проведя уникальную операцию.
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