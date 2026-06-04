https://crimea.ria.ru/20260604/krymskie-vrachi-proveli-unikalnuyu-operatsiyu-patsientke-s-onkologiey-1156594365.html

Крымские врачи провели уникальную операцию пациентке с онкологией

Крымские врачи провели уникальную операцию пациентке с онкологией - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Крымские врачи провели уникальную операцию пациентке с онкологией

Врачи Крымского республиканского онкодиспансера имени Ефетова провели уникальную операцию пациентке с раком головки поджелудочной железы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T15:21

2026-06-04T15:21

2026-06-04T15:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Врачи Крымского республиканского онкодиспансера имени Ефетова провели уникальную операцию пациентке с раком головки поджелудочной железы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Крыма.В Минздраве уточнили, что дополнительная сложность операции заключалась в индивидуальных особенностях пациентки. Была задействована команда хирургов, анестезиологов-реаниматологов, медсестер, специалистов лучевой и лабораторной диагностики. Проводившие хирургическое вмешательство врачи проходили обучение и стажировки в ведущих медицинских центрах России и Китая."Постоянное совершенствование профессиональных навыков, обмен опытом с ведущими российскими и зарубежными коллегами позволяют внедрять в практику современные технологии и повышать доступность высокотехнологичной онкологической помощи для жителей Республики Крым", - подчеркнули в ведомстве.Ранее сообщалось, что в Крыму молодой строитель случайно выстрелил себе в голову из гвоздезабивного пистолета. Спасли его местные врачи, проведя уникальную операцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь 24/7: как работает Республиканская детская клиническая больница - главврачВ Севастополе онкологи внедрили уникальную методику лечения ракаВ Севастополе хирурги спасли проглотившего магнитные шарики 6-летнего мальчика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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