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Крымчанин пойдет под суд за попытку задушить мужчину - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Крымчанин пойдет под суд за попытку задушить мужчину
Крымчанин пойдет под суд за попытку задушить мужчину - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Крымчанин пойдет под суд за попытку задушить мужчину
В Красногвардейском районе мужчина предстанет пред судом за покушение на убийство. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T17:17
2026-06-04T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе мужчина предстанет пред судом за покушение на убийство. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Злоумышленник подумал, что убил оппонента, и ушел. Пострадавший выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.Материалы уголовного дела направлены в суд.Ранее сообщалось, что житель Кировского района Крыма, избивший до смерти мать, проведет 10 лет в колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В СК рассказали подробности нападения на школьника в Пермском краеВ России снизилось число преступников среди мигрантовРаздраженный звуком питбайка выстрелил в глаз ребенку на Ставрополье
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РИА Новости Крым
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новости, новости крыма, суд, прокуратура республики крым, происшествия
Крымчанин пойдет под суд за попытку задушить мужчину

В Крыму будут судить мужчину за покушение на убийство

17:17 04.06.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе мужчина предстанет пред судом за покушение на убийство. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
"В июле 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле многоквартирного дома в поселке Красногвардейское в ходе ссоры с потерпевшим пытался задушить последнего. От удушья потерпевший потерял сознание и упал на землю", - рассказали в надзорном ведомстве.
Злоумышленник подумал, что убил оппонента, и ушел. Пострадавший выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Материалы уголовного дела направлены в суд.
Ранее сообщалось, что житель Кировского района Крыма, избивший до смерти мать, проведет 10 лет в колонии строгого режима.
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