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Крымчан предупредили о фейковых документах от имени Совмина РК - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Крымчан предупредили о фейковых документах от имени Совмина РК
Крымчан предупредили о фейковых документах от имени Совмина РК - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Крымчан предупредили о фейковых документах от имени Совмина РК
В Крыму предупредили о распространении фейковых распоряжений Совмина РК и муниципальных властей. Об этом рассказал советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T13:45
2026-06-04T13:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Крыму предупредили о распространении фейковых распоряжений Совмина РК и муниципальных властей. Об этом рассказал советник главы республики Олег Крючков.Крючков напомнил, что вся официальная информация публикуется только на портале Республики Крым, и призвал доверять только официальным источникам.Ранее сообщалось, что враг подделывает с помощью искусственного интеллекта видео крымских и федеральных чиновников, жителей полуострова просят не поддаваться на провокации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Решали "бумажные" дела по миграции в Севастополе: дело направлено в судВ Симферополе подпольно печатали фейковые дипломы и аттестаты - ФСБ"Любовь" за деньги и звонки "ФСБ": как обманывают жителей Севастополя
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новости крыма, крым, олег крючков, интернет, фейк
Крымчан предупредили о фейковых документах от имени Совмина РК

В Крыму предупредили о распространении фейковых документов от имени Совмина РК

13:45 04.06.2026 (обновлено: 13:49 04.06.2026)
 
Фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Крыму предупредили о распространении фейковых распоряжений Совмина РК и муниципальных властей. Об этом рассказал советник главы республики Олег Крючков.

"Фиксируем массированную информационную атаку. В инфополе выбрасываются подметные распоряжения Совета министров Крыма и муниципальных властей", – написал советник главы РК в своем Telegram-канале.

Крючков напомнил, что вся официальная информация публикуется только на портале Республики Крым, и призвал доверять только официальным источникам.
Ранее сообщалось, что враг подделывает с помощью искусственного интеллекта видео крымских и федеральных чиновников, жителей полуострова просят не поддаваться на провокации.
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