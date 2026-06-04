https://crimea.ria.ru/20260604/krymchan-predupredili-o-feykovykh-dokumentakh-ot-imeni-sovmina-rk-1156589855.html

Крымчан предупредили о фейковых документах от имени Совмина РК

Крымчан предупредили о фейковых документах от имени Совмина РК - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Крымчан предупредили о фейковых документах от имени Совмина РК

В Крыму предупредили о распространении фейковых распоряжений Совмина РК и муниципальных властей. Об этом рассказал советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T13:45

2026-06-04T13:45

2026-06-04T13:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Крыму предупредили о распространении фейковых распоряжений Совмина РК и муниципальных властей. Об этом рассказал советник главы республики Олег Крючков.Крючков напомнил, что вся официальная информация публикуется только на портале Республики Крым, и призвал доверять только официальным источникам.Ранее сообщалось, что враг подделывает с помощью искусственного интеллекта видео крымских и федеральных чиновников, жителей полуострова просят не поддаваться на провокации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Решали "бумажные" дела по миграции в Севастополе: дело направлено в судВ Симферополе подпольно печатали фейковые дипломы и аттестаты - ФСБ"Любовь" за деньги и звонки "ФСБ": как обманывают жителей Севастополя

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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