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Крым перейдет от модели "отдых у моря" к комплексному развитию туризма - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Крым перейдет от модели "отдых у моря" к комплексному развитию туризма
Крым перейдет от модели "отдых у моря" к комплексному развитию туризма - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Крым перейдет от модели "отдых у моря" к комплексному развитию туризма
Перед Крымом стоит задача совершить переход от классической модели "отдых у моря" к комплексному развитию туристических территорий, включающему медицину, спорт, РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T14:08
2026-06-04T14:08
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Перед Крымом стоит задача совершить переход от классической модели "отдых у моря" к комплексному развитию туристических территорий, включающему медицину, спорт, деловой туризм. Об этом заявила зампредседателя Совета министров республики – министр финансов РК Ирина Кивико в ходе выступления на сессии "От курорта к кластеру" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По словам вице-премьера республики, такой подход требует синхронизации усилий власти и бизнеса, и в Крыму видят живой интерес инвесторов к подобным проектам.Участники сессии также обсудили практические кейсы реализации инфраструктурных проектов в сфере туризма. В рамках мероприятия особое внимание было уделено новым этапам строительства федерального круглогодичного курорта "Золотые пески России" на западном побережье Крыма.Как отметили выступающие, проектная документация по строительству транспортной инфраструктуры курорта уже вышла из госэкспертизы, что позволяет перейти к полномасштабному освоению территории.Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий.Делегация Крыма участвует в ПМЭФ. В течение четырех дней республика подпишет меморандумы и соглашения о реализации ряда инвестпроектов. В их числе строительство в Коктебеле мультиформатного рекреационного комплекса и центра развития малой авиации и воздушных видов спорта, создание крупного паркового комплекса "Крым Наш Парк", возведение мультимодального логистического центра площадью 90 тысяч квадратных метров и другие.РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развитие портов Крыма: на ПМЭФ оценили перспективы морской перевалкиПлощадка номер один: чем Крым привлекает инвесторовИнвестиции на 30 миллиардов: Крым подпишет меморандум на ПМЭФ
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60
мнения
Крым перейдет от модели "отдых у моря" к комплексному развитию туризма

Крым должен перейти от модели "отдых у моря" к комплексному развитию туризма – власти

14:08 04.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкГорода Крыма. Гурзуф
Города Крыма. Гурзуф - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Перед Крымом стоит задача совершить переход от классической модели "отдых у моря" к комплексному развитию туристических территорий, включающему медицину, спорт, деловой туризм. Об этом заявила зампредседателя Совета министров республики – министр финансов РК Ирина Кивико в ходе выступления на сессии "От курорта к кластеру" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Крым сегодня – это не просто ведущий курорт Юга России, это регион с колоссальным инвестиционным потенциалом. Наша задача – совершить переход от классической модели "отдых у моря" к комплексному развитию туристических территорий. Речь идёт о создании многофункциональных кластеров, которые включают в себя не только размещение, но и медицину, спорт, деловой туризм", – приводит слова Кивико пресс-служба минэкономразвития Крыма.

По словам вице-премьера республики, такой подход требует синхронизации усилий власти и бизнеса, и в Крыму видят живой интерес инвесторов к подобным проектам.
Участники сессии также обсудили практические кейсы реализации инфраструктурных проектов в сфере туризма. В рамках мероприятия особое внимание было уделено новым этапам строительства федерального круглогодичного курорта "Золотые пески России" на западном побережье Крыма.
Как отметили выступающие, проектная документация по строительству транспортной инфраструктуры курорта уже вышла из госэкспертизы, что позволяет перейти к полномасштабному освоению территории.
"Проект "Золотые пески России" развивается под контролем президента РФ. Мы движемся уже несколько лет в рамках этого проекта. На сегодняшний день у нас ведется масштабная работа: перенос дорог, работа над транспортной инфраструктурой и доступностью, а также работа над реализацией набережной. Уверена, аналогов этому в Крыму не будет – это будет отдых нового поколения", – добавила Кивико.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий.
Делегация Крыма участвует в ПМЭФ. В течение четырех дней республика подпишет меморандумы и соглашения о реализации ряда инвестпроектов. В их числе строительство в Коктебеле мультиформатного рекреационного комплекса и центра развития малой авиации и воздушных видов спорта, создание крупного паркового комплекса "Крым Наш Парк", возведение мультимодального логистического центра площадью 90 тысяч квадратных метров и другие.
РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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