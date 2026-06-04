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Когда в Судаке откроют набережную

Когда в Судаке откроют набережную - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Когда в Судаке откроют набережную

Набережная Судака будет открыта после реконструкции 15 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Кирилл Чебышев. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T17:04

2026-06-04T17:04

2026-06-04T17:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Набережная Судака будет открыта после реконструкции 15 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Кирилл Чебышев.По его словам, работы ведутся в соответствии с графиком и уже выходят на финишную прямую.Пляжи региона готовы к приему отдыхающих на 95 процентов."Все основные работы выполнены, а оставшиеся мероприятия находятся на завершающей стадии", - добавил он.Работы на участке городской набережной, который пострадал во время сильного шторма, ведутся по графику, сроки готовности не изменились. Этот участок городского променада обрушился после шторма в феврале 2026 года. Ранее сообщалось, что эта часть набережной была благоустроена в 2023 году.Восстановительные работы на набережной в Судаке начали в конце февраля. На них ориентировочно потребуется еще порядка 30 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют проход через грот на тропе Голицына в Новом СветеВ Крыму съезд с "Тавриды" на Судак откроют летомНароду нет, дыши себе – репортаж с апрельской набережной Судака

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