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Когда в Судаке откроют набережную - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Когда в Судаке откроют набережную
Когда в Судаке откроют набережную - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Когда в Судаке откроют набережную
Набережная Судака будет открыта после реконструкции 15 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Кирилл Чебышев. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T17:04
2026-06-04T17:04
крым
судак
набережная
набережные крыма
кирилл чебышев
новости крыма
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Набережная Судака будет открыта после реконструкции 15 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Кирилл Чебышев.По его словам, работы ведутся в соответствии с графиком и уже выходят на финишную прямую.Пляжи региона готовы к приему отдыхающих на 95 процентов."Все основные работы выполнены, а оставшиеся мероприятия находятся на завершающей стадии", - добавил он.Работы на участке городской набережной, который пострадал во время сильного шторма, ведутся по графику, сроки готовности не изменились. Этот участок городского променада обрушился после шторма в феврале 2026 года. Ранее сообщалось, что эта часть набережной была благоустроена в 2023 году.Восстановительные работы на набережной в Судаке начали в конце февраля. На них ориентировочно потребуется еще порядка 30 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют проход через грот на тропе Голицына в Новом СветеВ Крыму съезд с "Тавриды" на Судак откроют летомНароду нет, дыши себе – репортаж с апрельской набережной Судака
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4.7
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Когда в Судаке откроют набережную

В Судаке участок разбитой штормом набережной откроют после реконструкции к 15 июня

17:04 04.06.2026
 
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваРеконструкция набережной в Судаке
Реконструкция набережной в Судаке
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Набережная Судака будет открыта после реконструкции 15 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Кирилл Чебышев.
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваРеконструкция набережной в Судаке
Реконструкция набережной в Судаке
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
Реконструкция набережной в Судаке
По его словам, работы ведутся в соответствии с графиком и уже выходят на финишную прямую.

"Планируем открыть обновленную часть набережной уже 15 июня. Это позволит сделать прогулочную зону еще более комфортной, современной и привлекательной для жителей и туристов", - отметил мэр.

Пляжи региона готовы к приему отдыхающих на 95 процентов.
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваРеконструкция набережной в Судаке
Реконструкция набережной в Судаке
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
Реконструкция набережной в Судаке
"Все основные работы выполнены, а оставшиеся мероприятия находятся на завершающей стадии", - добавил он.
Работы на участке городской набережной, который пострадал во время сильного шторма, ведутся по графику, сроки готовности не изменились. Этот участок городского променада обрушился после шторма в феврале 2026 года. Ранее сообщалось, что эта часть набережной была благоустроена в 2023 году.
Восстановительные работы на набережной в Судаке начали в конце февраля. На них ориентировочно потребуется еще порядка 30 миллионов рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымСудакНабережнаяНабережные КрымаКирилл ЧебышевНовости КрымаБлагоустройствоПляжиПляжи Крыма
 
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