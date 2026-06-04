Когда в Судаке откроют набережную
В Судаке участок разбитой штормом набережной откроют после реконструкции к 15 июня
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваРеконструкция набережной в Судаке
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Набережная Судака будет открыта после реконструкции 15 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Кирилл Чебышев.
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваРеконструкция набережной в Судаке
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
Реконструкция набережной в Судаке
По его словам, работы ведутся в соответствии с графиком и уже выходят на финишную прямую.
"Планируем открыть обновленную часть набережной уже 15 июня. Это позволит сделать прогулочную зону еще более комфортной, современной и привлекательной для жителей и туристов", - отметил мэр.
Пляжи региона готовы к приему отдыхающих на 95 процентов.
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваРеконструкция набережной в Судаке
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
Реконструкция набережной в Судаке
"Все основные работы выполнены, а оставшиеся мероприятия находятся на завершающей стадии", - добавил он.
Работы на участке городской набережной, который пострадал во время сильного шторма, ведутся по графику, сроки готовности не изменились. Этот участок городского променада обрушился после шторма в феврале 2026 года. Ранее сообщалось, что эта часть набережной была благоустроена в 2023 году.
Восстановительные работы на набережной в Судаке начали в конце февраля. На них ориентировочно потребуется еще порядка 30 миллионов рублей.
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