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Киев предлагает закончить конфликт - Зеленский написал открытое письмо Путину - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Киев предлагает закончить конфликт - Зеленский написал открытое письмо Путину
Киев предлагает закончить конфликт - Зеленский написал открытое письмо Путину - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Киев предлагает закончить конфликт - Зеленский написал открытое письмо Путину
Глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с предложением закончить конфликт. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T21:58
2026-06-04T22:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с предложением закончить конфликт. Он предложил российскому лидеру провести встречу в третьей стране.Зеленский также заявил, что Киев готов к обмену военнопленными по принципу "всех на всех".В апреле Киев обратился к Турции с просьбой рассмотреть возможность организации встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского по вопросу урегулирования на Украине с участием президентов США и Турции.Помощник главы российского государства Юрий Ушаков акцентировал, что Россия готова организовать встречу президента РФ Владимира Путина с Зеленским в Москве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможная встреча Путина и Зеленского – эксперт оценил шансыЗеленский снова попросил встречи с ПутинымЗеленский категорически против встречаться с Путиным в Москве
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владимир зеленский, украина, владимир путин (политик), россия, новости сво, политика, внешняя политика, новости, переговоры
Киев предлагает закончить конфликт - Зеленский написал открытое письмо Путину

Зеленский в открытом письме Путину предложил закончить конфликт

21:58 04.06.2026 (обновлено: 22:14 04.06.2026)
 
© РИА Новости КрымВладимир Зеленский и президент России Владимир Путин
Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с предложением закончить конфликт.
Он предложил российскому лидеру провести встречу в третьей стране.

"Украина предлагает закончить войну в формате между нами и Вами", - сказано в тексте письма.

Зеленский также заявил, что Киев готов к обмену военнопленными по принципу "всех на всех".
В апреле Киев обратился к Турции с просьбой рассмотреть возможность организации встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского по вопросу урегулирования на Украине с участием президентов США и Турции.
Помощник главы российского государства Юрий Ушаков акцентировал, что Россия готова организовать встречу президента РФ Владимира Путина с Зеленским в Москве.
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