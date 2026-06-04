https://crimea.ria.ru/20260604/kiev-predlagaet-zakonchit-konflikt---zelenskiy-napisal-otkrytoe-pismo-putinu-1156610424.html
Киев предлагает закончить конфликт - Зеленский написал открытое письмо Путину
Киев предлагает закончить конфликт - Зеленский написал открытое письмо Путину - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Киев предлагает закончить конфликт - Зеленский написал открытое письмо Путину
Глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с предложением закончить конфликт. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T21:58
2026-06-04T21:58
2026-06-04T22:14
владимир зеленский
украина
владимир путин (политик)
россия
новости сво
политика
внешняя политика
новости
переговоры
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/19/1145967293_0:178:1754:1165_1920x0_80_0_0_0cd513a377f172d4ab80bd43f7d16c8f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с предложением закончить конфликт. Он предложил российскому лидеру провести встречу в третьей стране.Зеленский также заявил, что Киев готов к обмену военнопленными по принципу "всех на всех".В апреле Киев обратился к Турции с просьбой рассмотреть возможность организации встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского по вопросу урегулирования на Украине с участием президентов США и Турции.Помощник главы российского государства Юрий Ушаков акцентировал, что Россия готова организовать встречу президента РФ Владимира Путина с Зеленским в Москве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможная встреча Путина и Зеленского – эксперт оценил шансыЗеленский снова попросил встречи с ПутинымЗеленский категорически против встречаться с Путиным в Москве
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/19/1145967293_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_5201ecbe9edb89724a33da20c8ed0629.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, владимир путин (политик), россия, новости сво, политика, внешняя политика, новости, переговоры
Киев предлагает закончить конфликт - Зеленский написал открытое письмо Путину
Зеленский в открытом письме Путину предложил закончить конфликт
21:58 04.06.2026 (обновлено: 22:14 04.06.2026)