https://crimea.ria.ru/20260604/kiev-ne-gotov-k-mirnomu-uregulirovaniyu--putin-1156609355.html
Киев не готов к миру – Путин
Киев не готов к миру – Путин - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Киев не готов к миру – Путин
Власти Украины не готовы к мирным договоренностям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T20:51
2026-06-04T20:51
2026-06-04T21:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Власти Украины не готовы к мирным договоренностям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ.Российский лидер при этом добавил, что контроль России над Донбассом и заключение сделки по Украине не противоречат друг другу.При этом Москва не против экономической евроинтеграции Украины, добавил Путин."Мне известно о предложениях канцлеров Федеративной Республики о том, что Украина должна стать ассоциированным членом и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против, пожалуйста", - уточнил президент России.Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, украина, новости сво, политика, внешняя политика, новости
Киев не готов к миру – Путин
Украина не готова к мирным договоренностям – Путин
20:51 04.06.2026 (обновлено: 21:10 04.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Власти Украины не готовы к мирным договоренностям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ.
"Судя по всему, исходя, прежде всего, из внутриполитической ситуации, думаю, что в Киеве к этому (мирным договоренностям - ред.) не готовы", - сказал Путин.
Российский лидер при этом добавил, что контроль России над Донбассом и заключение сделки по Украине не противоречат друг другу.
"Контролировать весь Донбасский регион и заключить "сделку" - не противоречит друг другу", - указал президент.
При этом Москва не против экономической евроинтеграции Украины, добавил Путин.
"Мне известно о предложениях канцлеров Федеративной Республики о том, что Украина должна стать ассоциированным членом и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против, пожалуйста", - уточнил президент России.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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