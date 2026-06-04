https://crimea.ria.ru/20260604/kiev-ne-gotov-k-mirnomu-uregulirovaniyu--putin-1156609355.html

Киев не готов к миру – Путин

Киев не готов к миру – Путин - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Киев не готов к миру – Путин

Власти Украины не готовы к мирным договоренностям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T20:51

2026-06-04T20:51

2026-06-04T21:10

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Власти Украины не готовы к мирным договоренностям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ.Российский лидер при этом добавил, что контроль России над Донбассом и заключение сделки по Украине не противоречат друг другу.При этом Москва не против экономической евроинтеграции Украины, добавил Путин."Мне известно о предложениях канцлеров Федеративной Республики о том, что Украина должна стать ассоциированным членом и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против, пожалуйста", - уточнил президент России.Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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