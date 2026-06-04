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Хоть завтра: Россия готова поставлять газ по "Северному потоку" - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Хоть завтра: Россия готова поставлять газ по "Северному потоку"
Хоть завтра: Россия готова поставлять газ по "Северному потоку" - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Хоть завтра: Россия готова поставлять газ по "Северному потоку"
"Газпром" готов хоть завтра возобновить поставки газа по оставшейся нитке "Северного потока", однако этот процесс зависит в том числе и от решения немецкой... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T21:22
2026-06-04T21:22
северный поток
владимир путин (политик)
россия
газ
газоснабжение
газопровод
европейский союз (ес)
европа
германия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. "Газпром" готов хоть завтра возобновить поставки газа по оставшейся нитке "Северного потока", однако этот процесс зависит в том числе и от решения немецкой стороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ."У нас есть действующий контракт между "Газпромом" и их партнером в федеративной республике (Германии - ред.). И контакты сохраняются… "Газпром" никогда не отказывал, и готов хоть завтра поставлять (газ - ред.)", - сказал Путин.По словам российского президента, технически запустить оставшуюся нитку газопровода несложно в кратчайшие сроки. Для этого достаточно соответствующего решения со стороны правительства Германии.При этом российский лидер отметил, что уцелевшая нитка "Северного потока" находится под санкциями США и вопрос ее запуска напрямую связан с суверенитетом Германии и ее готовностью принимать самостоятельные решения в энергетической сфере."Извините, скажет (ФРГ – ред.) своим партнерам в Вашингтоне, но нам нужно... Без этого нам очень сложно. Мы переживаем очень тяжелые испытания. Они подрывают конкурентоспособность германской экономики, вредят всему Евросоюзу, потому что все-таки Германия — это локомотив всей европейской экономики. Нам нужна эта работающая система. Или договорятся по мирному, объяснив все", - сказал Путин.Россия способна обеспечивать поставки газа по оставшейся нитке "Северного потока" в объеме 25–28 млрд кубометров ежегодно, добавил Путин.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, согласно материалам которого диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО.Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Европы нет замены "Турецкому потоку"ЕС обновил антирекорд по закачке газа в свои хранилищаАтака на "Турецкий поток" будет расцениваться как нападение на НАТО
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северный поток, владимир путин (политик), россия, газ, газоснабжение, газопровод, европейский союз (ес), европа, германия, сша, новости
Хоть завтра: Россия готова поставлять газ по "Северному потоку"

Россия хоть завтра готова возобновить поставки газа по "Северному потоку" - Путин

21:22 04.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. "Газпром" готов хоть завтра возобновить поставки газа по оставшейся нитке "Северного потока", однако этот процесс зависит в том числе и от решения немецкой стороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ.
"У нас есть действующий контракт между "Газпромом" и их партнером в федеративной республике (Германии - ред.). И контакты сохраняются… "Газпром" никогда не отказывал, и готов хоть завтра поставлять (газ - ред.)", - сказал Путин.
По словам российского президента, технически запустить оставшуюся нитку газопровода несложно в кратчайшие сроки. Для этого достаточно соответствующего решения со стороны правительства Германии.

"Одна нитка "Северного потока" - она целая и невредимая. По ней прямо хоть завтра можно начать прокачку российского газа в Федеративную Республику Германия. Достаточно, знаете что, и это не шутка, только нажать кнопку – и газ пошел. Но для этого нужно решение правительства ФРГ", - сказал Путин.

При этом российский лидер отметил, что уцелевшая нитка "Северного потока" находится под санкциями США и вопрос ее запуска напрямую связан с суверенитетом Германии и ее готовностью принимать самостоятельные решения в энергетической сфере.
"Извините, скажет (ФРГ – ред.) своим партнерам в Вашингтоне, но нам нужно... Без этого нам очень сложно. Мы переживаем очень тяжелые испытания. Они подрывают конкурентоспособность германской экономики, вредят всему Евросоюзу, потому что все-таки Германия — это локомотив всей европейской экономики. Нам нужна эта работающая система. Или договорятся по мирному, объяснив все", - сказал Путин.
Россия способна обеспечивать поставки газа по оставшейся нитке "Северного потока" в объеме 25–28 млрд кубометров ежегодно, добавил Путин.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, согласно материалам которого диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО.
Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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