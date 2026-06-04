https://crimea.ria.ru/20260604/khot-zavtra-rossiya-gotova-postavlyat-gaz-po-severnomu-potoku--1156609783.html

Хоть завтра: Россия готова поставлять газ по "Северному потоку"

Хоть завтра: Россия готова поставлять газ по "Северному потоку" - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Хоть завтра: Россия готова поставлять газ по "Северному потоку"

"Газпром" готов хоть завтра возобновить поставки газа по оставшейся нитке "Северного потока", однако этот процесс зависит в том числе и от решения немецкой... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T21:22

2026-06-04T21:22

2026-06-04T21:22

северный поток

владимир путин (политик)

россия

газ

газоснабжение

газопровод

европейский союз (ес)

европа

германия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. "Газпром" готов хоть завтра возобновить поставки газа по оставшейся нитке "Северного потока", однако этот процесс зависит в том числе и от решения немецкой стороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ."У нас есть действующий контракт между "Газпромом" и их партнером в федеративной республике (Германии - ред.). И контакты сохраняются… "Газпром" никогда не отказывал, и готов хоть завтра поставлять (газ - ред.)", - сказал Путин.По словам российского президента, технически запустить оставшуюся нитку газопровода несложно в кратчайшие сроки. Для этого достаточно соответствующего решения со стороны правительства Германии.При этом российский лидер отметил, что уцелевшая нитка "Северного потока" находится под санкциями США и вопрос ее запуска напрямую связан с суверенитетом Германии и ее готовностью принимать самостоятельные решения в энергетической сфере."Извините, скажет (ФРГ – ред.) своим партнерам в Вашингтоне, но нам нужно... Без этого нам очень сложно. Мы переживаем очень тяжелые испытания. Они подрывают конкурентоспособность германской экономики, вредят всему Евросоюзу, потому что все-таки Германия — это локомотив всей европейской экономики. Нам нужна эта работающая система. Или договорятся по мирному, объяснив все", - сказал Путин.Россия способна обеспечивать поставки газа по оставшейся нитке "Северного потока" в объеме 25–28 млрд кубометров ежегодно, добавил Путин.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, согласно материалам которого диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО.Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Европы нет замены "Турецкому потоку"ЕС обновил антирекорд по закачке газа в свои хранилищаАтака на "Турецкий поток" будет расцениваться как нападение на НАТО

https://crimea.ria.ru/20260304/opasnaya-igra-putin-o-planakh-kieva-po-podryvu-gazovodov-v-chernom-more-1153699794.html

россия

европа

германия

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток, владимир путин (политик), россия, газ, газоснабжение, газопровод, европейский союз (ес), европа, германия, сша, новости