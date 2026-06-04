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Какой сегодня праздник: 4 июня

Какой сегодня праздник: 4 июня - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Какой сегодня праздник: 4 июня

Сегодня во всем мире вспоминают невинных детей, погибших от военных действий, а также отмечают Международный день борьбы с кариесом. А еще 4 июня завершилось... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T00:00

2026-06-04T00:00

2026-06-04T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире вспоминают невинных детей, погибших от военных действий, а также отмечают Международный день борьбы с кариесом. А еще 4 июня завершилось строительство американского Белого дома и родилась Анджелина Джоли.Что празднуют в мире4 июня 1982 года израильская авиация совершила первый налет на Бейрут и ряд других населенных пунктов Ливана, во время которого погибло большое количество мирных жителей, среди которых были и дети. Этому трагическому событию посвящен Международный день невинных детей – жертв агрессии. Дата утверждена Генассамблеей ООН в тот же год, 19 августа.Также 4 июня мир отмечает Международный день борьбы с кариесом. Этот день учрежден по инициативе стоматологов и призван просвещать людей в вопросах гигиены полости рта. По статистике, у 95-98% взрослых людей зубы запломбированы после лечения кариеса.В России свой неофициальный праздник отмечают крановщики, или машинисты крана. Долго время сотрудников этой отрасли поздравляли в День строителя, однако активисты предложили установить отдельную праздничную дату и учредить 4 июня День машиниста крана.Знаменательные событияВ 1800 году в Вашингтоне завершилось строительство Белого дома. Первым обитателем официальной резиденции президента США стал второй президент страны Джон Адамс. Резиденцию спроектировал ирландский архитектор Джеймс Хобан в неоклассическом стиле. В 2007 году здание заняло второе место в списке "Любимая архитектура Америки", составленного Американским институтом архитекторов. Первое же место в рейтинге занял 103-этажный небоскреб Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке, построенный в стиле арт-деко.В 1917 в Колумбийском университете впервые вручили Пулитцеровскую премию, учрежденную согласно завещанию "отца новой журналистики" Джозефа Пулитцера. Первым лауреатом в номинации "За репортаж" стал американский журналист Герберт Байярд Своуп - за серию материалов в газете The New York World под названием "Изнутри Германской империи", опубликованных в октябре 1916 года.В 1922 году был основан советский и российский литературно-художественный иллюстрированный сатирический журнал "Крокодил". Сатира журнала не ограничивалась мелкими бытовыми темами – бюрократия, пьянство, стиляги – она также отражала центральные события внутренней и внешней политики советского времени. В меру, конечно. В 2000 году из-за недостаточного финансирования "Крокодил" перестал издаваться, в 2001 и в 2005 годах были робкие попытки восстановить издание. Но в 2008 году "Крокодил" закрылся окончательно.В 1956 году в Москве у Красных ворот открыли памятник Михаилу Лермонтову работы скульптора Исаака Бродского. Этот памятник – тот самый "мужик в пиджаке", о котором шла речь в известном советском фильме "Джентльмены удачи".Кто родилсяВ 1810 году родился граф и генерал Александр Баранцов. Он был начальником Главного артиллерийского управления. События Крымской войны 1853-1856 годов и поход в Турцию 1877-1878 годов указали на желательность многих реформ в артиллерийском деле, что в конечном итоге и сделал генерал Баранцов. Он успел три раза перевооружить артиллерию, дать пехоте несколько систем оружия, а также модернизировать другие отрасли артиллерийского дела.Также 4 июня родились советская и российская актриса кино и дубляжа Элеонора Прохницкая, русский писатель Дмитрий Галковский, российский гандболист Игорь Лавров и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, история, в мире, новости, россия, общество