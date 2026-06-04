https://crimea.ria.ru/20260604/kakie-znachimye-zakony-prinyala-gosduma-v-mae-1156589111.html

Какие значимые законы приняла Госдума в мае

Какие значимые законы приняла Госдума в мае - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Какие значимые законы приняла Госдума в мае

В конце мая Государственная Дума Российской Федерации приняла несколько значимых законов: об аресте имущества граждан, совершивших правонарушение против... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T22:16

2026-06-04T22:16

2026-06-04T22:16

государственная дума рф

закон и право

новости крыма

мнения

леонид ивлев

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111121/65/1111216537_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_a00d1682d3c93edaa2e6fda42df52268.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В конце мая Государственная Дума Российской Федерации приняла несколько значимых законов: об аресте имущества граждан, совершивших правонарушение против интересов России за рубежом, а также о списании долгов по кредитам участников СВО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат ГД РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев."Иноагенты, которые уехали из России, продолжают вредить нашей стране. Госдума последовательно пытается им внушить мысль о неправильности их действий. Поначалу был принят закон, который ограничил получение ими гонораров. Тем более средства из этих гонораров отправлялись для вооруженных сил Украины. В этот раз принят закон об обращении в собственность государства имущества этих людей, находящихся на территории Российской Федерации. Это коттеджи, дворцы, у кого-то предприятия, заводы и прочее", - рассказал гость эфира.Он обратил внимание, что данная процедура исключительно правоохранительная и судебная."Генеральная прокуратура обращается в суд с просьбой обратить в доход государства имущество такого-то гражданина. И при этом прикладывается аргументация - столько-то он перечислил ВСУ, столько-то ГУРу, столько-то он оплатил бомб и ракет, беспилотников, которые летят на Российскую Федерацию. Решение принимает суд о конфискации имущества и об обращении его в доход государства. Сумма имущества не ограничена. И это все отдается на решение суда", - пояснил депутат ГД.Данный закон, по его информации, вступает в силу с 1 октября этого года, предоставляя время для процедур согласования и осмысления своего поведения этими гражданам. Обратной силы закон не имеет, подчеркнул спикер.Также в мае был принят очередной закон по списанию долгов по кредитам участников СВО, добавил Ивлев."Если человек находится в окопе или на боевом дежурстве в зенитно-ракетном комплексе, не всегда получается выплатить свой кредит, образуются долги. Конечно же, в очередной раз принято решение о списании этих долгов, если сумма достигает порядка 9 миллионов. Это все обнуляется", - пояснил он.Депутат обозначил, что с точки зрения социальных гарантий и помощи участникам СВО всего принято уже 169 законов."И эту работу мы и дальше будем продолжать, потому что это - герои, защитники нашей страны, они выполняют важную конституционную функцию", - заключил гость студии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иноагентов в России лишили налоговых льготВ России для иноагентов хотят ввести уголовную ответственностьКак будут списывать долги по кредитам участникам СВО и их семьям

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, закон и право, новости крыма, мнения, леонид ивлев