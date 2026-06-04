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Какие города Крыма выбирают россияне для отдыха в этом году - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Какие города Крыма выбирают россияне для отдыха в этом году
Какие города Крыма выбирают россияне для отдыха в этом году - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Какие города Крыма выбирают россияне для отдыха в этом году
Самыми популярными городами Крыма для летнего отдыха стали Ялта, Евпатория и Севастополь, также в пятерку вошли Алушта и Феодосия. Такую статистику РИА Новости... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T18:59
2026-06-04T18:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Самыми популярными городами Крыма для летнего отдыха стали Ялта, Евпатория и Севастополь, также в пятерку вошли Алушта и Феодосия. Такую статистику РИА Новости Крым привел руководитель по развитию сервисов для арендодателей сервиса Авито Путешествия Рауль Салахов.По его данным, средняя стоимость аренды жилья в Ялте составляет 8,1 тысяч рублей в сутки, в Евпатории – 5,3 тысяч рублей, в Севастополе – 4,9 тысяч.В пятерку самых популярных крымских направлений также вошли Алушта со средним чеком на аренду в 6,8 тысяч рублей и Феодосия – 4,7 тысячи.При этом в сегменте загородного жилья лидером стала Евпатория, где за аренду дома просят в среднем 7,1 тысяч рублей в сутки, также Судак – 8,1 тыс, Ялта – 13,7, Севастополь – 8,1 и Феодосия 6,7 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые локации: где отдохнуть и что посмотреть в Крыму?Лето в Крыму: эксперты сделали прогноз на сезон-2026Бронировать осень надо сейчас: что будет с ценами на отдых в Крыму
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96
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авито, крым, новости крыма, евпатория, ялта, отдых в крыму, внутренний туризм, туризм в крыму
Какие города Крыма выбирают россияне для отдыха в этом году

Ялта и Евпатория возглавили рейтинг самых популярных курортов Крыма– исследование

18:59 04.06.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Самыми популярными городами Крыма для летнего отдыха стали Ялта, Евпатория и Севастополь, также в пятерку вошли Алушта и Феодосия. Такую статистику РИА Новости Крым привел руководитель по развитию сервисов для арендодателей сервиса Авито Путешествия Рауль Салахов.
"Самыми популярными городами на летний сезон 2026 года стали Ялта, Евпатория и Севастополь", - обозначил Салахов первую тройку лидеров.
По его данным, средняя стоимость аренды жилья в Ялте составляет 8,1 тысяч рублей в сутки, в Евпатории – 5,3 тысяч рублей, в Севастополе – 4,9 тысяч.
В пятерку самых популярных крымских направлений также вошли Алушта со средним чеком на аренду в 6,8 тысяч рублей и Феодосия – 4,7 тысячи.
При этом в сегменте загородного жилья лидером стала Евпатория, где за аренду дома просят в среднем 7,1 тысяч рублей в сутки, также Судак – 8,1 тыс, Ялта – 13,7, Севастополь – 8,1 и Феодосия 6,7 тысяч рублей.
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