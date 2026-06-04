https://crimea.ria.ru/20260604/kakie-goroda-kryma-vybirayut-rossiyane-dlya-otdykha-v-etom-godu-1156583586.html

Какие города Крыма выбирают россияне для отдыха в этом году

Какие города Крыма выбирают россияне для отдыха в этом году - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Какие города Крыма выбирают россияне для отдыха в этом году

Самыми популярными городами Крыма для летнего отдыха стали Ялта, Евпатория и Севастополь, также в пятерку вошли Алушта и Феодосия. Такую статистику РИА Новости... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T18:59

2026-06-04T18:59

2026-06-04T18:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Самыми популярными городами Крыма для летнего отдыха стали Ялта, Евпатория и Севастополь, также в пятерку вошли Алушта и Феодосия. Такую статистику РИА Новости Крым привел руководитель по развитию сервисов для арендодателей сервиса Авито Путешествия Рауль Салахов.По его данным, средняя стоимость аренды жилья в Ялте составляет 8,1 тысяч рублей в сутки, в Евпатории – 5,3 тысяч рублей, в Севастополе – 4,9 тысяч.В пятерку самых популярных крымских направлений также вошли Алушта со средним чеком на аренду в 6,8 тысяч рублей и Феодосия – 4,7 тысячи.При этом в сегменте загородного жилья лидером стала Евпатория, где за аренду дома просят в среднем 7,1 тысяч рублей в сутки, также Судак – 8,1 тыс, Ялта – 13,7, Севастополь – 8,1 и Феодосия 6,7 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые локации: где отдохнуть и что посмотреть в Крыму?Лето в Крыму: эксперты сделали прогноз на сезон-2026Бронировать осень надо сейчас: что будет с ценами на отдых в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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