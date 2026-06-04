https://crimea.ria.ru/20260604/izbavitsya-ot-ocheredey-za-benzinom-v-sevastopole-prorabatyvayut-mekhanizm-1156607441.html

Избавиться от очередей за бензином: в Севастополе прорабатывают механизм

Избавиться от очередей за бензином: в Севастополе прорабатывают механизм - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Избавиться от очередей за бензином: в Севастополе прорабатывают механизм

В Севастополе рассматривают возможность формировать очереди за бензином через Госуслуги или иной специально созданный сервис, чтобы каждый житель имел... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T19:33

2026-06-04T19:33

2026-06-04T19:33

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бензин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе рассматривают возможность формировать очереди за бензином через Госуслуги или иной специально созданный сервис, чтобы каждый житель имел гарантированную возможность заправиться топливом в определенный срок. Об этом в прямом эфире на правительственном телеканале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор ранее сообщал, что по его поручению департамент цифрового развития вместе с IT-специалистами оперативно разрабатывает систему учета и продажи топлива на городских АЗС, чтобы упорядочить и систематизировать доступ для всех жителей и снизить ажиотаж.По его словам, сейчас специалисты изучают предложения, поступающие от людей, и исследуют возможность программных продуктов, которые могли бы упорядочить систему распределения бензина.По его словам, сейчас такую программу уже отрабатывают."Думаю, что завтра окончательно мы все поймем, здесь тоже, ну, надо сделать, чтобы это эффективно работало и действительно послужило тем целям, которые мы перед собой ставим, а не запутало еще больше систему, вызвало еще большее раздражение", – заключил он.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.В четверг, 4 июня, Развожаев сообщил, что в течение дня в Севастополе не будет свободной продажи топлива на АЗС "ТЭС".Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прекратили продажу бензина за наличный расчетВласти Севастополя переходят на дистант из-за дефицита топливаВодители штурмуют АЗС Севастополя: полиция просит не нарушать ПДД

https://crimea.ria.ru/20260604/300-rubley-za-litr-benzina-v-sevastopole-politsiya-zaderzhali-spekulyanta-1156603601.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, бензин, топливо, топливо в крыму, новости севастополя, азс, общество, крым