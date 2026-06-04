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Избавиться от очередей за бензином: в Севастополе прорабатывают механизм - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Избавиться от очередей за бензином: в Севастополе прорабатывают механизм
Избавиться от очередей за бензином: в Севастополе прорабатывают механизм - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Избавиться от очередей за бензином: в Севастополе прорабатывают механизм
В Севастополе рассматривают возможность формировать очереди за бензином через Госуслуги или иной специально созданный сервис, чтобы каждый житель имел... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T19:33
2026-06-04T19:33
севастополь
михаил развожаев
бензин
топливо
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе рассматривают возможность формировать очереди за бензином через Госуслуги или иной специально созданный сервис, чтобы каждый житель имел гарантированную возможность заправиться топливом в определенный срок. Об этом в прямом эфире на правительственном телеканале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор ранее сообщал, что по его поручению департамент цифрового развития вместе с IT-специалистами оперативно разрабатывает систему учета и продажи топлива на городских АЗС, чтобы упорядочить и систематизировать доступ для всех жителей и снизить ажиотаж.По его словам, сейчас специалисты изучают предложения, поступающие от людей, и исследуют возможность программных продуктов, которые могли бы упорядочить систему распределения бензина.По его словам, сейчас такую программу уже отрабатывают."Думаю, что завтра окончательно мы все поймем, здесь тоже, ну, надо сделать, чтобы это эффективно работало и действительно послужило тем целям, которые мы перед собой ставим, а не запутало еще больше систему, вызвало еще большее раздражение", – заключил он.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.В четверг, 4 июня, Развожаев сообщил, что в течение дня в Севастополе не будет свободной продажи топлива на АЗС "ТЭС".Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прекратили продажу бензина за наличный расчетВласти Севастополя переходят на дистант из-за дефицита топливаВодители штурмуют АЗС Севастополя: полиция просит не нарушать ПДД
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севастополь, михаил развожаев, бензин, топливо, топливо в крыму, новости севастополя, азс, общество, крым
Избавиться от очередей за бензином: в Севастополе прорабатывают механизм

Очередь за бензином в Севастополе сформируют на Госуслугах или в спецсервисе - Развожаев

19:33 04.06.2026
 
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Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе рассматривают возможность формировать очереди за бензином через Госуслуги или иной специально созданный сервис, чтобы каждый житель имел гарантированную возможность заправиться топливом в определенный срок. Об этом в прямом эфире на правительственном телеканале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Губернатор ранее сообщал, что по его поручению департамент цифрового развития вместе с IT-специалистами оперативно разрабатывает систему учета и продажи топлива на городских АЗС, чтобы упорядочить и систематизировать доступ для всех жителей и снизить ажиотаж.
По его словам, сейчас специалисты изучают предложения, поступающие от людей, и исследуют возможность программных продуктов, которые могли бы упорядочить систему распределения бензина.
"Или через Госуслуги, или через какой-то специальный сервис, когда человек точно понимает, что у него раз в два или в три дня генерируется право заправиться гарантированно бензином. И дальше, через какое-то время наступает очередь другого и так далее. Это уменьшит очереди на заправках и обеспечит каждому равную возможность получить какой-то объем из имеющегося", – сказал Развожаев.
По его словам, сейчас такую программу уже отрабатывают.
"Думаю, что завтра окончательно мы все поймем, здесь тоже, ну, надо сделать, чтобы это эффективно работало и действительно послужило тем целям, которые мы перед собой ставим, а не запутало еще больше систему, вызвало еще большее раздражение", – заключил он.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.
В четверг, 4 июня, Развожаев сообщил, что в течение дня в Севастополе не будет свободной продажи топлива на АЗС "ТЭС".
Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.
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