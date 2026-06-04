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И грянет шторм: облака плазмы несут к Земле мощную магнитную бурю
И грянет шторм: облака плазмы несут к Земле мощную магнитную бурю - РИА Новости Крым, 04.06.2026
И грянет шторм: облака плазмы несут к Земле мощную магнитную бурю
На Землю идет мощная и затяжная магнитная буря из-за серии сильных вспышек на Солнце. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. На Землю идет мощная и затяжная магнитная буря из-за серии сильных вспышек на Солнце. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).По расчетам Лаборатории, более поздние выбросы солнечного вещества по пути к Земле должны догнать выброшенные ранее плазменные облака и образовать единую структуру размером около 200 миллионов километров. При таких размерах и направлении движения выброшенного газового облака возможность избежать встречи с ним практически отсутствует.При этом подчеркивается, что буря уровня G3 относится к сильной, но не рекордной категории. В этом году такая буря уже происходила – это случилось 21 марта. А с 19 по 21 января наблюдалась магнитная буря еще более высокого уровня - G4.Отмечается также исключительно высокая вероятность полярных сияний, но увидеть их из северного полушария Земли почти наверняка не удастся. Основные фотографии и видео ожидаются из южного полушария – Австралии, Южной Америки и с антарктических полярных станций.Накануне на Солнце произошли три подряд вспышки уровня близкого к X, в частности так называемый черный взрыв, разметавший в короне светила облако нейтрального водорода. Прогнозировалось, что часть этого облака придет к Земле, частично проникнет в атмосферу, остынет, осядет в горных породах, океанах, будет поглощена растениями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце начнется мертвый сезонУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуРоссийские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики
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магнитные бури, космос, солнце, институт солнечно-земной физики, земля, метеозависимость, новости
И грянет шторм: облака плазмы несут к Земле мощную магнитную бурю
На Землю идет мощная и затяжная магнитная буря – ученые
09:45 04.06.2026 (обновлено: 10:12 04.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. На Землю идет мощная и затяжная магнитная буря из-за серии сильных вспышек на Солнце. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
"Начало сильной и продолжительной магнитной бури категории G3 ожидается уже сегодня вечером по московскому времени в результате прихода к Земле сразу нескольких облаков плазмы, выброшенных вчера Солнцем в направлении Земли после серии сильных вспышек", – проинформировали ученые.
По расчетам Лаборатории, более поздние выбросы солнечного вещества по пути к Земле должны догнать выброшенные ранее плазменные облака и образовать единую структуру размером около 200 миллионов километров. При таких размерах и направлении движения выброшенного газового облака возможность избежать встречи с ним практически отсутствует.
При этом подчеркивается, что буря уровня G3 относится к сильной, но не рекордной категории. В этом году такая буря уже происходила – это случилось 21 марта. А с 19 по 21 января наблюдалась магнитная буря еще более высокого уровня - G4.
"Ожидающееся событие, таким образом, может стать вторым или третьим по силе в текущем году. Буря высшего пятого уровня последний раз наблюдалась два года назад, в мае 2024. Она стала самой сильной за 20 лет", – уточняется в сообщении.
Отмечается также исключительно высокая вероятность полярных сияний, но увидеть их из северного полушария Земли почти наверняка не удастся. Основные фотографии и видео ожидаются из южного полушария – Австралии, Южной Америки и с антарктических полярных станций.
Накануне на Солнце произошли три подряд вспышки уровня близкого к X,
в частности так называемый черный взрыв, разметавший в короне светила облако нейтрального водорода. Прогнозировалось, что часть этого облака придет к Земле, частично проникнет в атмосферу, остынет, осядет в горных породах, океанах, будет поглощена растениями.
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