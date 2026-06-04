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Есть только два сценария окончания конфликта вокруг Ирана – мнение

Есть только два сценария окончания конфликта вокруг Ирана – мнение - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Есть только два сценария окончания конфликта вокруг Ирана – мнение

Конфликт на Ближнем Востоке может завершиться по двум сценариям: на условиях Ирана по договоренности с США или по итогам кровавой наземной операции по... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T06:10

2026-06-04T06:10

2026-06-04T06:10

мнения

игорь шатров

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обострение между ираном и сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Конфликт на Ближнем Востоке может завершиться по двум сценариям: на условиях Ирана по договоренности с США или по итогам кровавой наземной операции по инициативе американцев, но это будет Пиррова победа с огромными жертвами, и Вашингтон вряд ли на такое пойдет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.По словам Шатрова, Иран успел показать противникам, соседям по региону и всему миру, что не намерен идти на уступки в стратегически важных для себя принципиальных вопросах, поэтому если к его условиям США не прислушаются, то все начнется сначала.Иран уже заявил, что кроме Ормузского пролива собирается контролировать еще и Баб-эль-Мандебский, то есть зона его влияния на международные экономические связи и логистику будет расширяться, что очень тревожно для всей мировой экономики и, разумеется, не будет устраивать США еще больше, чем прежде, добавил он."Поэтому придется Трампу... договариваться напрямую с Ираном. Не получится спрятаться ни за Китаем, ни за кем другим", – заметил Шатров.Эксперт убежден: мнение о том, что лидер Китая Си Цзиньпин после встречи с Трампом может пойти на разрыв экономических связей с Ираном на предложенных ему выгодных для Поднебесной условиях, ошибочно."Си Цзиньпин, как и Россия, никогда не поставит на вид Ирану. Я могу ручаться за это. Да, нас и Китай не устраивает эта история с проливами. Но мы не позволим, чтобы против наших правил влияли на страну, которая отстаивает свои национальные интересы, действует не в интересах третьих стран. И что мы скажем: "Иран, давай согласись с американцами" – никогда такого не будет. И Си Цзиньпин не будет в эту историю вмешиваться", – считает политолог.По его мнению, возможен и еще один сценарий развития ситуации вокруг Ирана, но на него вряд ли Вашингтон согласится: слишком велики риски, что рейтинги Трампа, и без того уверенно падающие, рухнут стремительно, поскольку это будет Пиррова победа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация плачевная: как война в Иране влияет на экономику США У России и Китая будут особые условия прохода через Ормузский пролив Зеленский начал новую войну

иран

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, игорь шатров, политика, новости, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша