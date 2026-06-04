https://crimea.ria.ru/20260604/eks-glavu-minoborony-britanii-budut-sudit-za-prizyvy-razrushit-krymskiy-most-1156598313.html

Экс-главу Минобороны Британии будут судить за призывы разрушить Крымский мост

Экс-главу Минобороны Британии будут судить за призывы разрушить Крымский мост - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Экс-главу Минобороны Британии будут судить за призывы разрушить Крымский мост

Российский суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса за его призывы передать Киеву ракеты для ударов по Крымскому... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T15:58

2026-06-04T15:58

2026-06-04T15:58

великобритания

новости

крым

крымский мост

генпрокуратура россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Российский суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса за его призывы передать Киеву ракеты для ударов по Крымскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.В сентябре 2025 года Уоллес, находясь Польше на Варшавском форуме по безопасности, "сделал публичное заявление, доступное неограниченному кругу лиц".Данное заявление было размещено на видеохостинге, в мессенджерах и на страницах информационных ресурсов в интернете.Обвинительное заключение в отношении экс-министра обороны Британии утверждено и направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.Российские правоохранители ранее объявили Уоллеса в международный розыск. Суд заочно избрал ему мера пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крымского моста: в ФСБ рассказали о мерах защиты объектаЗеленский приказал ударить по Крымскому мосту к 9 мая - реакция РоссииКак защищают Крымский мост: Бортников рассказал о новых средствах

великобритания

крым

крымский мост

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, новости, крым, крымский мост, генпрокуратура россии