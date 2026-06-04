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Экс-главу Минобороны Британии будут судить за призывы разрушить Крымский мост - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Экс-главу Минобороны Британии будут судить за призывы разрушить Крымский мост
Экс-главу Минобороны Британии будут судить за призывы разрушить Крымский мост - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Экс-главу Минобороны Британии будут судить за призывы разрушить Крымский мост
Российский суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса за его призывы передать Киеву ракеты для ударов по Крымскому... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T15:58
2026-06-04T15:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Российский суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса за его призывы передать Киеву ракеты для ударов по Крымскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.В сентябре 2025 года Уоллес, находясь Польше на Варшавском форуме по безопасности, "сделал публичное заявление, доступное неограниченному кругу лиц".Данное заявление было размещено на видеохостинге, в мессенджерах и на страницах информационных ресурсов в интернете.Обвинительное заключение в отношении экс-министра обороны Британии утверждено и направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.Российские правоохранители ранее объявили Уоллеса в международный розыск. Суд заочно избрал ему мера пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крымского моста: в ФСБ рассказали о мерах защиты объектаЗеленский приказал ударить по Крымскому мосту к 9 мая - реакция РоссииКак защищают Крымский мост: Бортников рассказал о новых средствах
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великобритания, новости, крым, крымский мост, генпрокуратура россии
Экс-главу Минобороны Британии будут судить за призывы разрушить Крымский мост

Экс-министра обороны Британии Уоллеса будут судить в РФ за призывы разрушить Крымский мост

15:58 04.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Российский суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса за его призывы передать Киеву ракеты для ударов по Крымскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
В сентябре 2025 года Уоллес, находясь Польше на Варшавском форуме по безопасности, "сделал публичное заявление, доступное неограниченному кругу лиц".

"Данное заявление содержало призывы к осуществлению террористической деятельности, в том числе путем предоставления Украине дальнобойного ракетного вооружения для обеспечения возможности нанесения ударов по Крымскому мосту с целью создания непригодных условий для проживания мирного населения на территории Крыма Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе.

Данное заявление было размещено на видеохостинге, в мессенджерах и на страницах информационных ресурсов в интернете.
Обвинительное заключение в отношении экс-министра обороны Британии утверждено и направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Российские правоохранители ранее объявили Уоллеса в международный розыск. Суд заочно избрал ему мера пресечения в виде заключения под стражу.
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