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Двое подростков спасли маму и маленьких детей на пожаре
Двое подростков спасли маму и маленьких детей на пожаре - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Двое подростков спасли маму и маленьких детей на пожаре
Двое подростков спасли женщину с детьми шести месяцев и двух лет на пожаре в частном доме в городе Ужур Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T09:20
2026-06-04T09:20
2026-06-04T09:20
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Двое подростков спасли женщину с детьми шести месяцев и двух лет на пожаре в частном доме в городе Ужур Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.По данным пресс-службы, 2 июня в одном из домовладений загорелась веранда. Огонь и дым заметили соседи. А в это время в комнате спали мама и двое ее малышей.Сама женщина смогла выбраться из задымленного дома через окно не сразу. Когда ей все-таки это удалось сделать, подъехали пожарные расчеты.Площадь пожара составила 84 квадратных метров. Ликвидировали огонь две единицы техники и восемь человек личного состава. Предварительно возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки, произошедшего в связи с одновременной работой стиральной машины и светильника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Принес 30 ведер воды: в Симферополе школьник спас от огня многоэтажку11-летний мальчик спас утопающего пенсионера в ФеодосииЮный крымчанин спас маму и помог задержать опасного преступника
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, красноярский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар
Двое подростков спасли маму и маленьких детей на пожаре
Двое подростков спасли маму и маленьких детей на пожаре в Красноярском крае
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Двое подростков спасли женщину с детьми шести месяцев и двух лет на пожаре в частном доме в городе Ужур Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
По данным пресс-службы, 2 июня в одном из домовладений загорелась веранда. Огонь и дым заметили соседи. А в это время в комнате спали мама и двое ее малышей.
"Пока очевидцы вызывали пожарную охрану, два подростка 12 и 14 лет, не задумываясь, бросились спасать людей. Веранда была уже вся в огне. Ребята оббежали вокруг дома и стали барабанить в окно. В это время молодая мама, которая проснулась от стука, изнутри разбила окно и передала подросткам 6-месячного ребенка, потом старшего 2-летнего мальчика", – сказано в сообщении.
Сама женщина смогла выбраться из задымленного дома через окно не сразу. Когда ей все-таки это удалось сделать, подъехали пожарные расчеты.
Площадь пожара составила 84 квадратных метров. Ликвидировали огонь две единицы техники и восемь человек личного состава. Предварительно возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки, произошедшего в связи с одновременной работой стиральной машины и светильника.
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