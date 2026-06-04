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Двое подростков спасли маму и маленьких детей на пожаре

Двое подростков спасли маму и маленьких детей на пожаре - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Двое подростков спасли маму и маленьких детей на пожаре

Двое подростков спасли женщину с детьми шести месяцев и двух лет на пожаре в частном доме в городе Ужур Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T09:20

2026-06-04T09:20

2026-06-04T09:20

новости

красноярский край

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Двое подростков спасли женщину с детьми шести месяцев и двух лет на пожаре в частном доме в городе Ужур Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.По данным пресс-службы, 2 июня в одном из домовладений загорелась веранда. Огонь и дым заметили соседи. А в это время в комнате спали мама и двое ее малышей.Сама женщина смогла выбраться из задымленного дома через окно не сразу. Когда ей все-таки это удалось сделать, подъехали пожарные расчеты.Площадь пожара составила 84 квадратных метров. Ликвидировали огонь две единицы техники и восемь человек личного состава. Предварительно возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки, произошедшего в связи с одновременной работой стиральной машины и светильника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Принес 30 ведер воды: в Симферополе школьник спас от огня многоэтажку11-летний мальчик спас утопающего пенсионера в ФеодосииЮный крымчанин спас маму и помог задержать опасного преступника

красноярский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, красноярский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар