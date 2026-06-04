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Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено: в пути задерживаются 12 составов
Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено: в пути задерживаются 12 составов - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено: в пути задерживаются 12 составов
Двенадцать поездов "Таврия", следующих в Крым и на материковую часть страны, задерживаются в пути после приостановки движения на Крымском мосту в ночь на... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T10:47
2026-06-04T10:47
2026-06-04T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Двенадцать поездов "Таврия", следующих в Крым и на материковую часть страны, задерживаются в пути после приостановки движения на Крымском мосту в ночь на четверг. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Крымский мост был перекрыт в четверг около трех часов ночи в целях безопасности. С вечера среды в Крыму была объявлена беспилотная опасность. Движение по транспортному переходу было возобновлено около десяти часов утра.По состоянию на 10:00 в пути задерживаются семь поездов в Крым:Из Крыма с задержкой идут пять поездов:Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой. Время задержки в пути может измениться, добавили в пресс-службе перевозчика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму частично возобновили курсирование электричек ВСУ атаковали поезд в Крыму – один человек погиб и трое раненыУдар ВСУ по Симферополю – организована горячая линия для пострадавших
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поезд, поезд "таврия", крым, гранд сервис экспресс, железные дороги крыма, новости крыма
Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено: в пути задерживаются 12 составов
12 поездов "Таврия" задерживаются после 7-часового перекрытия Крымского моста
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Двенадцать поездов "Таврия", следующих в Крым и на материковую часть страны, задерживаются в пути после приостановки движения на Крымском мосту в ночь на четверг. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
Крымский мост был перекрыт в четверг около трех часов ночи в целях безопасности. С вечера среды в Крыму была объявлена беспилотная опасность. Движение по транспортному переходу было возобновлено около десяти часов утра.
По состоянию на 10:00 в пути задерживаются семь поездов в Крым:
—№025 Минеральные Воды - Симферополь отправлением 3 июня - на 6 часов;
—№092 Москва - Севастополь отправлением 2 июня - на 6 часов;
—№463 Москва - Феодосия отправлением 2 июня - на 7 часов;
—№028 Москва- Симферополь отправлением 3 июня - на 4,5 часа;
—№179 Санкт-Петербург - Евпатория отправлением 2 июня - на 4,5 часа;
—№474 Смоленск - Симферополь отправлением 2 июня - на 2 часа;
—№097 Москва - Симферополь отправлением 3 июня - на 2 часа;
Из Крыма с задержкой идут пять поездов:
—№078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 3 июня - на 7 часов;
—№174 Евпатория – Москва, отправлением 3 июня - на 6 часов;
—№092 Симферополь – Москва, отправлением 3 июня - на 7,5 часов;
—№098 Симферополь - Москва отправлением 4 июня - на 7,5 часов;
—№076 Симферополь - Омск отправлением 4 июня - на 7,5 часов.
Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой. Время задержки в пути может измениться, добавили в пресс-службе перевозчика.
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