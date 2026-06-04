https://crimea.ria.ru/20260604/dvizhenie-poezdov-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-v-puti-zaderzhivayutsya-12-sostavov-1156583276.html

Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено: в пути задерживаются 12 составов

Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено: в пути задерживаются 12 составов - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено: в пути задерживаются 12 составов

Двенадцать поездов "Таврия", следующих в Крым и на материковую часть страны, задерживаются в пути после приостановки движения на Крымском мосту в ночь на... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T10:47

2026-06-04T10:47

2026-06-04T10:47

поезд

поезд "таврия"

крым

гранд сервис экспресс

железные дороги крыма

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Двенадцать поездов "Таврия", следующих в Крым и на материковую часть страны, задерживаются в пути после приостановки движения на Крымском мосту в ночь на четверг. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Крымский мост был перекрыт в четверг около трех часов ночи в целях безопасности. С вечера среды в Крыму была объявлена беспилотная опасность. Движение по транспортному переходу было возобновлено около десяти часов утра.По состоянию на 10:00 в пути задерживаются семь поездов в Крым:Из Крыма с задержкой идут пять поездов:Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой. Время задержки в пути может измениться, добавили в пресс-службе перевозчика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму частично возобновили курсирование электричек ВСУ атаковали поезд в Крыму – один человек погиб и трое раненыУдар ВСУ по Симферополю – организована горячая линия для пострадавших

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, поезд "таврия", крым, гранд сервис экспресс, железные дороги крыма, новости крыма