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Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено: в пути задерживаются 12 составов - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено: в пути задерживаются 12 составов
Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено: в пути задерживаются 12 составов - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено: в пути задерживаются 12 составов
Двенадцать поездов "Таврия", следующих в Крым и на материковую часть страны, задерживаются в пути после приостановки движения на Крымском мосту в ночь на... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T10:47
2026-06-04T10:47
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поезд "таврия"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Двенадцать поездов "Таврия", следующих в Крым и на материковую часть страны, задерживаются в пути после приостановки движения на Крымском мосту в ночь на четверг. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Крымский мост был перекрыт в четверг около трех часов ночи в целях безопасности. С вечера среды в Крыму была объявлена беспилотная опасность. Движение по транспортному переходу было возобновлено около десяти часов утра.По состоянию на 10:00 в пути задерживаются семь поездов в Крым:Из Крыма с задержкой идут пять поездов:Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой. Время задержки в пути может измениться, добавили в пресс-службе перевозчика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму частично возобновили курсирование электричек ВСУ атаковали поезд в Крыму – один человек погиб и трое раненыУдар ВСУ по Симферополю – организована горячая линия для пострадавших
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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поезд, поезд "таврия", крым, гранд сервис экспресс, железные дороги крыма, новости крыма
Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено: в пути задерживаются 12 составов

12 поездов "Таврия" задерживаются после 7-часового перекрытия Крымского моста

10:47 04.06.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия" в Крыму
Поезд Таврия в Крыму
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Двенадцать поездов "Таврия", следующих в Крым и на материковую часть страны, задерживаются в пути после приостановки движения на Крымском мосту в ночь на четверг. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
Крымский мост был перекрыт в четверг около трех часов ночи в целях безопасности. С вечера среды в Крыму была объявлена беспилотная опасность. Движение по транспортному переходу было возобновлено около десяти часов утра.
По состоянию на 10:00 в пути задерживаются семь поездов в Крым:
  • №025 Минеральные Воды - Симферополь отправлением 3 июня - на 6 часов;
  • №092 Москва - Севастополь отправлением 2 июня - на 6 часов;
  • №463 Москва - Феодосия отправлением 2 июня - на 7 часов;
  • №028 Москва- Симферополь отправлением 3 июня - на 4,5 часа;
  • №179 Санкт-Петербург - Евпатория отправлением 2 июня - на 4,5 часа;
  • №474 Смоленск - Симферополь отправлением 2 июня - на 2 часа;
  • №097 Москва - Симферополь отправлением 3 июня - на 2 часа;
Из Крыма с задержкой идут пять поездов:
  • №078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 3 июня - на 7 часов;
  • №174 Евпатория – Москва, отправлением 3 июня - на 6 часов;
  • №092 Симферополь – Москва, отправлением 3 июня - на 7,5 часов;
  • №098 Симферополь - Москва отправлением 4 июня - на 7,5 часов;
  • №076 Симферополь - Омск отправлением 4 июня - на 7,5 часов.
Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой. Время задержки в пути может измениться, добавили в пресс-службе перевозчика.
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ПоездПоезд "Таврия"КрымГранд Сервис ЭкспрессЖелезные дороги КрымаНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
10:47Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено: в пути задерживаются 12 составов
10:42В Крыму трое туристок застряли в горах
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10:25В Крыму частично возобновили курсирование электричек
10:20В Минстрое назвали срок окончания реставрации дачи Стамболи в Феодосии
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