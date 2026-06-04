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Поезда "Таврия" отправятся из Крыма с опозданием
Поезда "Таврия" отправятся из Крыма с опозданием - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Поезда "Таврия" отправятся из Крыма с опозданием
Ряд поездов "Таврия" 4 и 5 июня будут оправляться из Крыма с задержками. Об этом сообщает пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T15:47
2026-06-04T15:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Ряд поездов "Таврия" 4 и 5 июня будут оправляться из Крыма с задержками. Об этом сообщает пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".Крымский мост был перекрыт в четверг около трех часов ночи в целях безопасности. Движение по транспортному переходу было возобновлено около десяти часов утра. Также утром в четверг 13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении приостанавливали движение из-за авиационной беспилотной опасности.Поезд №316 Симферополь - Адлер отправится с начальной станции не ранее 16.00, а состав №028 Симферополь - Москва – не ранее 19.30.Кроме того, ряд поездов отправлением 4 июня отправятся 5 июня:Поезд №180 Евпатория – Санкт-Петербург по указанию владельца инфраструктуры отправлением 4 июня отменен.По графику отправятся составы:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали поезд в Крыму – один человек погиб и трое раненыВ Крыму частично возобновили курсирование электричекВСУ атаковали следующий из Луганска поезд
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Поезда "Таврия" отправятся из Крыма с опозданием
Из Крыма поезда "Таврия" отправятся с опозданием – перевозчик
15:47 04.06.2026 (обновлено: 15:48 04.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Ряд поездов "Таврия" 4 и 5 июня будут оправляться из Крыма с задержками. Об этом сообщает пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".
Крымский мост был перекрыт в четверг около трех часов ночи в целях безопасности. Движение по транспортному переходу было возобновлено около десяти часов утра. Также утром в четверг 13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении приостанавливали движение из-за авиационной беспилотной опасности.
"По указанию компетентных органов, сегодня в Крыму до 10.00 было приостановлено движение поездов. В связи с этим 4 и 5 июня прогнозируется задержка отправления поездов "Таврия", - говорится в сообщении.
Поезд №316 Симферополь - Адлер отправится с начальной станции не ранее 16.00, а состав №028 Симферополь - Москва – не ранее 19.30.
Кроме того, ряд поездов отправлением 4 июня отправятся 5 июня:
—№092 Севастополь – Москва отправится с начальной станции не ранее 6:00;
—№ 098 Симферополь – Москва отправится с начальной станции не ранее 6:30.
Поезд №180 Евпатория – Санкт-Петербург по указанию владельца инфраструктуры отправлением 4 июня отменен.
По графику отправятся составы:
—№008 Севастополь – Санкт-Петербург отправится с начальной станции 17.10;
—№068 Симферополь - Москва отправится с начальной станции не ранее 19.50;
—№026 Симферополь – Минеральные Воды отправится с начальной станции не ранее 20:30.
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