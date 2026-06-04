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Поезда "Таврия" отправятся из Крыма с опозданием

Поезда "Таврия" отправятся из Крыма с опозданием - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Поезда "Таврия" отправятся из Крыма с опозданием

Ряд поездов "Таврия" 4 и 5 июня будут оправляться из Крыма с задержками. Об этом сообщает пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T15:47

2026-06-04T15:47

2026-06-04T15:48

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поезд "таврия"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Ряд поездов "Таврия" 4 и 5 июня будут оправляться из Крыма с задержками. Об этом сообщает пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".Крымский мост был перекрыт в четверг около трех часов ночи в целях безопасности. Движение по транспортному переходу было возобновлено около десяти часов утра. Также утром в четверг 13 поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении приостанавливали движение из-за авиационной беспилотной опасности.Поезд №316 Симферополь - Адлер отправится с начальной станции не ранее 16.00, а состав №028 Симферополь - Москва – не ранее 19.30.Кроме того, ряд поездов отправлением 4 июня отправятся 5 июня:Поезд №180 Евпатория – Санкт-Петербург по указанию владельца инфраструктуры отправлением 4 июня отменен.По графику отправятся составы:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали поезд в Крыму – один человек погиб и трое раненыВ Крыму частично возобновили курсирование электричекВСУ атаковали следующий из Луганска поезд

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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