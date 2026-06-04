https://crimea.ria.ru/20260604/defitsit-benzina-v-krymu-chto-s-obschestvennym-transportom-v-simferopole-1156589436.html

Дефицит бензина в Крыму: что с общественным транспортом в Симферополе

Дефицит бензина в Крыму: что с общественным транспортом в Симферополе - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Дефицит бензина в Крыму: что с общественным транспортом в Симферополе

Общественный транспорт в Крымской столице полностью обеспечен топливом, все маршруты укомплектованы, прямых проблем с отгрузкой топлива нет. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T13:57

2026-06-04T13:57

2026-06-04T13:57

бензин

топливо в крыму

топливо

георгий сухацкий

симферополь

новости крыма

общественный транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Общественный транспорт в Крымской столице полностью обеспечен топливом, все маршруты укомплектованы, прямых проблем с отгрузкой топлива нет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.Спикер отметил, что столичные перевозчики являются первоочередным звеном отгрузки наряду с другими службами."Говоря о сегодняшнем дне, сегодня у нас полный выпуск. Вчера мы проводили очередной контроль, который проводим каждый день. В ходе контрольного мероприятия мы определили долю выполненных рейсов - 89%. Соответственно, тенденции по снижению рейсов в пиковые часы сегодня мы не отмечаем", - сказал Георгий Сухацкий.Начальник профильного управления также отметил, что сегодня в городе работает 341 единица техники, из них 25% - троллейбусы. На дизельном топливе осуществляют работу 162 единицы общественного транспорта, что составляет порядка 45%, остальной подвижной состав заправляют сжиженным газом - метаном.Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.В регионе с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе прекратили свободную продажу бензинаГде есть бензин в Крыму: запущена онлайн-карта АЗССтабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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