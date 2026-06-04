https://crimea.ria.ru/20260604/defitsit-benzina-v-krymu-chto-s-obschestvennym-transportom-v-simferopole-1156589436.html
Дефицит бензина в Крыму: что с общественным транспортом в Симферополе
Дефицит бензина в Крыму: что с общественным транспортом в Симферополе - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Дефицит бензина в Крыму: что с общественным транспортом в Симферополе
Общественный транспорт в Крымской столице полностью обеспечен топливом, все маршруты укомплектованы, прямых проблем с отгрузкой топлива нет. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T13:57
2026-06-04T13:57
2026-06-04T13:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Общественный транспорт в Крымской столице полностью обеспечен топливом, все маршруты укомплектованы, прямых проблем с отгрузкой топлива нет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.Спикер отметил, что столичные перевозчики являются первоочередным звеном отгрузки наряду с другими службами."Говоря о сегодняшнем дне, сегодня у нас полный выпуск. Вчера мы проводили очередной контроль, который проводим каждый день. В ходе контрольного мероприятия мы определили долю выполненных рейсов - 89%. Соответственно, тенденции по снижению рейсов в пиковые часы сегодня мы не отмечаем", - сказал Георгий Сухацкий.Начальник профильного управления также отметил, что сегодня в городе работает 341 единица техники, из них 25% - троллейбусы. На дизельном топливе осуществляют работу 162 единицы общественного транспорта, что составляет порядка 45%, остальной подвижной состав заправляют сжиженным газом - метаном.Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.В регионе с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе прекратили свободную продажу бензинаГде есть бензин в Крыму: запущена онлайн-карта АЗССтабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление
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бензин, топливо в крыму, топливо, георгий сухацкий, симферополь, новости крыма, общественный транспорт
Дефицит бензина в Крыму: что с общественным транспортом в Симферополе
Общественный транспорт в Симферополе полностью обеспечен топливом – администрация
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым.
Общественный транспорт в Крымской столице полностью обеспечен топливом, все маршруты укомплектованы, прямых проблем с отгрузкой топлива нет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.
"На сегодняшний день в ходе взаимодействия с нашими перевозчиками отмечаю, что прямых проблем с отгрузкой им топлива нет, но поставлена задача правительством республики, руководством администрации города на опережение разработать несколько сценариев развития событий, в том числе на случай снижения поставок дизельного топлива. Поэтому такие сценарии уже разработаны", - заверил он.
Спикер отметил, что столичные перевозчики являются первоочередным звеном отгрузки наряду с другими службами.
"Говоря о сегодняшнем дне, сегодня у нас полный выпуск. Вчера мы проводили очередной контроль, который проводим каждый день. В ходе контрольного мероприятия мы определили долю выполненных рейсов - 89%. Соответственно, тенденции по снижению рейсов в пиковые часы сегодня мы не отмечаем", - сказал Георгий Сухацкий.
Начальник профильного управления также отметил, что сегодня в городе работает 341 единица техники, из них 25% - троллейбусы. На дизельном топливе осуществляют работу 162 единицы общественного транспорта, что составляет порядка 45%, остальной подвижной состав заправляют сжиженным газом - метаном.
Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится
на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
В регионе с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам
Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
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