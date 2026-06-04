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Азовское кольцо: когда начнется ремонт дороги между Чонгаром и Джанкоем

Азовское кольцо: когда начнется ремонт дороги между Чонгаром и Джанкоем - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Азовское кольцо: когда начнется ремонт дороги между Чонгаром и Джанкоем

Специалисты Росавтодора в этом году планируют построить первый участок дороги между Чонгаром и Джанкоем по Азовскому кольцу. Об этом руководитель Росавтодора... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T18:27

2026-06-04T18:27

2026-06-04T18:27

азовское транспортное кольцо

александр новак

михаил мишустин

логистика

новые регионы россии

ремонт и строительство дорог

ремонт дорог

ремонт дорог в херсонской области

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Специалисты Росавтодора в этом году планируют построить первый участок дороги между Чонгаром и Джанкоем по Азовскому кольцу. Об этом руководитель Росавтодора Роман Новиков доложил премьер-министру России Михаилу Мишустину.Кроме того, в планах на этот год сдать участок, проходящий по Новоазовску, на дороге от Весело-Вознесенки до Мариуполя. На данный момент ведется масштабнее строительство обхода Мариуполя. В планах – завершить работы по открытию сквозного рабочего движения на этом маршруте к концу года, уточнил Новиков.Кроме того, от Мариуполя до Бердянска идут работы по расширению трассы до четырех полос. "На сегодня выполняются все планы. Мы ожидаем, что по итогам последних месяцев уже получим результат – не менее 50% всех дорожных работ на территории новых субъектов", - добавил глава Росавтодора.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ремонт 53-го км федеральной трассы М-17 "Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь", которая соединяет Херсонскую область с Крымом, завершен на 85%.Ремонт федеральной магистрали из Крыма в Херсонскую область стартовал в августе 2025 года. По словам зампредседателя правительства России Марата Хуснуллина, при работах специалисты применяли передовые технологии дорожного строительства, сняв старое покрытие и использовав его повторно для приготовления органоминеральных смесей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертность на дорогах снизилась на 5% - глава РосавтодораЧасть Азовского транспортного кольца в ДНР введут в эксплуатацию в 2026-мКак защищают трассу "Новороссия" от атак ВСУ

азовское транспортное кольцо

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское транспортное кольцо, александр новак, михаил мишустин, логистика, новые регионы россии, ремонт и строительство дорог, ремонт дорог, ремонт дорог в херсонской области, новости