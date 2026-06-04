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Азовское кольцо: когда начнется ремонт дороги между Чонгаром и Джанкоем - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Азовское кольцо: когда начнется ремонт дороги между Чонгаром и Джанкоем
Азовское кольцо: когда начнется ремонт дороги между Чонгаром и Джанкоем - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Азовское кольцо: когда начнется ремонт дороги между Чонгаром и Джанкоем
Специалисты Росавтодора в этом году планируют построить первый участок дороги между Чонгаром и Джанкоем по Азовскому кольцу. Об этом руководитель Росавтодора... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T18:27
2026-06-04T18:27
азовское транспортное кольцо
александр новак
михаил мишустин
логистика
новые регионы россии
ремонт и строительство дорог
ремонт дорог
ремонт дорог в херсонской области
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Специалисты Росавтодора в этом году планируют построить первый участок дороги между Чонгаром и Джанкоем по Азовскому кольцу. Об этом руководитель Росавтодора Роман Новиков доложил премьер-министру России Михаилу Мишустину.Кроме того, в планах на этот год сдать участок, проходящий по Новоазовску, на дороге от Весело-Вознесенки до Мариуполя. На данный момент ведется масштабнее строительство обхода Мариуполя. В планах – завершить работы по открытию сквозного рабочего движения на этом маршруте к концу года, уточнил Новиков.Кроме того, от Мариуполя до Бердянска идут работы по расширению трассы до четырех полос. "На сегодня выполняются все планы. Мы ожидаем, что по итогам последних месяцев уже получим результат – не менее 50% всех дорожных работ на территории новых субъектов", - добавил глава Росавтодора.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ремонт 53-го км федеральной трассы М-17 "Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь", которая соединяет Херсонскую область с Крымом, завершен на 85%.Ремонт федеральной магистрали из Крыма в Херсонскую область стартовал в августе 2025 года. По словам зампредседателя правительства России Марата Хуснуллина, при работах специалисты применяли передовые технологии дорожного строительства, сняв старое покрытие и использовав его повторно для приготовления органоминеральных смесей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертность на дорогах снизилась на 5% - глава РосавтодораЧасть Азовского транспортного кольца в ДНР введут в эксплуатацию в 2026-мКак защищают трассу "Новороссия" от атак ВСУ
азовское транспортное кольцо
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РИА Новости Крым
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азовское транспортное кольцо, александр новак, михаил мишустин, логистика, новые регионы россии, ремонт и строительство дорог, ремонт дорог, ремонт дорог в херсонской области, новости
Азовское кольцо: когда начнется ремонт дороги между Чонгаром и Джанкоем

Строительство дороги между Чонгаром и Джанкоем по Азовскому кольцу начнется в этом году

18:27 04.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство дорог
Строительство дорог - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Специалисты Росавтодора в этом году планируют построить первый участок дороги между Чонгаром и Джанкоем по Азовскому кольцу. Об этом руководитель Росавтодора Роман Новиков доложил премьер-министру России Михаилу Мишустину.

"Ведем встречный поток по Азовскому кольцу от Симферополя до Джанкоя и Чонгара. В этом году начинаем первый участок между Чонгаром и Джанкоем", - сообщил он.

Кроме того, в планах на этот год сдать участок, проходящий по Новоазовску, на дороге от Весело-Вознесенки до Мариуполя. На данный момент ведется масштабнее строительство обхода Мариуполя. В планах – завершить работы по открытию сквозного рабочего движения на этом маршруте к концу года, уточнил Новиков.
Кроме того, от Мариуполя до Бердянска идут работы по расширению трассы до четырех полос.
"На сегодня выполняются все планы. Мы ожидаем, что по итогам последних месяцев уже получим результат – не менее 50% всех дорожных работ на территории новых субъектов", - добавил глава Росавтодора.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ремонт 53-го км федеральной трассы М-17 "Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь", которая соединяет Херсонскую область с Крымом, завершен на 85%.
Ремонт федеральной магистрали из Крыма в Херсонскую область стартовал в августе 2025 года. По словам зампредседателя правительства России Марата Хуснуллина, при работах специалисты применяли передовые технологии дорожного строительства, сняв старое покрытие и использовав его повторно для приготовления органоминеральных смесей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Азовское транспортное кольцоАлександр НовакМихаил МишустинЛогистикаНовые регионы РоссииРемонт и строительство дорогРемонт дорогРемонт дорог в Херсонской областиНовости
 
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