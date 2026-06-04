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Атака ВСУ на Крым: над Севастополем уничтожены более 20 беспилотников
Атака ВСУ на Крым: над Севастополем уничтожены более 20 беспилотников - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Атака ВСУ на Крым: над Севастополем уничтожены более 20 беспилотников
Севастополь продолжает отражать атаку ВСУ. Над городом уничтожены более 20 беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T02:06
2026-06-04T02:06
2026-06-04T02:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Севастополь продолжает отражать атаку ВСУ. Над городом уничтожены более 20 беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Воздушная тревога не отменена. Военные продолжают отражать атаку ВСУ. Беспилотная опасность была объявлена в Крыму в 20.20. К этому часу она сохраняется. В Севастополе воздушную тревогу объявили в 22.08. Военные продолжают отражать атаку на Севастополь.В Симферополе вечером 3 июля во время налета дронов ВСУ погибли три человека, ранены семеро. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Атака ВСУ на Крым: над Севастополем уничтожены более 20 беспилотников
Над Севастополем уничтожены более 20 беспилотников
02:06 04.06.2026 (обновлено: 02:20 04.06.2026)