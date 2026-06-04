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Атака ВСУ на Крым: над Севастополем уничтожены более 20 беспилотников - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Атака ВСУ на Крым: над Севастополем уничтожены более 20 беспилотников
Атака ВСУ на Крым: над Севастополем уничтожены более 20 беспилотников - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Атака ВСУ на Крым: над Севастополем уничтожены более 20 беспилотников
Севастополь продолжает отражать атаку ВСУ. Над городом уничтожены более 20 беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T02:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Севастополь продолжает отражать атаку ВСУ. Над городом уничтожены более 20 беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Воздушная тревога не отменена. Военные продолжают отражать атаку ВСУ. Беспилотная опасность была объявлена в Крыму в 20.20. К этому часу она сохраняется. В Севастополе воздушную тревогу объявили в 22.08. Военные продолжают отражать атаку на Севастополь.В Симферополе вечером 3 июля во время налета дронов ВСУ погибли три человека, ранены семеро. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Атака ВСУ на Крым: над Севастополем уничтожены более 20 беспилотников

Над Севастополем уничтожены более 20 беспилотников

02:06 04.06.2026 (обновлено: 02:20 04.06.2026)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Севастополь продолжает отражать атаку ВСУ. Над городом уничтожены более 20 беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Над Севастополем уничтожены более 20 беспилотников. Их сбили в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана", - говорится в сообщении.
Воздушная тревога не отменена. Военные продолжают отражать атаку ВСУ.
"Есть информация о повреждениях: на Северной стороне в одном из СНТ упали обломки сбитого дрона, в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома", - обозначил губернатор.
Беспилотная опасность была объявлена в Крыму в 20.20. К этому часу она сохраняется. В Севастополе воздушную тревогу объявили в 22.08. Военные продолжают отражать атаку на Севастополь.
В Симферополе вечером 3 июля во время налета дронов ВСУ погибли три человека, ранены семеро. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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МЧС - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Вчера, 23:03
Атака ВСУ на Севастополь - что известно
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Заголовок открываемого материала
02:06Атака ВСУ на Крым: над Севастополем уничтожены более 20 беспилотников
01:52Налет ВСУ на Симферополь: трое погибли и семеро ранены - Аксенов
00:01Тепло и без дождей: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 4 июня
23:03Атака ВСУ на Севастополь - что известно
22:37В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - сбиты два дрона
22:33Удар по автобусу в Крым и атака ВСУ на Петербург – главное за день
22:15По сценарию отдыха: как малый и средний бизнес Крыма подготовился к сезону
22:08В Севастополе объявили воздушную тревогу
21:51Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько это стоит
21:39Назван срок внедрения единого контура ударных комплексов в зоне СВО
21:31Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР увеличилось до 12
21:22В Крыму пересчитали пляжи к сезону
21:05В Крыму отмечается рост бешенства у животных
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